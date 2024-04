Kendrick Lamar Kendrick fue el primer artista musical de un género distinto al jazz o la música clásica en ganar el premio Pulitzer de música en 2018.

Durante mucho tiempo, los raperos Drake y Lamar han estado criticándose mutuamente. Según The Guardian, el éxito de Lamar en 2015 con "King Kunta" fue visto por muchos como un golpe directo a la superestrella más importante del rap, preguntando: "¿cómo puede un rapero tener un escritor fantasma? ¿Qué ha pasado?"

¿Cuándo surgió la discordia entre Kendrick Lamar y Big Sean?

El desencadenante de la disputa entre Kendrick Lamar y Big Sean parece haber sido su colaboración en la canción titulada 'Control'. En esta pista, Kendrick criticó abiertamente a varios raperos, incluido Big Sean, ¡dentro de su propia canción! A partir de entonces, ambos artistas han intercambiado una serie de indirectas en diversas canciones

Quién es Kendrick Lamar: el rapero que ganó un premio Pulitzer

Juventud y los comienzos (1987-2003)

El 17 de junio de 1987, Compton, California, nacía un joven que más tarde conquistaría el mundo del rap: Kendrick Lamar Duckworth. Desde sus primeros días, Lamar estuvo inmerso en un entorno marcado por la dureza y la complejidad de la vida en la costa oeste.

Sus padres, buscando escapar de la sombra de la cultura de pandillas de Chicago, se trasladaron a Compton. Sin embargo, la sombra de la violencia callejera aún persistía, con el padre de Lamar vinculado a la famosa pandilla Gangster Disciples. Su infancia estuvo marcada por la influencia de figuras como Tupac Shakur y Dr. Dre, cuya música resonaba profundamente en Lamar y lo inspiraba a perseguir sus propias aspiraciones musicales.

Sin embargo, Lamar también fue testigo de primera mano del impacto devastador de la violencia y las drogas en su comunidad, una experiencia que lo llevaría por un camino diferente al de muchos de sus contemporáneos en la industria del rap.

Kendrick Lamar parecía encontrar su refugio en las palabras, mostrando desde temprana edad una inclinación hacia la escritura, desde cuentos hasta letras de canciones.

Los primeros pasos en el mundo del Rap

Convertirse en un rapero no fue una decisión tomada de la noche a la mañana para Lamar. Bajo el nombre de K-Dot, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del rap, expresando su visión única de la vida en Compton a través de sus letras. A los 16 años, en 2003, Lamar lanzó su primera cinta mixta, "Youngest Head Nigga in Charge", que llamó la atención tanto en su ciudad natal como más allá de sus límites.

Avance en la escena musical (2003-2010)

El talento de Lamar no pasó desapercibido por mucho tiempo. Con el respaldo de Top Dawg Entertainment, un sello independiente de renombre en California, lanzó otras cintas mixtas aclamadas como "Training Day" (2005) y "C4" (2009).

Estos proyectos le proporcionaron la plataforma necesaria para colaborar con otros talentosos raperos de la costa oeste, estableciendo así las bases de lo que más tarde se convertiría en su propio colectivo de rap, Black Hippy.

Encuentro con el mentor: Dr. Dre

El año 2010 marcó un punto de inflexión en la carrera de Lamar. Abandonando su alias de K-Dot, lanzó su primer álbum independiente de larga duración bajo Top Dawg Entertainment, titulado "Section.80". Este álbum, lanzado exclusivamente en iTunes, atrajo la atención de uno de los nombres más grandes en la industria del hip-hop: Dr. Dre.

El legendario productor no solo vio el potencial en Lamar, sino que también se convirtió en su mentor, guiándolo tanto en el aspecto musical como en el empresarial.

Consolidación y reconocimiento (2010-2017)

Con el respaldo de Dr. Dre y su sello Aftermath Entertainment, Lamar estaba listo para dar el salto a la fama mundial. Se unió a una alineación de estrellas del rap como Eminem y 50 Cent en un esfuerzo conjunto entre Aftermath y Top Dawg, con la distribución de Interscope detrás de ellos.

Este nuevo acuerdo proporcionó a Lamar los recursos y la visibilidad necesarios para consolidarse como una fuerza dominante en la industria musical. Los años que siguieron vieron a Lamar lanzar proyectos innovadores que capturaron la atención tanto del público como de la crítica.

Álbumes como "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), "To Pimp a Butterfly" (2015) y "DAMN." (2017) no solo recibieron elogios por su excelencia artística, sino que también fueron reconocidos con prestigiosos premios, incluidos múltiples Grammys. "DAMN." incluso hizo historia al convertirse en el primer álbum de rap en ganar un Premio Pulitzer.

A medida que Lamar crecía, enfrentaba decisiones cruciales sobre su futuro y su identidad como artista. A diferencia de muchos de sus colegas en la industria del hip-hop, Lamar tomó la decisión consciente de abstenerse del consumo de drogas y alcohol. Esta elección, influenciada por su fe cristiana y su compromiso con la autenticidad, se convertiría en un tema recurrente en su música y en su vida personal.

Lamar atribuye su firmeza en esta decisión a su creencia en Dios y a la influencia de su familia y comunidad. A pesar de las tentaciones y presiones que enfrentaba en su entorno, Lamar se mantuvo firme en su compromiso con la sobriedad, convirtiéndolo en una de las pocas figuras prominentes en el mundo del rap que abiertamente rechazaba el consumo de drogas y alcohol.

"To Pimp a Butterfly" y Más Allá (2015-2018)

En los años siguientes, Lamar continuó desafiando las convenciones del género y explorando nuevos territorios musicales. En 2015, lanzó su tercer álbum de estudio, "To Pimp a Butterfly", que fue aclamado como un clásico instantáneo y una obra maestra del hip-hop.

El álbum, que exploraba temas de raza, identidad y justicia social, recibió elogios unánimes de la crítica y ganó numerosos premios, incluidos varios premios Grammy.

El éxito de "To Pimp a Butterfly" fortaleció el estatus de Lamar como uno de los artistas más importantes de su generación y lo estableció como una figura destacada en el movimiento de justicia social en Estados Unidos.

Su música se convirtió en un himno para aquellos que luchaban contra la opresión y la injusticia, y su influencia trascendió los límites del género para convertirse en una fuerza cultural y política.

En los años siguientes, Lamar continuó desafiando las expectativas y expandiendo su alcance artístico. En 2017, lanzó su cuarto álbum de estudio, "DAMN.", que recibió elogios de la crítica y se convirtió en otro éxito comercial y de crítica.

El álbum incluía sencillos exitosos como "HUMBLE." y "DNA.", que se convirtieron en himnos de la cultura popular y consolidaron aún más el estatus de Lamar como uno de los artistas más influyentes de su generación.

El 16 de abril de 2018, Kendrick Lamar hizo historia al ganar el Premio Pulitzer de Música, siendo la primera vez que una composición musical fuera de los géneros clásico y jazz recibió este prestigioso honor.

El jurado del Pulitzer elogió su álbum como "una colección de canciones virtuosas unificadas por su autenticidad vernácula y dinamismo rítmico, que ofrece viñetas conmovedoras que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna".

2019: un año de transiciones y nuevos horizontes

El año 2019 marcó un punto de inflexión en la carrera de Kendrick Lamar. Después de concluir dos exitosas giras de conciertos, el talentoso rapero se tomó un merecido descanso de cuatro años en la grabación de nuevos proyectos.

Aunque se mantuvo alejado de los escenarios, su influencia musical continuó siendo palpable al contribuir a álbumes destacados como "The Lion King: The Gift" de Beyoncé, "Crash Talk" de Schoolboy Q y "Chasing Summer" de Sir. Además, su rechazo a actuar en los prestigiosos premios Grammy y de la Academia demostró su compromiso con la integridad artística.

Mientras tanto, en su vida personal, dio la bienvenida a su hija, Uzi, junto a su pareja Whitney Alford. Continuó de gira por su trabajo hasta noviembre, después de encabezar el festival de música inaugural Day N Vegas. A pesar de sus planes de hacer una gira en 2020, fueron cancelados debido a la pandemia de COVID-19.

2020-2022: nuevos retos

En marzo de 2020, Lamar y Dave Free lanzaron la entidad creativa PGLang, que en ese momento se describió como una empresa de servicios multilingüe y amigable para los artistas. Este movimiento audaz reflejó su compromiso con el arte y la comunidad artística en su conjunto.

En octubre, firmó un acuerdo de administración mundial con Universal Music Publishing Group, lo que marcó una nueva fase en su carrera. En agosto de 2021, anunció su separación de TDE para enfocarse en PGLang, confirmando así los rumores que habían surgido el año anterior.

A pesar de estos cambios, su música seguía resonando en los corazones de millones de fans en todo el mundo, como lo demostró su colaboración en el sencillo "Family Ties" de Baby Keem, que le valió el reconocimiento en los Premios Grammy.

Mr. Morale & the Big Steppers

El año 2022 llegó un nuevo impulso en la carrera de Kendrick Lamar con el lanzamiento de su quinto álbum, "Mr. Morale & the Big Steppers". Este proyecto, lanzado el 13 de mayo de 2022, representó un renacimiento creativo para Lamar y una exploración profunda de su yo interior.

Con influencias que abarcan desde el jazz hasta el soul, el álbum fue aclamado por la crítica y el público por igual.

Acompañando al lanzamiento del álbum, Lamar se embarcó en la monumental Big Steppers Tour, rompiendo récords de taquilla y consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes de su generación. Además, su incursión en el mundo del cine con la adaptación cinematográfica de "We Cry Together" mostró su versatilidad como artista y su capacidad para trascender los límites del género.

2023-2024, él éxito continúa

En mayo de 2023, Lamar se unió a la versión independiente del sencillo "America Has a Problem" de Beyoncé y también participó en el sencillo de Baby Keem titulado "The Hillbillies".

Su presencia en la escena musical fue destacada, recibiendo elogios por su contribución a ambas canciones. Además, en los premios BET Hip Hop Awards 2023, Lamar brilló al llevarse a casa cuatro premios y establecer cuatro récords en el proceso.

Posteriormente, en el ámbito audiovisual, Lamar participó en el documental del concierto "Renaissance: A Film" de Beyoncé, mostrando su versatilidad como artista.

También desempeñó un papel crucial como productor ejecutivo en la adaptación del cortometraje de Baby Keem titulado "The Melodic Blue", demostrando su habilidad para trascender los límites de la música y el cine.

En marzo de 2024, Lamar sorprendió a sus seguidores al hacer una aparición especial en el sencillo "Like That" de Future y Metro Boomin. Su actuación en el verso recibió elogios por su espectacularidad, aunque el contenido lírico generó controversia dentro de la industria del hip hop.

No obstante, "Like That" alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas, marcando el tercer sencillo número uno de Lamar y su primer debut en el primer puesto.

Además de su éxito en la música, Lamar expandió sus horizontes al firmar para producir un largometraje de comedia en colaboración con Dave Free, Trey Parker y Matt Stone para Paramount Pictures. El estreno de esta película está programado para el 4 de julio de 2025, mostrando la diversificación de los talentos de Lamar más allá de la industria musical.

El legado de Kendrick Lamar

A lo largo de su carrera, Kendrick Lamar ha desafiado las convenciones del hip-hop y ha explorado temas de identidad, raza y justicia social en su música.

Su compromiso con la autenticidad y la integridad lo ha convertido en una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo, y su legado perdurará mucho más allá de su tiempo en la industria musical.

A medida que continúa su viaje, Kendrick Lamar sigue siendo una voz poderosa y una fuerza de cambio en la cultura contemporánea. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.