Quién es Edurne, cantante, presentadora e invitada de ‘El Hormiguero’

¿Sabías que Edurne empezó dos carreras, química y luego veterinaria, sin acabarlas para dedicarse de lleno al tema artístico?

Edurne García Almagro, nacío el 22 de diciembre de 1985 en Collado Villalba, Madrid, es una reconocida artista española con nombre propio en diversos ámbitos del mundo del espectáculo en España.

Se hizo famosa tras su participación en programas televisivos emblemáticos como Operación Triunfo, MQB: ¡Más Que Baile! y Tu Cara Me Suena. En el año 2015, tuvo el honor de representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción ‘Amanecer’. Estará hoy miércoles 3 de abril en el plató de ‘El Hormiguero’.

Biografía de Edurne García: una artista precoz

Sus inicios en el mundo de la música se remontan a su etapa en el grupo infantil Trastos, con el que lanzó tres álbumes y recorrió toda España con sus actuaciones, incluso llegando a participar en el reconocido programa Música Sí de TVE. Sin embargo, su verdadera oportunidad llegó a los 19 años cuando participó en la edición de Operación Triunfo en 2005.

A lo largo de su carrera, Edurne ha lanzado siete álbumes y varios sencillos al mercado. Su versatilidad no se limita solo a la música, ya que ha incursionado como presentadora, colaboradora y jueza en diversos programas y talent shows de Telecinco y Cuatro.

Además, ha demostrado su talento como actriz en series de televisión como Servir y proteger y Ana y los siete, y ha brillado en el teatro como protagonista del exitoso musical Grease, actuando en diferentes ciudades de España.

Juventud e inicios

En el 2005, Edurne García irrumpió en el escenario musical con una tenacidad y pasión que sorprendieron a propios y extraños.

A la edad de 7 años, se sumergió en el mundo de la música como integrante del grupo Trastos, un proyecto que la llevó a lanzar tres discos y a presentarse en prestigiosos programas como TVE Música Sí, así como en las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos.

Este periodo de formación temprana enriqueció su experiencia y sentó las bases para su futuro en la industria del entretenimiento. Paralelamente, antes de su trascendental participación en Operación Triunfo.

Edurne comenzaba a trabajar como actriz con roles secundarios en series televisivas destacadas como "Ana y los siete" de TVE, "Hospital Central" y "Robles, investigador", además de participar en diversos comerciales televisivos.

2005-2006: Operación Triunfo y Debut Discográfico

El año 2005 marca un hito crucial en la carrera de Edurne, al convertirse en concursante de la cuarta edición del renombrado concurso Operación Triunfo. Su participación en el programa no solo demostró su talento vocal, sino que también le otorgó una exposición masiva ante el público.

Durante su estancia en la academia, cautivó a la audiencia con interpretaciones magistrales de canciones como "Duele el amor" de Aleks Syntek y "These Boots Are Made for Walkin'" de Nancy Sinatra, ganando así una popularidad que la llevaría más allá de las fronteras del programa.

A pesar de ser eliminada en la recta final del concurso, su salida fue solo el comienzo de una prometedora carrera en la música, al firmar un contrato con la afamada discográfica Sony Music.

2006-2007: debut discográfico y variedad de proyectos

El año 2006 marcó el debut discográfico de Edurne con su álbum homónimo "Edurne", un lanzamiento que resonó fuertemente en el panorama musical español. El álbum, que alcanzó el puesto número 3 en las listas de ventas, fue aclamado tanto por la crítica como por el público.

Temas como "Despierta" y "Amores dormidos" se convirtieron en auténticos himnos, consolidando su posición como una de las artistas más prometedoras del momento. Además de su incursión en la música,

Edurne exploró otros ámbitos del entretenimiento, haciendo un cameo en la serie de Disney Channel "Cambio de clase" y prestando su voz para el tema principal de la telenovela "Yo soy Bea". Su versatilidad y carisma la convirtieron en una figura omnipresente en la escena televisiva.

2007-2008: Grease y Continuo Crecimiento

El año 2007 marcó un hito en la carrera de Edurne con su participación en el aclamado musical "Grease", donde deslumbró al público con su interpretación del icónico personaje de Sandy. Hasta el Daily Mail se hizo eco de su interpretación en este musical.

Su talento sobre el escenario no pasó desapercibido, y el éxito del musical la catapultó a nuevas alturas de reconocimiento y popularidad. La gira nacional del espectáculo la llevó a recorrer diversas ciudades de España, consolidando su estatus como una estrella en ascenso.

Paralelamente, Edurne continuó explorando facetas televisivas con programas como "CMTop" y "Baila con Edurne" en Nickelodeon.

Su incansable dedicación y versatilidad la convirtieron en una de las figuras más destacadas del panorama artístico español.

2009-2012: consolidación y giras

Después de su exitosa participación en "Grease", Edurne continuó su ascenso en la escena musical con álbumes como "Nueva piel" (2010) .

Durante estos años, también se destacó su retorno al musical "Grease", así como su incursión como jurado en "Got Talent España". Giras, colaboraciones musicales y su participación en Eurovisión marcaron esta etapa de su carrera, consolidándola como una de las voces más reconocidas en el panorama musical español.

2013-2014: Climax

Durante este período, Edurne se embarca en la producción de su quinto álbum de estudio, titulado "Climax". Este proyecto representó un hito importante en su carrera, ya que se grabó en ciudades como Londres, Madrid y Estocolmo, en colaboración con reconocidos productores internacionales.

El álbum, lanzado en 2013, recibió elogios tanto de la crítica como del público, destacando por su diversidad musical y la profundidad emocional de sus letras. Canciones como "Pretty Boy" y "Painkiller" demostraron la versatilidad artística de Edurne, consolidando su posición como una de las principales voces femeninas en la escena musical española.

Además de su trabajo en el estudio, Edurne participó en la tercera temporada del exitoso programa de televisión "Tu cara me suena". Su destacada participación en el programa la llevó a ganar el primer lugar con su imitación de la reconocida cantante Christina Aguilera, lo que aumentó aún más su popularidad y reconocimiento en el ámbito nacional.

Este período fue crucial para Edurne, ya que demostró su capacidad para destacarse tanto en el estudio como en el escenario, consolidando su posición como una artista integral y multifacética.

2015-2016: Adrenalina y Festival de Eurovisión

Durante estos años, Edurne se enfrentó a nuevos desafíos y oportunidades en su carrera artística. En 2015, fue seleccionada para representar a España en el prestigioso Festival de Eurovisión con la canción "Amanecer".

Aunque su actuación no alcanzó las expectativas deseadas en términos de resultados, logró capturar la atención del público internacional con su poderosa interpretación y presencia escénica.

El evento proporcionó a Edurne una plataforma única para mostrar su talento a una audiencia global y consolidar su estatus como una de las principales artistas españolas.

Paralelamente a su participación en Eurovisión, Edurne lanzó su sexto álbum de estudio, titulado "Adrenalina". Este álbum, lanzado en 2016, mostró una evolución en su estilo musical, explorando sonidos más contemporáneos y experimentando con una variedad de géneros.

Canciones como "Basta" y "Soñar (A Dream Is A Wish Your Heart Makes)" destacaron por su energía y emotividad, recibiendo una respuesta positiva tanto de críticos como de fanáticos. Este período fue caracterizado por la determinación de Edurne para desafiarse a sí misma artísticamente y seguir evolucionando como intérprete.

Trayectoria de Edurne en 2017

Durante este año Edurne se sumergió en un proceso de creación musical, alternando la composición con colaboraciones en campañas publicitarias y solidarias. Participó como madrina en iniciativas como La tribu del corazón, promovida por Mediaset España, y prestó su voz al personaje de la comandante Tempest en la película animada My Little Pony: La película.

Diversificación en el Ámbito Artístico (2018)

En mayo de 2018, Edurne fue confirmada para participar en un episodio de la serie de televisión 'La que se avecina'. Anunció también su involucramiento en nuevos proyectos musicales con un equipo artístico renovado.

A finales de año, se unió al elenco de la serie Servir y proteger, marcando así su debut como actriz con un papel fijo en una serie de televisión.

En dicha producción, la cantante dará vida a Sara Barrios, una camarera del pub "Moon Light" en el distrito Sur.

Regreso a la Escena Musical (2019)

El 24 de abril de 2019, Edurne publicó el tema «Demasiado tarde», en colaboración con Carlos Baute. Esta canción logró posicionarse en el top 10 de las listas radiales, marcando su regreso a la música después de cinco años de ausencia.

Posteriormente, presentó su segundo sencillo, «Tal vez», dedicado a su pareja David De Gea. Su trabajo en la música lo compaginó con el de jurado en Got Talent España y su papel en la serie, ‘Servir y Proteger¡

2020 lanzamiento de su álbum Catarsis

En cuanto a su carrera musical, Edurne lanzó su séptimo álbum de estudio, "Catarsis", en el año 2020. El álbum recibió elogios tanto de la crítica como del público, destacando por su sinceridad y emotividad.

Canciones como "Demasiado tarde" y "Tal vez" reflejan las experiencias personales y emocionales de Edurne, conectando profundamente con sus seguidores. Con "Catarsis", Edurne reafirma su posición como una de las principales voces de la música española, demostrando una vez más su talento y versatilidad como artista.

Trayectoria Publicitaria

Desde su participación en el programa "Operación Triunfo" hasta la actualidad, Edurne ha sido seleccionada por diversas empresas para representar marcas de una amplia gama de productos, que abarcan desde cosméticos hasta automóviles y prendas de vestir, entre otros.

Asimismo, ha protagonizado la portada de varias revistas dirigidas al público masculino, incluyendo FHM España en tres ocasiones y la revista MAN. En 2010, fue reconocida como la mujer española más atractiva del año por la revista FHM, alcanzando el segundo puesto a nivel mundial, solo superada por Megan Fox.

Vida Personal

En cuanto a su vida personal, Edurne mantiene una relación sentimental con el futbolista español David De Gea desde el año 2010. En noviembre de 2020, la pareja anunció la espera de su primer hijo, y el 4 de marzo de 2021, dieron la bienvenida a su hija Yanay.

Matrimonio Civil

El 1 de julio de 2023, Edurne y David De Gea contrajeron matrimonio civil en Menorca. La ceremonia, organizada por la empresa de eventos La Puta Suegra, tuvo lugar en las Pedreras del Hostal y contó con la presencia de 80 invitados, entre ellos figuras conocidas como Risto Mejide y Santi Millán. Destacó el momento en que Edurne ingresó al recinto en tirolina, luciendo un casco para garantizar su seguridad.

En resumen, Edurne García Almagro ha dejado una huella perdurable en el panorama del espectáculo español. Su ascenso a la fama a través de programas televisivos icónicos como Operación Triunfo, MQB: ¡Más Que Baile!, Got Talent, y Tu Cara Me Suena la ha convertido en una figura reconocida y admirada.

Desde sus inicios como parte del grupo infantil Trastos hasta su destacada participación en el Festival de Eurovisión en 2015, ha demostrado su versatilidad como cantante, actriz y presentadora.

Con siete álbumes lanzados y numerosos sencillos, Edurne ha cautivado al público con su talento y carisma. Su incursión en la actuación en series de televisión y en el teatro ha ampliado aún más su alcance artístico.

Además, su éxito en el mundo publicitario, representando marcas reconocidas, refleja su influencia en la cultura popular. La trayectoria de Edurne García Almagro es un testimonio de determinación, talento y versatilidad. Su impacto en la industria del entretenimiento español seguirá siendo relevante en los años venideros.

