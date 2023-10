Hyundai convierte París en un lienzo para la Expo 2030

Hyundai Motor Group da vida a París con su deslumbrante despliegue de 'Art Cars' en apoyo a la candidatura de Busan para la Expo 2030

Fuente: Hyundai

Hyundai Motor Group ha anunciado su campaña de promoción para la candidatura de la ciudad surcoreana de Busan para albergar la Exposición Universal de 2030 mediante la exhibición de "Art Cars" diseñados en París, Francia, donde tiene su sede el Bureau International des Expositions (BIE).

La campaña continúa el apoyo global del Grupo a la candidatura de Busan, esta vez para el Busan Expo Symposium y el concierto de K-Pop en París del 9 al 15 de octubre. Para subrayar el compromiso de Busan de acoger una Exposición Mundial neutra en carbono, el Grupo proporcionará a la delegación coreana 10 "Art Cars", entre ellos dos modelos totalmente eléctricos, IONIQ 5 de Hyundai Motor y el Kia EV6.

Los "Art Cars" llevan un colorido diseño de grafiti con imágenes icónicas de Busan, como gaviotas, olas y el puente Gwangan, así como el eslogan "Busan is Ready". Fueron creados en colaboración con el destacado grafitero coreano "JAY FLOW".

Fuente: Hyundai

Durante la campaña en París, los "Art Cars" se expondrán alrededor de lugares famosos de París, como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. La campaña contribuirá a reforzar el atractivo de Busan como ciudad candidata para la Exposición Universal de 2030 entre los principales funcionarios de los países miembros del BIE y los turistas de todo el mundo.

El simposio mostrará los puntos fuertes y capacidades de la ciudad, así como los temas propuestos a los países miembros del BIE antes de la votación que decidirá la ciudad anfitriona de la Exposición Universal de 2030 a finales de noviembre. Mientras la delegación coreana presenta sus argumentos a favor de la Expo de Busan, que promueve un futuro sostenible bajo el lema principal "Transforming Our World, Navigating towards a Better Future", los "Art Cars" promoverán la visión y la competitividad de Busan fuera del recinto del simposio.

Anteriormente, el Grupo apoyó la candidatura de Busan personalizando sus vehículos con el logotipo de la Exposición Mundial de Busan y frases promocionales durante la 172 Asamblea General del BIE en París el pasado junio y el Foro de Davos en Suiza el pasado enero. Los "Art Cars" también han promocionado la determinación de Busan de albergar la Exposición Mundial en lugares emblemáticos de ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Nueva Delhi y Yakarta.

El Grupo también ha publicado más de 80 piezas innovadoras, incluidos vídeos cortos e infografías para las redes sociales, promocionando Busan como la ciudad anfitriona ideal. En particular, dos series de vídeos promocionales creados en colaboración con ciudadanos de Busan y extranjeros en Corea, que lograron más de 100 millones de visitas globales en los tres meses siguientes a su publicación en junio, impulsando significativamente el apoyo mundial a la candidatura de Busan.