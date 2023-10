Avilés la lía en GH VIP reventando una "carpeta" y el batacazo es para Telecinco

La audiencia ya destripó una de las "relaciones" oficiales que se han forjado en Guadalix y la otra está en peligro esta semana. Por si fuera poco el periodista va a por la tercera.

Tras las bajas voluntarias de Oriana Marzoli primero y de Karina después, Gran Hermano VIP 8 ha metido a tres aspirantes a concursante oficial en la casa de Guadalix: Yiya, Naomi y José Antonio Avilés.

Puesto que no todos podrán quedarse los tres están echando toda la carne en el asador desde el primer minutos y apenas han necesitado 24 horas para poner el programa patas arriba.

Veterano en estas lides, Avilés aprovechó la primera conexión con Lara Álvarez en GH VIP: última hora para soltar en voz alta una información bomba sobre dos compañeros. Las reacciones no se hicieron esperar.



"Un poco más y aquí va a haber merengue, merengue", apuntó el colaborador de televisión. La presentadora le preguntó más detalles y a quiénes se refería. "Naomi y Michael, como sigan así, van a terminar juntos. Aquí hay romance, te lo digo yo", soltó.

El resto de concursantes rápidamente compartían miradas muy significativas, mientras que a los protagonistas les entraba la risa. Curiosamente no fueron ni Michael ni Naomi los primeros en pronunciarse, sino Laura Bozzo, que afeó el comentario de Avilés: " Es mentira. Están haciendo este invento para picar a Albert", opinó la concursante.



Lara Álvarez finalmente pedía a los aludidos que interviniesen y fue Naomi quien tomó la palabra para pronunciarse, además, de manera tajante. "Cuando entramos, Yiya ya conocía a Avilés y lo presentó como un mentiroso compulsivo. Pues lo ha corroborado", señaló.

Claro que lo de Avilés no parece inocente, teniendo en cuenta que casi desde que empezó el concurso Michael Terlizzi y Albert Infante se traen un tira y afloja en su relación que ha copado no pocos contenidos dentro y fuera de la casa.

Este vídeo entero es Orito.



Laura culpa a Carmen de decirle a Michael que va a la cena y le quita la careta de jugar con Albert: "Tú para qué lo abalas?"



Avilés defiende a Michael: "Desde el principio dijo que era heterosexual"#GHVIP17O#GHVIP16O pic.twitter.com/mjjRU3oEfp — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) October 17, 2023

Con Pilar Llori expulsada por la audiencia, se destrozó la "carpeta" que mantenía con Luitingo. La de Zeus Tous con Susana Bianca corre peligro con ella nominada. Solo faltaría que también se destruyera la de Michael y Albert.

GH Última Hora no mejora los datos de Cuentos Chinos y sigue siendo la última opción

Y a pesar del morbo añadido con la incorporación de los tres aspirantes a concursante oficial de GH VIP el Última Hora de Lara Álvarez no solo no termina de cuajar sino que no mejora las cifras que hacía el Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez que fue fulminado sin miramientos por sus bajos datos de audiencia.

De hecho, Telecinco anotó este lunes un 6.6% de share y 905.000 espectadores y se quedó la última del access prime time por detrás de El Hormiguero de Antena 3 (16.3% y 2.224.000), de First Dates en Cuatro (9.1% y 1.226.000), de 4 Estrellas en La Uno de TVE (8.9% y 1.213.000) y de El Intermedio en La Sexta (8% y 1.094.000).