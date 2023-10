El futuro de la movilidad sostenible se expande por Europa con Mocean de Hyundai

Hyundai Motor Europe se asocia con la startup noruega Casi para llevar su exitoso servicio de suscripción Mocean a nuevos mercados europeos tras el éxito cosechado en España.

En un movimiento audaz para impulsar la movilidad sostenible en Europa, Hyundai Motor Europe ha anunciado una alianza estratégica con la startup noruega Casi. Esta colaboración tiene como objetivo expandir su servicio de movilidad global, Mocean Subscription, a nuevos mercados europeos. La iniciativa, que ha tenido un éxito notable en el Reino Unido y España desde su lanzamiento en 2021, se expandirá a través de todo el continente en los próximos meses.

Hyundai considera el car-sharing (compartir coche) como uno de los pilares fundamentales de la movilidad sostenible futura. Esta asociación no solo permitirá una mayor expansión de Mocean Subscription sino que también acelerará la adopción de vehículos eléctricos en Europa, promoviendo así una visión centrada en el cliente y brindando a los usuarios una propiedad de vehículo flexible, junto con una amplia gama de servicios de movilidad.

Casi, la empresa tecnológica noruega, proporcionará a Hyundai Motor Europe las herramientas necesarias para llevar el servicio de suscripción Mocean al siguiente nivel. Esto incluye la mejora de la gestión de pagos y la funcionalidad de administración de vehículos. Además, los usuarios experimentarán una interfaz más sencilla y automatizada en áreas como pagos, comprobaciones de crédito, gestión de suscripciones y atención al cliente.

Liran Golan

Liran Golan, Head of Future Mobility de Hyundai Motor Europe, expresó: "Tras el éxito del servicio de suscripción Mocean en España y el Reino Unido, la asociación con Casi nos permitirá mejorar los viajes de los clientes de Hyundai en los nuevos mercados en los que se implantará el servicio en los próximos meses.

Como proveedor de movilidad como servicio (MaaS), además de fabricante de automóviles, Mocean Subscription se ha adaptado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros, lo que nos permite acercar la galardonada gama de vehículos electrificados avanzados de Hyundai a quienes desean disfrutar de ellos con total flexibilidad y con todos los servicios incluidos".

La Suscripción Mocean: Sencillez y Flexibilidad

Mocean Subscription, la marca global de movilidad como servicio (MaaS) de Hyundai, ofrece una experiencia de usuario completamente digital y sin cuota de inscripción. Los clientes pueden disfrutar de un proceso de matriculación rápido, desde la elección de su vehículo hasta la entrega, que se completa en tan solo unos clics. Los tiempos de suscripción varían desde un mes en España hasta tres meses en el Reino Unido, llegando hasta 24 meses en otros mercados.

Los usuarios pueden elegir su vehículo y la duración de su suscripción, proporcionar sus datos, y recibir su vehículo en su domicilio en un plazo de cinco a diez días. También existe la opción de recoger el automóvil en un concesionario Hyundai local.

Mocean Subscription incluye todos los gastos de automoción en la cuota mensual, lo que abarca el seguro, la asistencia en carretera, el impuesto de circulación y el mantenimiento en los concesionarios autorizados de Hyundai, con la excepción de los costos de carga o combustible. Para brindar la máxima flexibilidad, los suscriptores pueden optar por cambiar de vehículo cada seis meses para adaptarse a su estilo de vida y, si lo desean, pueden cancelar la suscripción con un preaviso de un mes.

Acerca de Casi

Casi es una plataforma tecnológica de suscripción de coches que nació de la colaboración entre Frydenbø Group - Frydenbø Bil AS y NEW & Company AS en Noruega en 2018. La empresa se dedica a la "movilidad como servicio" y se ha convertido en una tecnología preferida para los principales actores de la industria automotriz que buscan establecer servicios de suscripción de vehículos.

La tecnología de Casi incluye todas las herramientas necesarias para gestionar por completo el ciclo de vida de un automóvil en una suscripción, como el seguimiento de la flota, el mantenimiento y la distribución digital directa. Además, la plataforma se integra sin problemas en entornos tecnológicos existentes, lo que incluye soluciones de identificación, sistemas ERP y CRM.