Sora, lo nuevo de chat GPT: qué es y cómo funciona

Explora cómo OpenAI está dando pasos audaces hacia el futuro al involucrar a un equipo de expertos, conocido como el equipo rojo, para simular el uso de Sora en el mundo real.

En el vasto y dinámico paisaje de la inteligencia artificial, OpenAI, respaldada por Microsoft, ha emergido con Sora, una revolucionaria herramienta de conversión de texto a vídeo que redefine los límites de la creatividad digital.

En un constante esfuerzo por mantenerse a la vanguardia de la competencia en el campo de la inteligencia artificial, OpenAI presenta Sora como un modelo de vanguardia capaz de generar videos cautivadores a partir de simples instrucciones de texto.

Sora, cuyo nombre evoca el cielo japonés, representa un salto evolutivo en la capacidad de las máquinas para interpretar y dar vida a las palabras. No es simplemente un creador de videos, sino un arquitecto de mundos visuales que pueden extenderse hasta 60 segundos de duración.

Introducing Sora, our text-to-video model. Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

Este avance tecnológico no solo demuestra la destreza de OpenAI en el ámbito de la inteligencia artificial, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre el potencial creativo de las máquinas.

La promesa de Sora radica en su capacidad para construir escenas detalladas con movimientos de cámara complejos y personajes vibrantes, todos a partir de instrucciones de texto. OpenAI, en su afán de destacar en el panorama competitivo de la inteligencia artificial, presenta este modelo como una respuesta a la creciente demanda de herramientas de conversión de texto a vídeo en una industria que evoluciona rápidamente.

Prompt: “Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance… pic.twitter.com/Um5CWI18nS