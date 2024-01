¿Tendrá el Samsung Galaxy S24 Ultra Inteligencia artificial?

El Samsung Galaxy S24 Ultra no solo se trata de hardware, sino también de cómo la inteligencia artificial está siendo integrada en todo. Esto sugiere que el teléfono no solo es potente ahora, sino que también se está preparando para ser relevante en el futuro de la tecnología móvil.

El Samsung Galaxy S24 Ultra se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del 2024, programado para su entrada en escena a mediados de enero. A medida que se acerca la fecha, filtraciones consistentes han arrojado luz sobre las innovaciones que podrían convertir a este dispositivo en un referente en la industria.

La mejora continua de la cámara es un aspecto clave del Galaxy S24 Ultra. En comparación con su predecesor, el S23, se espera que las imágenes ahora muestran una saturación y nitidez mejoradas, gracias a la información filtrada por Sondesix, un confiable filtrador en la comunidad tecnológica.

✅️ The camera processing is more realistic than the S23 Ultra (although this might change in the final software), and Samsung controls the sharpening & saturation more properly.

✅️ It's basically all about AI as…