La trágica pérdida de Konstantin Koltsov, a causa de un "coágulo de sangre desprendido", tal como informó el medio de comunicación telegram news interrumpió abruptamente los planes y la preparación de Sabalenka para el Miami Open, sumiendo a la tenista en una profunda consternación

El mundo del deporte quedó estremecido recientemente por la inesperada muerte de Konstantin Koltsov, exjugador de hockey sobre hielo profesional y novio de la destacada tenista Aryna Sabalenka. Con apenas 42 años, Koltsov dejó un legado en el hockey, siendo parte de la selección nacional de Bielorrusia y jugando para los Pittsburgh Penguins en la NHL.

El desenlace trágico se produjo en medio de la preparación de Sabalenka para el Miami Open, un evento al que Koltsov seguramente se habría unido de no ser por su repentina partida. Los informes indican que la causa de su fallecimiento fue un "coágulo de sangre desprendido", un giro inesperado que dejó consternados a sus seres queridos y a la comunidad deportiva en general.

Former NHLer Konstantin Koltsov, who played in 144 games for the Pittsburgh Penguins, has passed away at the age of 42. pic.twitter.com/Z6GOAkyG6o