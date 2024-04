Quién es Lola Índigo, cantante, bailarina e invitada de ‘El Hormiguero’

Lola Índigo, es el seudónimo de Miriam Doblas, escogió este nombre artístico debido a su significado evocador de fortaleza y audacia, cualidades que deseaba reflejar en su música.

Lola Índigo es una artista valiente , en 2012 con solo 20 años se fue a China a trabajar como bailarina. Más tarde, en 2017 fue concursante en Operación Triunfo. Desde que en 2018 lanzó la canción "Ya no quiero ná" , logró ser famosa en España y también fuera de nuestro país.

Lola índigo visitará el plato de 'El Hormiguero ' junto a David Bisbal y Eva González el lunes 8 de abril.

Lola Índigo, su lucha por triunfar

Los Primeros Pasos en el Arte (2006-2012)

En el mundo de la música española, un nombre brilla con singular intensidad: Lola Índigo . Sin embargo, tras este enigmático seudónimo se encuentra una joven nacida el 1 de abril de 1992 en Madrid, bajo el nombre de Miriam Doblas.

Aunque su origen es madrileño, su infancia transcurrió en la pintoresca localidad de Huétor Tájar, en Granada . Desde temprana edad, su pasión por el baile, especialmente el flamenco, fue evidente, marcando el inicio de su viaje artístico.

La danza se convirtió en la columna vertebral de su formación artística. A los 18 años, Lola dio su primer paso hacia la fama al participar en el programa televisivo 'Fama, ¡a bailar!', un concurso que celebraba el talento del baile.

Aunque su permanencia en el programa fue breve, esta experiencia consolidó su determinación al hacerse un nombre en el mundo del espectáculo. En 2012 con tan solo 20 años sus habilidades la llevaron a trabajar en diversas ciudades del mundo, desde China hasta Los Ángeles, compartiendo escenario con luminarias de la música como Chris Brown .

El surgimiento como cantante (2015-2017)

Sin embargo, fue en China donde Lola experimentó un giro en su carrera al adentrarse en el mundo de la música.

Al regresar a España, aprovechó para explorar esta nueva faceta como vocalista y bailarina en un cabaret. Pero su ambición no tenía límites . Decidió presentarse a los castings de Operación Triunfo en 2017, logrando ingresar en la prestigiosa academia. Aunque su paso por el programa fue breve, sembró las semillas de lo que se convertiría en una carrera musical exitosa.

De la Academia a los escenarios (2018)

Tras su salida de Operación Triunfo, Lola Índigo dio un salto audaz al lanzar su primer sencillo, " Yo ya no quiero ná" . Esta canción fusionó magistralmente su voz con su talento para el baile, consolidándola como una fuerza imparable en la escena musical española.

Su popularidad creció rápidamente, especialmente después de su participación en la séptima edición del programa 'Tu cara me suena', donde cautivó al público con su versatilidad artística.

La consagración musical (2018-2019)

El año 2018 marcó un hito en la carrera de Lola Índigo con el lanzamiento de su primer sencillo, "Ya no quiero ná", que se convirtió en un fenómeno viral c on millones de reproducciones en plataformas digitales.

Este éxito la llevó a colaborar con reconocidos artistas como Juan Magán y De la Ghetto en el remix de "Borracha ", y posteriormente con Mala Rodríguez en "Mujer bruja". Su participación en la banda sonora de la película "Lo dejo cuando quiera" con la canción "El humo" también fue un éxito.

Akelarre (2019)

En mayo de 2019, Lola Índigo lanzó su álbum debut, "Akelarre ", que incluía una selección de diez canciones originales. Este lanzamiento fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores y la crítica especializada.

La discoteca mostró la versatilidad artística de Lola, fusionando diferentes estilos musicales con su distintivo toque personal. Además, colaboró ​​con otros artistas como Aitana en "Me quedo" y Morat en "Sensación de vivir".

Reconocimientos y Nuevos Horizontes (2019)

El éxito de Lola Índigo trascendió fronteras, siendo galardonada con el premio MTV Europe Music Award como "Artista del Año de España" en 2019.

Este reconocimiento consolidó su posición como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea . Además, continuó expandiendo su influencia con lanzamientos como "Lola Bundy " en colaboración con Don Patricio y el remix de "Autoestima" con Cupido y Alizz.

2020-2021: ascenso y consagración en la música

En el año 2020, Lola Índigo consolidó su posición en la industria musical con una serie de sencillos exitosos. Uno de los momentos destacados fue el lanzamiento de "4 besos " en colaboración con Lalo Ebratt y Rauw Alejandr el 27 de marzo de 2020.

Este sencillo marcó el inicio de una racha de éxitos que continuaría a lo largo del año. Canciones como " Santería" junto a Danna Paola y Denise Rosenthal, y "Cómo te va? " junto a Beret, entusiasmaron a sus fans, encumbrando aún más su carrera musical. Además, el anuncio de su segundo álbum de estudio generó gran expectación entre sus fans, quienes esperaban ansiosos su lanzamiento en julio de 2021.

2021: La Niña y el Éxito Sin Precedentes

El año 2021 marcó un hito en la carrera de Lola Índigo con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, "La Niña" . Este álbum, lanzado en julio de 2021, debutó en el número uno en la lista de ventas en España, consolidando su estatus como una de los artistas más influyentes del momento.

El sencillo principal del álbum, "La Niña de la Escuela", se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el estatus de triple platino en España y vendiendo más de 120.000 copias.

Tras el éxito abrumador de "La Niña", Lola Índigo expandió su influencia más allá de la música con el estreno de su documental " Lola Índigo: La Niña" en mayo de 2022.

Este documental, producido en colaboración con Prime Video , ofreció a los espectadores un vistazo íntimo a su vida y carrera, profundizando en los momentos más significativos de su ascenso meteorológico en la industria musical.

2022-2023: Innovación y exploración en la música

Con la mirada puesta en el futuro, Lola Índigo continuó su trayectoria ascendente con una serie de lanzamientos innovadores.

En febrero de 2022, descubrió a sus seguidores con el lanzamiento del sencillo "Las solteras", seguido por "Toy Story" en abril de 2022 . Estos sencillos marcaron el inicio de una nueva era en su carrera, caracterizada por una exploración musical más audaz y arriesgada.

El punto culminante llegó con el anuncio de su tercer álbum de estudio, "El Dragón", acompañado por el lanzamiento del sencillo principal "AN1MAL" en junio de 2022.

La colaboración con María Becerra en "DISCOTEKA" solo sirvió para aumentar la anticipación hacia este nuevo proyecto.

La presentación en vivo de "El Dragón" en Madrid y Barcelona en mayo de 2023 marcó un hito en su carrera, seguida por una extensa gira que la llevó a recorrer ciudades de España y Latinoamérica.

2023: la evolución continúa

A medida que avanzaba el año 2023, Lola Índigo demostró una vez más su capacidad para reinventarse a sí misma c en el lanzamiento de su proyecto más personal hasta la fecha: el EP "GRX".

Este proyecto, precedido por los sencillos "Mala suerte" junto a Dellafuente y "De plastilina" con Pepe y Vicio , mostró una faceta más íntima y reflexiva de la artista. Con su música resonando en los corazones de sus seguidores y su influencia alcanzando nuevas alturas, Lola Índigo continúa siendo una fuerza imparable en la escena musical contemporánea.

Lola Índigo ha demostrado que su talento va más allá de la música, consolidándose como un ícono cultural en constante evolución. Su capacidad para reinventarse y sorprender a sus seguidores la posición como una de las artistas más emocionantes y versátiles de su generación.

Un futuro prometedor

Con una carrera en ascenso y una base de admiradores cada vez más sólida , Lola Índigo se proyecta como una de las estrellas más brillantes del panorama musical internacional . Su capacidad para combinar el baile con una voz poderosa y una presencia escénica magnética la distingue como un artista único en su género.

Mientras continúa desafiando fronteras y explorando nuevos sonidos, su legado en la música española está destinado a perdurar por generaciones. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.