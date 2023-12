Muere el actor Kamar de los Reyes, el villano de "Call of Duty"

El actor puertorriqueño, que interpretó a Antonio Vega en la serie norteamericana, “One Life to Live”, y puso voz a Raúl Menéndez en el videojuego, murió de cáncer el domingo en Los Ángeles.

Más allá de su carrera,Kamal de los Reyes destacó por su compromiso social, especialmente durante los esfuerzos de recuperación después del huracán María en 2017. Su participación activa mostró su solidaridad con su Puerto Rico natal.

Despidiendo a Kamar de los Reyes: un actor inolvidable

La triste noticia del fallecimiento de Kamar de los Reyes, el carismático actor puertorriqueño conocido por sus destacadas actuaciones en la telenovela "One Life to Live" y la icónica franquicia de videojuegos "Call of Duty", dejó un vacío palpable en el mundo del entretenimiento.

A sus 56 años, De los Reyes perdió la batalla contra el cáncer en Los Ángeles, marcando el fin de una carrera extraordinaria que impactó tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Un vistazo a su carrera y raíces culturales

Nacido el 8 de noviembre de 1967 en San Juan, Puerto Rico, Kamar de los Reyes emergió de una familia profundamente arraigada en la música.

Criado en Las Vegas, su pasión por la actuación lo llevó a Nueva York, donde su interpretación como Pedro Quinn en la obra Off Broadway "Blade to the Heat" captó la atención de críticos y espectadores por igual, siendo descrita por The New York Times en 1994 como la más cautivadora del espectáculo.

Su papel más emblemático como el complejo Antonio Vega en "One Life to Live" lo consolidó como una figura destacada en la telenovela, abarcando casi 300 episodios. Después de liberarse de una condena por asesinato, el personaje evolucionó hacia un policía con enredos románticos, mostrando la versatilidad actoral de De los Reyes.

Contribuciones cinematográficas y televisivas

En el ámbito cinematográfico, De los Reyes dejó su marca en películas como "Nixon", donde personificó al ladrón de Watergate Eugenio Martínez, y "Salt", compartiendo escena con Angelina Jolie. Su capacidad para adaptarse a diversos géneros cinematográficos lo posicionó como un actor versátil y respetado.

El compromiso de De los Reyes con la representación latina en la televisión se evidenció en "One Life to Live", una serie pionera que presentaba una familia puertorriqueña, rompiendo barreras en la programación televisiva diurna.

El legado de un villano inolvidable

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kamar de los Reyes (@delosreyeskamar)

La contribución de De los Reyes al mundo de los videojuegos es innegable, destacando su papel como la voz del villano Raúl Menéndez en "Call of Duty: Black Ops II". Su interpretación cautivadora se extendió a las entregas posteriores, como "Call of Duty: Black Ops 4" y "Call of Duty: Vanguard", consolidándose como uno de los villanos más recordados en la historia de la franquicia.

El compromiso social y la herencia cultural

Más allá de su brillante carrera artística, Kamar de los Reyes fue un ferviente defensor de causas sociales y un embajador cultural. En una entrevista con la revista Urban Latino en 2007, expresó su orgullo por la representación latina en "One Life to Live", subrayando la importancia de mostrar una familia puertorriqueña en horarios de máxima audiencia.

Permanencia a través de proyectos actuales

A pesar de su partida, el legado de De los Reyes sigue vivo en proyectos actuales. En el momento de su muerte, estaba inmerso en el drama deportivo de CW "All American", y recientemente había participado en la serie "Daredevil: Born Again" y la miniserie "Washington Black".

Su compromiso con su arte y su comunidad fue evidente en su participación activa en los esfuerzos de recuperación tras el huracán María en 2017.

Un adiós y un legado duradero

Kamar de los Reyes deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado trasciende las pantallas. Sobrevivido por su esposa Sherri Saum, sus tres hijos y su extensa familia, su influencia persistirá en la memoria de aquellos que apreciaron su talento y dedicación a la actuación.

Su partida deja una sensación de pérdida, pero su impacto perdurará como un faro de inspiración para las generaciones venideras, recordándonos que el arte trasciende la realidad efímera del presente.

De los Reyes no solo actuaba frente a las cámaras; también contribuía activamente a iniciativas benéficas. Su participación en los esfuerzos de recuperación después del devastador huracán María en 2017 resalta su compromiso con la reconstrucción y el apoyo a su amada Puerto Rico. Si te ha gustado el artículo, compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.