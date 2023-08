Muere Raquel Pascual, cantante de Fromheadtotoe a los 51 años

Destacó como vocalista del hardcore y rock alternativo durante la última década de los años 90. Murió el miércoles 23 de agosto debido a una larga enfermedad.

Raquel Pascual, ex vocalista de grupos como Fromheadtotoe, Childhood y Collision, ha fallecido a causa de una enfermedad con la que luchaba desde hacía varios años. Esta información ha sido compartida por el sello Chesapik y personas cercanas a ella en un comunicado oficial.

La noticia de su muerte

Personas cercanas a Raquel Pascual y el sello discográfico Chesapik han anunciado el fallecimiento de la cantante. Raquel, reconocida por su energía y carisma, apoyó un papel fundamental en la escena independiente de los años noventa y continuó dejando su huella en la siguiente década.

El comunicado de Chesapik:

"Hoy es un día triste para nosotros. Se ha ido nuestra amiga Raquel Pascual, cantante y ánima de Fromheadtotoe, al lado de Rafa Molina. Durante la primera década de este siglo, la banda se ganó la más que merecida reputación de tener uno de los mejores directos del país, gracias en buena parte al arrollador carisma, la presencia y la prodigiosa técnica vocal de Raquel. Después de Fromheadtotoe, Raquel participó en varios proyectos como Collision, del que tuvimos la suerte de ser cómplices. Raquel arrastraba desde hacía unos años una larga lucha contra el cáncer, con repetidos altos y bajos. Finalmente, hoy, ha decidido precipitar los acontecimientos. “The girl is a thunder!”, dijo de ella el propio Dave Grohl cuando Fromhead abrió para ellos en Barcelona. Seguramente, esta es una buena manera de recordarla". Descanse en paz....

Adiós a Raquel Pascual. Lideró a Childhood, Fromheadtotoe y Collision. Y se abrió paso desde la escena subterránea de finales de los noventa blandiendo tremendas canciones de encaste DC y una poderosa y magnética presencia escénica.

Su participación en la banda Collision, donde fue miembro activo , marcó una etapa significativa en su carrera. Además, colaboró ​​con Bye Bye Pedro antes de alejarse gradualmente de la escena musical debido a problemas de salud.

En un comunicado, el bajista de Fromheadtotoe y Collision Pere Fernández, expresó:

"Hoy es un día triste. Nuestra querida amiga Raquel nos ha dejado".

Incluso el renombrado Dave Grohl de Foo Fighters elogió a Raquel, describiéndola como una "verdadero torbellino" después de presenciar su actuación como telonera durante uno de sus conciertos.

Raquel Pascual un referente en el hardcore punk en España

Nacida en 1972, Raquel Pascual hizo una impactante entrada en el mundo del hardcore-punk durante la época en que este género estaba en pleno auge. Comenzó en la década de los 90 en el grupo, Childhood, una banda que le permitió expresarse con una intensidad salvaje.

Tuvo el respaldo de la discográfica BCore con sede en Barcelona, ​​y trabajó en los locales de conciertos emblemáticos como La Bàscula. y el Garage Club.

Desde una perspectiva del género hardcore, resultaba tentador clasificar a Childhood en una esfera similar a la de conjuntos como el noruego Life... But how to Live it? En lo concerniente al ámbito del indie rock, se podría establecer una comparación con Lesley Rankine, quien fuera la vocalista de la agrupación británica Silverfish.

Varios años después, en 1996, vio la luz Fromheadtotoe, una banda musical gestada a partir de la colaboración entre Pascual, el guitarrista Rafa Molina, el bajista Pere Fernández y el baterista Sergio Mora.

El éxito de Fromheadtotoe

Fromheadtotoe surgió como una destacada agrupación en el panorama de la revolución independiente en España durante la década de los noventa.

A lo largo de este período, la banda lanzó una serie de álbumes a través de sellos discográficos influyentes como B-Core Disc y Subterfuge. Entre las producciones notables se incluyen el EP "Insight" (1996), así como los álbumes "Divine" (1997), "I'm The Fuel" (1998) y "Fromheadtotoe" (2000).

Raquel, con su enérgica presencia, lideró el conjunto, que logró cultivar tanto el reconocimiento de la crítica especializada como la devoción de sus fans, a lo largo de los aproximadamente seis años que abarcó su trayectoria.

En una etapa posterior, en el proyecto llamado "Collision", Raquel compartió el centro de atención con Pere Fernández, quien había sido el bajista en los últimos momentos de Fromheadtotoe, y también con Pol Font. Esta colaboración culminó en la publicación del álbum titulado "Rock Diet" en el año 2004.

A lo largo de su recorrido, la banda dejó su huella en innumerables festivales y locales musicales dentro del territorio nacional. Además, tuvieron el honor de compartir escenario como teloneros de numerosos grupos internacionales.

En un momento significativo, ganó el reconocido concurso de música "Rock Villa de Bilbao" en 1998. La potente energía que Raquel aportaba como líder siempre fue un distintivo en la agrupación, cuyo legado fue reverenciado tanto por expertos en la prensa musical como por un nutrido grupo de fervientes admiradores a lo largo de su apasionante travesía.

En conclusión, muere Raquel Pascual, cantante de Fromheadtotoe, una mujer que vivió intensamente su sueño de hacer música y que inspiró a miles de personas con su talento y su coraje. Desde ESdiario, le rendimos nuestro más sincero homenaje, descanse en paz.

