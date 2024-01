¡Descubre todos los nominados a los Oscar 2024!

"La sociedad de la nieve" de Juan Antonio Bayona destaca con dos nominaciones, mientras que "Robot Dreams" entra en la categoría de Mejor Película de Animación, resaltando la presencia española en la lista de nominados.

La Gran Noche del Cine: nominaciones y expectativas para los Oscar 2024

La expectación está en aumento a medida que nos acercamos a la 96ª edición de los Premios de la Academia, una noche que celebra lo mejor del cine en el año 2023. La ceremonia se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024 en el prestigioso Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) será la encargada de presentar este espectáculo, que se transmitirá en vivo por ABC y estará bajo la dirección de Hamish Hamilton, con la producción a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan. Jimmy Kimmel, el carismático comediante, regresará como anfitrión por cuarta vez, después de sus exitosas participaciones en las ceremonias de 2017, 2018 y 2023.

Nominados destacados

La película que ha liderado las nominaciones con un asombroso total de 13 es "Oppenheimer". Esta obra maestra cinematográfica se encuentra en la cima, seguida de cerca por "Poor Things", protagonizada por la talentosa Emma Stone, que obtuvo 11 nominaciones.

Otros títulos destacados incluyen "Killers of the Flower Moon" con 10 nominaciones, y el éxito del año pasado, "Barbie", con un respetable total de 8. "American Fiction", protagonizada por Jeffrey Wright, también ha logrado destacar con 5 nominaciones.

El regreso de Jimmy Kimmel y el éxito del año pasado

Jimmy Kimmel, conocido por su humor afilado, estará al frente del programa por cuarta vez. Recordemos que en la ceremonia del año pasado, la película "Everything Everywhere All at Once" se llevó la atención al ganar en siete categorías, incluida la codiciada estatuilla a la Mejor Película.

Reconocimiento a la Cinematografía Española

Las nominaciones españolas han dejado huella en los Oscar 2024, con dos merecidas menciones para "La sociedad de la nieve" en las categorías de Película Internacional y Maquillaje y Peluquería. Además, la encantadora "Robot Dreams" ha asegurado su lugar en la candidatura a Mejor Película de Animación.

Nominaciones a los Oscar 2024

Las expectativas están en su punto más alto, y los nombres de los nominados fueron revelados el 23 de enero de 2024, en una ceremonia especial en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, anunciada por los talentosos Zazie Beetz y Jack Quaid.

Este año marca un hito, ya que será el primero en el que las reglas de diversidad para la categoría de Mejor Película serán obligatorias, un paso significativo hacia la inclusión y representación en el mundo del cine.

Mejor Película

American Fiction

Anatomía de una Caída

Barbie

Los Restos

Asesinos de la Flor Luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas Pasadas

Cosas Pobres

La Zona de Interés

Mejor Actriz

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Los Asesinos de la Flor de la Luna"

Sandra Hüller, "Anatomía de una Caída"

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Pobres"

Mejor Actor

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "The Holdovers"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Jeffrey Wright, "Ficción Americana"

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "El Color Púrpura"

America Ferrera, "Barbie"

Jodie Foster, "Nyad"

Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Robert De Niro, "Los Asesinos de la Luna"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Ryan Gosling, "Barbie"

Mark Ruffalo, "Pobres Criaturas"

Mejor Director

Justine Triet, "Anatomía de una Caída"

Martin Scorsese, "Los Asesinos de la Luna"

Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas"

Jonathan Glazer, "La Zona de Interés"

Mejor Guión Original

Anatomía de una Caída

The Holdovers

Maestro

Mayo Diciembre

Vidas Pasadas

Mejor Guión Adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La Zona de Interés

Mejor Fotografía

El Conde

Asesinos de la Flor Luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor Banda Sonora Original

American Fiction

Indiana Jones y el Dial del Destino

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor Canción Original

"The Fire Inside", "Flamin' Hot"

"I'm Just Ken", "Barbie"

"It Never Went Away", "American Symphony"

"Wahzhazhe (Una Canción para Mi Pueblo)", "Killers of the Flower Moon"

"¿Para Qué Fui Hecho?", "Barbie"

Mejor Edición

Anatomía de una Caída

Los Restos

Asesinos de la Flor Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Producción

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Vestuario

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor Maquillaje y Peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La Sociedad de la Nieve

Mejor Sonido

La Misión Creador

Maestro

Misión Imposible Sentencia Mortal

Oppenheimer

La Zona de Interés

Mejores Efectos Visuales

El Creador

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión: Imposible - Dead Reckoning Primera Parte

Napoleón

Mejor Largometraje Internacional

Io Capitano

Días Perfectos

La Sociedad de la Nieve

La Sala de Profesores

La Zona de Interés

Mejor Película Animada

El Niño y la Garza

Elemental

Nimona

Robot Sueñan

Spider-Man: A Través del Spider-Verse

Mejor Corto Animado

Carta a un Cerdo

Noventa y Cinco Sentidos

Paquidermo

¡La guerra ha terminado! Inspirado en la Música de John y Yoko

Mejor Cortometraje de Acción Real

El Después

Invencible

Caballero de la Fortuna

Rojo, Blanco y Azul

La Maravillosa Historia de Henry Sugar

Mejor Largometraje Documental

Bobi Wine: El Presidente del Pueblo

La Memoria Eterna

Cuatro Hijas

Para Matar un Tigre

20 Días en Mariupol

Mejor Cortometraje Documental

El ABC de la Prohibición de Libros

El Barbero de

La Isla de Little Rock Entre

El Último Taller de Reparaciones

Nǎi Nai y Wài Pó

La cuenta atrás ha comenzado, y los cinéfilos de todo el mundo esperan con ansias la gran noche del cine, donde se conocerán los ganadores de los codiciados.

En la antesala de los Oscar 2024, la expectación es palpable con un emocionante conjunto de nominaciones que reflejan la diversidad y excelencia en el cine del año pasado. Con líderes destacados, un anfitrión carismático y un enfoque renovado en la diversidad, la noche promete ser una celebración cinematográfica memorable para cinéfilos de todas partes.

