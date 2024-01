Premios Emmy 2024: lista de ganadores

"Succession" destacó al ganar 27 premios, mientras que "The White Lotus" obtuvo 23 nominaciones, marcando ambas producciones como destacadas en la ceremonia de los premios Emmy 2024.

La ceremonia de los premios Emmy 2023, (que se ha celebrado en 2024), estaba originalmente programada para septiembre 2023. Se pospuso debido a las huelgas de escritores y actores en Hollywood, siendo la segunda vez en la historia que se retrasa después de los eventos del 11 de septiembre de 2001.

Premios Emmy 2024: Gala de Estrellas en la Peacock Theatre de Los Ángeles

La 75.ª ceremonia anual de los Premios Emmy, que originalmente estaba programada para el 18 de septiembre de 2023, se retrasó casi cuatro meses debido a las huelgas de escritores y actores en Hollywood. Esta postergación fue la segunda en la historia de los Emmy, siendo la primera después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La ceremonia se llevó a cabo el 6 y 7 de enero, y la transmisión en vivo por Fox tuvo lugar el 15 de enero.

Huelgas en Hollywood

Las huelgas, que comenzaron en mayo y julio respectivamente, afectaron la producción de numerosas series y películas, forzando la postergación de la ceremonia. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión enfrentó el desafío de reorganizar y adaptarse a este inesperado obstáculo.

Las Estrellas Brillan en la Alfombra Roja

Taraji P. Henson

El 15 de enero marcó el día en que las estrellas de la pantalla chica se congregaron en el Peacock Theatre de Los Ángeles para la esperada gala. La alfombra roja deslumbró con la presencia de figuras destacadas de la industria televisiva.

Entre los rostros conocidos que esperaban ansiosos la ceremonia estaban Elisabeth Moss, Keri Russell y Melanie Lynskey, todos nominados en la categoría de actriz principal en una serie dramática. A su lado, actores como Kieran Culkin de "Succession" y Pedro Pascal de "The Last of Us" aguardaban con la esperanza de escuchar sus nombres anunciados como ganadores.

Triunfos en las Sombras: Los Creative Arts Emmys

Antes de la ceremonia principal, los Creative Arts Emmys, celebrados el 6 y 7 de enero, ya habían otorgado reconocimientos en varias categorías.

Nick Offerman y Storm Reid fueron honrados por sus destacadas actuaciones en "The Last of Us", mientras que Judith Light, Sam Richardson, Ryan Reynolds y Rob McElhenney también celebraron sus victorias en distintas categorías. Este preludio de triunfos preparó el escenario para la emocionante noche principal.

Éxito de "Succession" y "The White Lotus": Grandes Ganadores de la Noche

La noche de los premios Emmy 2023 estuvo marcada por el dominio de dos producciones en particular. "Succession" se destacó al obtener impresionantes 27 nominaciones y convertirse en la gran triunfadora con un total de 27 premios. Por otro lado, "The White Lotus" logró impresionar con 23 nominaciones, consolidándose como una de las series más reconocidas del evento.

Lista de Ganadores en los Emmy 2024

A continuación, presentamos la lista de nominados y ganadores en las principales categorías de los Premios Emmy 2023, ,— celebrado en enero del 2024—,ordenados cronológicamente desde los más antiguos hasta los más modernos:

"Succession" fue una de las series más nominadas, obteniendo 27 nominaciones en su cuarta y última temporada, resaltando su impacto y calidad durante la 75.ª edición de los Premios Emmy.

Mejor Serie Dramática

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"The Last of Us"

Ganador: "Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

Mejor Actor Principal en una Serie Dramática

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Brian Cox, "Succession"

Jeff Bridges, "The Old Man"

Jeremy Strong, "Succession"

Ganador: Kieran Culkin, "Succession"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Keri Russell, "The Diplomat"

Melanie Lynskey, "Yellowjackets"

Ganadora: Sarah Snook, "Succession"

Sharon Horgan, "Bad Sisters"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Aubrey Plaza, "El loto blanco"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

J. Smith-Cameron, "Succession"

Ganadora: Jennifer Coolidge, "El loto blanco"

Meghann Fahy, "El loto blanco"

Rhea Seehorn, "Better Call Saul"

Sabrina Impacciatore, "El loto blanco"

Simona Tabasco, "El loto blanco"

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

Alan Ruck, "Succession"

Aleksander Skarsgård, "Succession"

F. Murray Abraham, "El loto blanco"

Ganador: Matthew Macfadyen, "Succession"

Michael Imperioli, "El loto blanco"

Nicholas Braun, "Succession"

Theo James, "El loto blanco"

Will Sharpe, "El loto blanco"

Mejor Serie de Comedia

"Abbot Elementary"

"Barry"

"Servicio de jurado"

"únicamente Asesinatos en el edificio"

"Ted Lasso"

Ganador: "El oso"

"La maravillosa Sra. Maisel"

"Miércoles"

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Christina Applegate, "Dead to Me"

Jenna Ortega, "Wednesday"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Ganadora: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Bill Hader, "Barry"

Jason Segel, "Jason Sudeikis encogido", "Ted Lasso"

Ganador: Jeremy Allen White, "The Bear"

Martin Short, "Sólo asesinatos en el edificio"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Alex Borstein, "La maravillosa señora Maisel"

Ganadora: Ayo Edebiri, "El oso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Jessica Williams, "Shrinking"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Anthony Carrigan, "Barry"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Ganador: Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

Henry Winkler, "Barry"

James Marsden, "Jurado"

Phil Dunster, "Ted Lasso"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Mejor Serie Limitada o Serie de Antología

Ganador: "Beef"

"Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

"Daisy Jones y los seis"

"Fleishman están en problemas"

"Obi-Wan Kenobi"

Mejor Actriz Principal en una Serie o Película Limitada o de Antología

Ganadora: Ali Wong, "Beef"

Dominique Fishback, "Swarm"

Jessica Chastain, "George y Tammy"

Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"

Lizzy Caplan, "Fleishman Is In Trouble"

Riley Keough, "Daisy Jones & the Six"

Mejor Actor Principal en una Serie o Película Limitada o de Antología

Daniel Radcliffe, "Raro: La historia de Al Yankovic"

Evan Peters, "Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

Kumail Nanjiani, "Bienvenidos a Chippendales"

Michael Shannon, "George y Tammy"

Ganador: Steven Yeun, "Beef"

Taron Egerton, "Black Bird"

Mejor Actriz de Reparto en una Serie o Película de Antología Limitada

Annaleigh Ashford, "Bienvenido a Chippendales"

Camila Morrone, "Daisy Jones & The Six"

Claire Danes, "Fleishman Is In Trouble"

Juliette Lewis, "Bienvenido a Chippendales"

Maria Bello, "Beef"

Merritt Wever, "Tiny Beautiful Things"

Ganadora: Niecy Nash-Betts, "Dahmer — Monster: The Jeffrey Historia de Dahmer"

Mejor Actor de Reparto en una Serie o Película de Antología Limitada

Jesse Plemons, "Amor y Muerte"

Joseph Lee, "Beef"

Murray Bartlett, "Bienvenidos a Chippendales"

Ganador: Paul Walter Hauser, "Black Bird"

Ray Liotta, "Black Bird"

Richard Jenkins, "Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Young Mazino, "Beef"

Serie de Charlas Excepcionales

Ganador: "The Daily Show"

"Jimmy Kimmel Live"

"Late Night con Seth Meyers"

"The Late Show con Stephen Colbert"

"El problema con Jon Stewart"

Programa de Competencia de Telerrealidad Excepcional

Ganador: "The Amazing Race"

"Superviviente de RuPaul's Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"

Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia

Jon Bernthal, "El oso"

Luke Kirby, "La maravillosa señora Maisel"

Nathan Lane, "Sólo asesinatos en el edificio"

Pedro Pascal, "Saturday Night Live"

Oliver Platt, "El oso"

Ganador: Sam Richardson, "Ted Lasso"

Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática

Murray Bartlett, "The Last of Us"

James Cromwell, "Succession"

Lamar Johnson, "The Last of Us"

Arian Moayed, "Succession"

Ganador: Nick Offerman, "The Last of Us"

Keivonn Montreal Woodard, "The Last of Us"

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia

Becky Ann Baker, "Ted Lasso"

Quinta Brunson, "Saturday Night Live"

Taraji P. Henson, "Abbott Elementary"

Ganadora: Judith Light, "Poker Face"

Sarah Niles, "Ted Lasso"

Harriet Walter, "Ted Lasso"

Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática

Hiam Abbass, "Sucesión"

Cherry Jones, "Sucesión"

Melanie Lynskey, "The Last of Us"

Ganadora: Storm Reid, "The Last of Us"

Anna Torv, "The Last of Us"

Harriet Walter, "Sucesión"

Excelente Programa de Realidad No Estructurada

"Indian Matchmaking"

"RuPaul's Drag Race: Venta desabrochada de las reglas de Sunset"

Ganador: "Bienvenido a Wrexham"

"Vanderpump"

Excelente Programa de Realidad Estructurada

"Antigüedades Roadshow"

"Diners, autocines y buceos"

"Love Is Blind"

Ganador: "Queer Eye"

"Shark Tank"

Mejor Película para Televisión

"La montaña mágica de Dolly Parton Navidad"

"Isla del fuego"

"Hocus Pocus 2"

"Presa"

Ganador: "Raro: La historia de Al Yankovic"

Mejor Serie de Variedades con Guion

"A Black Lady Sketch Show"

Ganador: "La semana pasada esta noche con John Oliver"

"Saturday Night Live"

Presentador Destacado de un Programa de Juegos

Ganador: Keke Palmer, "Contraseña"

"Ken Jennings, ¡Jeopardy!"

"Mayim Bialik, ¡Peligro!"

"Pat Sajak, La rueda de la fortuna"

"Steve Harvey, Family Feud"

Anfitrión Sobresaliente de un Programa de Realidad o Competencia

Amy Poehler y Maya Rudolph, "Baking It"

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski y Jonathan Van Ness, "Queer Eye"

Nicole Byer, "Nailed It"

Padma Lakshmi, "Top Chef"

GANADOR: RuPaul, "RuPaul's Drag Race"

Especiales de Variedades Excepcionales (En Vivo)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII de Apple Music protagonizado por Rihanna y Chris Rock: "Indignación Selectiva"

GANADOR: "Elton John Live: Adiós desde el Dodger Stadium"

Los Oscar

75.ª entrega anual de los premios Tony

Mejor Dirección para una Serie Dramática

Andrij Parekh, "Succession"

Benjamin Caron, "Andor"

Dearbhla Walsh, "Bad Sisters"

Lorene Scafaria, "Succession"

GANADOR: Mark Mylod, "Succession"

Mike White, "The White Lotus"

Peter Hoar, "The Last of Us"

Mejor Dirección para una Serie de Comedia

Amy Sherman-Palladino, "La maravillosa señora Maisel"

Bill Hader, "Barry"

GANADOR: Christopher Storer, "El oso"

Declan Lowney, "Ted Lasso"

Mary Lou Belli, "El show de la señora Pat"

Tim Burton, "Miércoles"

Mejor Dirección de Serie Limitada o de Antología o Película para Televisión

Carl Franklin, "Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

Dan Trachtenberg, "Prey"

Jake Schreier, "Beef"

Jonathan Dayton y Valerie Faris, "Fleishman Is in Trouble"

GANADOR: Lee Sung Jin, "Beef"

Paris Barclay, "Dahmer — Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

En resumen, la 75.ª edición de los Premios Emmy 2023 fue una celebración que resaltó la diversidad, la excelencia en la dirección y la feroz competencia entre producciones de diferentes géneros. Actores, directores y presentadores destacados fueron reconocidos, demostrando que la televisión contemporánea ofrece una gama amplia de talento y creatividad.

Los premios no solo celebraron el éxito de las series y programas populares, sino también la importancia de eventos en vivo que capturan la atención global. Los Emmy 2023 reflejaron la riqueza y la vitalidad de la industria televisiva actual. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.