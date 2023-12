Globos de Oro 2024: lista completa de nominaciones

“Barbie”, de Greta Gerwig,con 10 nominaciones encabeza la lista de las nominaciones a los Globos de Oro 2014.

Reconocimiento cinematográfico: Globos vs. Oscars

Los Globos de Oro, a diferencia de los Oscars, destacan tanto el cine como la televisión, pero su enfoque diverge en la apreciación de los oficios más fundamentales, como la edición o la cinematografía.

A su vez, se distinguen por honrar comedias y musicales por separado de los dramas, proporcionando una perspectiva única en la evaluación de la industria. Este año, destacan películas como "Oppenheimer" compitiendo en la categoría de drama, mientras que "Barbie" busca la aclamación como mejor comedia o musical.

Duelo de series y nominaciones

En el ámbito televisivo, "Succession" lidera con nueve nominaciones en su última temporada, seguido por "The Bear" de FX y "Only Murders in the Building" de Hulu, ambos con cinco nominaciones.

La competencia por el mejor drama televisivo incluye títulos como "1923", "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us" y "The Morning Show", mientras que en comedia, "The Bear" y "Only Murders in the Building" compiten con obras como "Abbott Elementary" y "Ted Lasso".

El dominio de Netflix y Warner Bros. Discovery

En la contienda por la cantidad de nominaciones, Netflix lidera con 28, siendo la productora de notables obras como "Maestro", "The Crown" y "The Diplomat".

Warner Bros. Discovery le sigue de cerca con 27 nominaciones, incluyendo reconocimientos para "Barbie", "Succession" y "Barry". Estas cifras subrayan el papel crucial de estas empresas en la creación y distribución de contenidos de calidad.

Desafíos y ausencias notables

Sin embargo, no todos los proyectos salieron triunfadores en el anuncio de las nominaciones. Títulos como "Origin" de Ava DuVernay y "Ferrari" de Michael Mann, a pesar de críticas favorables, no lograron asegurar un lugar en la competencia.

Además, la ausencia de "The Color Purple" en la categoría de mejor musical o comedia y la falta de reconocimiento para la nueva versión de "Frasier" fueron notorias decepciones.

Cambios y adiciones en la Gala

Este año, los Globos introducen cambios significativos en su estructura. Cada categoría cuenta ahora con seis nominados en lugar de cinco, ampliando la competencia y reconociendo una variedad más extensa de talento. Además, se incorporan dos premios nuevos para celebrar los logros de taquilla y las actuaciones de comedia, abriendo espacio para obras como “Taylor Swift: The Eras Tour” y artistas como Trevor Noah y Amy Schumer.

La brecha entre Globos y Oscars

Es importante señalar que los Globos, son votados por aproximadamente 300 periodistas, no siempre coinciden con las selecciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, compuesta por 10.500 profesionales de la industria cinematográfica.

Mientras que el año pasado "The Fabelmans" y "The Banshees of Inisherin" fueron los grandes ganadores en los Globos, los Oscars seleccionaron a "Everything Everywhere All at Once" como la mejor película.

Futuro incierto y reinvento de los Globos

La ceremonia de los Globos se llevará a cabo el 7 de enero y será transmitida en vivo por CBS, marcando un cambio de la larga asociación con NBC. Este cambio no solo afecta la cadena de transmisión, sino que también refleja los desafíos y cambios que los Globos han enfrentado en los últimos años.

Después de críticas sobre falta de diversidad y prácticas éticas, los Globos han trabajado arduamente para reinventarse y restaurar su reputación como una ceremonia de premios importante, informal y divertida, aunque aún prestigiosa. Aunque la figura del presentador para este año sigue siendo un misterio, los Globos buscan brillar nuevamente en la escena de premiación cinematográfica y televisiva.

Vea la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2024

Mejor película dramática

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Past Lives” (A24)

“La zona de interés” (A24)

“Anatomía de una caída” (Neón)

Mejor película, musical o comedia

“Barbie” (Warner Bros.)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“American Fiction” (MGM)

“The Holdovers” (Focus Features)

“May Dec” (Netflix)

“Air” (Amazon MGM Studios)

Mejor director de película

Bradley Cooper – “Maestro”

Greta Gerwig – “Barbie”

Yorgos Lanthimos – “Cosas pobres”

Christopher Nolan – “Oppenheimer”

Martin Scorsese – “Los asesinos de la luna de las flores”

Celine Song – “Vidas pasadas”

Mejor guión, película

“Barbie”: Greta Gerwig, Noah Baumbach

“Cosas pobres”: Tony McNamara

“Oppenheimer”: Christopher Nolan

“Los asesinos de la luna de las flores”: Eric Roth, Martin Scorsese

“Vidas pasadas”: Celine Canción

“Anatomía de una caída”: Justine Triet, Arthur Harari

Mejor interpretación de un actor en una película dramática

Bradley Cooper – “Maestro”

Cillian Murphy – “Oppenheimer”

Leonardo DiCaprio – “Los asesinos de la luna de las flores”

Colman Domingo – “Rustin”

Andrew Scott – “Todos nosotros extraños”

Barry Keoghan – “Saltburn”

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática

Lily Gladstone – “Los asesinos de la luna de las flores”

Carey Mulligan – “Maestro”

Sandra Hüller – “Anatomía de una caída”

Annette Bening – “Nyad”

Greta Lee – “Vidas pasadas”

Cailee Spaeny – “Priscilla”

Mejor interpretación de una actriz en una película, musical o comedia

Fantasia Barrino – “El color púrpura”

Jennifer Lawrence – “Sin resentimientos”

Natalie Portman – “Mayo diciembre”

Alma Pöysti – “Hojas caídas”

Margot Robbie – “Barbie”

Emma Stone – “Pobres”

Mejor interpretación de un actor en una película, musical o comedia

Nicolas Cage – “Escenario de ensueño”

Timothée Chalamet – “Wonka”

Matt Damon – “Air”

Paul Giamatti – “The Holdovers”

Joaquin Phoenix – “Beau Is Afraid”

Jeffrey Wright – “Ficción americana”

Mejor actor de reparto - Película

Willem Dafoe – “Pobres”

Robert DeNiro – “Los asesinos de la luna de las flores”

Robert Downey Jr. – “Oppenheimer”

Ryan Gosling – “Barbie”

Charles Melton – “Mayo diciembre”

Mark Ruffalo – “Pobres”

Mejor actriz de reparto, película

Emily Blunt – “Oppenheimer”

Danielle Brooks – “The Color Purple”

Jodie Foster – “Nyad”

Julianne Moore – “May Dec”

Rosamund Pike – “Saltburn”

Da'Vine Joy Randolph – “The Holdovers”

Mejor serie de televisión, drama

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

Mejor Serie de Televisión, Musical o Comedia

“The Bear” (FX)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión, drama

Pedro Pascal – “The Last of Us”

Kieran Culkin – “Succession”

Jeremy Strong – “Succession”

Brian Cox – “Succession”

Gary Oldman – “Slow Horses”

Dominic West – “The Crown”

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión, drama

Helen Mirren – “1923”

Bella Ramsey – “The Last of Us”

Keri Russell – “The Diplomat”

Sarah Snook – “Succession”

Imelda Staunton – “The Crown”

Emma Stone – “The Curse”

Mejor actriz de serie de televisión, musical o comedia

Ayo Edebiri – “El Oso”

Natasha Lyonne – “Poker Face”

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan – “La maravillosa Sra. Maisel”

Selena Gomez – “Solo asesinatos en el edificio”

Elle Fanning – “La Grande”

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia

Bill Hader – “Barry”

Steve Martin – “Sólo asesinatos en el edificio”

Martin Short – “Sólo asesinatos en el edificio”

Jason Segel – “Encogimiento”

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Jeremy Allen White – “El oso”

Mejor actor de reparto, televisión

Billy Crudup – “The Morning Show”

Matthew Macfadyen – “Succession”

James Marsden – “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach – “The Bear”

Alan Ruck – “Succession”

Alexander Skarsgård – “Succession”

Mejor actriz de reparto, televisión

Elizabeth Debicki – “The Crown”

Abby Elliott – “The Bear”

Christina Ricci – “Yellowjackets”

J. Smith-Cameron – “Succession”

Meryl Streep – “Only Murders in the Building”

Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Mejor serie limitada, serie de antología o película realizada para televisión

“Beef”

“Lecciones de química”

“Daisy Jones y los seis”

“Toda la luz que no podemos ver”

“Compañeros de viaje”

“Fargo”

Mejor Actuación de un Actor, Miniserie, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión

Matt Bomer – “Compañeros de viaje”

Sam Claflin – “Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm – “Fargo”

Woody Harrelson – “Plomeros de la Casa Blanca”

David Oyelowo – “Lawmen: Bass Reeves”

Steven Yeun – “Beef”

Mejor interpretación de una actriz, miniserie, serie de antología o película para televisión

Riley Keough – “Daisy Jones & the Six”

Brie Larson – “Lecciones de química”

Elizabeth Olsen – “Amor y muerte”

Juno Temple – “Fargo”

Rachel Weisz – “Dead Ringers”

Ali Wong – “Beef”

Mejor música original, película

Ludwig Göransson – “Oppenheimer”

Jerskin Fendrix – “Pobres”

Robbie Robertson – “Los asesinos de la luna de las flores”

Mica Levi – “La zona de interés”

Daniel Pemberton – “Spider-Man: A través del Spider-Verse”

Joe Hisaishi – “ El niño y la garza”

Mejor película en idioma distinto del inglés

“Anatomía de una caída” (Neón) — Francia

“Hojas caídas” (Mubi) — Finlandia

“Io Capitano” (01 Distribución) — Italia

“Vidas pasadas” (A24) — Estados Unidos

“La sociedad de la nieve” (Netflix) — España

“La Zona de Interés” (A24) — Reino Unido

En conclusión, la antesala a los Globos de Oro 2024 revela un escenario diverso y competitivo en la industria del cine y la televisión. La distinción entre géneros, los cambios en la estructura de la gala y la destacada presencia de plataformas como Netflix y Warner Bros Discovery reflejan la constante evolución y expansión del panorama audiovisual.

