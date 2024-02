Quien es Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes 2024

Laura Madrueño ha conquistado la pantalla, desde sus inicios como redactora de informativos hasta convertirse en una figura en programas como 'El Programa de Ana Rosa' y Supervivientes.

Laura Madrueño repite como presentadora de Supervivientes 2024, tras su experiencia del año pasado. La madrileña ya se encuentra cómoda en su papel tal como le pasó a su predecesora Lara Álvarez.

Laura Madrueño: una periodista apasionada por la naturaleza

Además de su labor como presentadora Laura Madrueño, es cofundadora de una productora llamada We are Water, donde realiza reportajes y documentales submarinos. Además ha publicado un libro, "Somos Agua", que no solo ofrece una lección de amor a la naturaleza sino que también plantea reflexiones profundas sobre la urgencia de preservar nuestros océanos en un mundo.

Laura Madrueño, es una periodista multifacética y apasionada. Nació en Madrid el 5 de marzo de 1986, ciudad donde también estudió e inició su carrera profesional. Graduada en Comunicación Audiovisual, Laura no solo adquirió conocimientos académicos, sino que también cultivó la pasión que la guiaría a través de distintos aspectos del mundo de la comunicación.

Carrera en Televisión

En el año 2014, Laura Madrueño dio sus primeros pasos en Telecinco como redactora de informativos. Su dedicación y habilidades no pasaron desapercibidas, y rápidamente se convirtió en una de las caras más reconocidas de la sección de El Tiempo en Mediaset. Aunque su enfoque inicial estuvo en el ámbito noticioso, la versatilidad de Laura la llevó a explorar diferentes facetas televisivas.

Antes de convertirse en presentadora de realities, Laura deslumbró como conductora de 'El Tiempo', compartiendo pantalla con figuras destacadas como Pedro Piqueras y colaborando en programas icónicos como 'El Programa de Ana Rosa'.

Su transición de roles dentro del ámbito televisivo refleja no solo su habilidad para informar sobre noticias de actualidad, sino también su capacidad para entretener y conectar con la audiencia.

Viajera Incansable

Más allá de las cámaras, Laura Madrueño es una amante incansable de la exploración y la aventura. Su curiosidad la llevó a realizar reportajes sobre viajes, deportes y vida saludable en diversos medios.

Sin importar si se trata de una metrópoli como Tokio o de los senderos serenos de la sierra de Madrid, Laura siempre encuentra una excusa para descubrir nuevos horizontes y compartir esas experiencias con su audiencia a través de sus plataformas digitales.

Su perfil de Instagram es una ventana a su vida fuera de la pantalla, mostrando no solo su compromiso profesional, sino también su lado más personal y aventurero. Las escapadas, las experiencias culinarias y las sesiones de entrenamiento se entrelazan en su feed, proporcionando a sus seguidores una visión más completa de la mujer detrás de la presentadora.

Amor por el mundo marino y compromiso ambiental

Laura Madrueño, más que una presentadora de televisión, es una defensora apasionada del mundo marino. Como cofundadora de We Are Water Films, una productora dedicada a la creación de reportajes y documentales submarinos, demuestra su compromiso con la preservación de los océanos.

Su trabajo trasciende los límites de la pantalla, llevando a la audiencia a un viaje a través de las profundidades del océano y destacando la importancia de proteger estos ecosistemas vitales.

En 2021, Laura dio un paso más allá, al publicar su primer libro, "Somos Agua". Esta obra no solo ofrece una lección de amor a la naturaleza, sino que también plantea una reflexión profunda sobre la urgencia de proteger nuestros océanos en un momento crucial para el planeta.

Explora cómo la contaminación ha afectado peligrosamente los fondos marinos, abordando temas como el calentamiento climático antropogénico, el consumo masivo de plásticos y la sobrepesca de especies esenciales para el equilibrio marino.

Vida Personal y Pasiones

Detrás de las cámaras, Laura Madrueño comparte su vida con el arquitecto y fotógrafo Álvaro Puerto, con quien contrajo matrimonio en junio de 2022.

La pareja, unida desde 2017, comparte una pasión por los viajes, explorando juntos diferentes rincones del mundo. Aunque actualmente no tienen hijos, Laura ha expresado su deseo de tener hasta dos retoños, deseando romper con la experiencia de ser hija única.

Retos y Aventuras en "Supervivientes"

A pesar de su exitosa carrera, Madrueño enfrenta uno de sus mayores retos al sumergirse en el mundo de "Supervivientes" por segunda ocasión.

En 2023, su miedo inicial radica en la adaptación a las condiciones extremas de Honduras, especialmente después de provenir de un invierno crudo, tal como comentó en una entrevista al Mundo.es. Con su experiencia en documentales, Laura confía en superar este desafío y adaptarse rápidamente.

En resumen, Laura Madrueño personifica la versatilidad en el mundo de la comunicación, combinando su pasión por la naturaleza, su amor por los océanos y su dedicación a la información televisiva.

Con un futuro prometedor y desafíos emocionantes por delante, esta presentadora sigue cautivando a la audiencia con su carisma y determinación, demostrando que su travesía apenas ha comenzado y que cada paso es una oportunidad para explorar nuevos horizontes.

