"No son mujeres, sino hombres" J.K Rowling y polémica contra la Ley Trans

La aclamada autora de la saga Harry Potter ha dejado clara su opinión sobre la comunidad transgénero y los peligros que representa el movimiento en el pasado, y decidió hablar sobre el tema nuevamente después de que un usuario de las redes sociales la acusara de evitar responder la pregunta. Que las mujeres sean mujeres.

Rowling enfatizó en sus publicaciones que ser mujer tiene una base biológica.

Asimismo, los autores enfatizan que la feminidad no tiene nada que ver con características externas como la apariencia, la orientación sexual, el comportamiento o la carrera. "Una mujer se convierte en mujer porque nace en un cuerpo, suponiendo que no haya nada malo en su desarrollo físico (lo cual, como ya se dijo, no le impide ser mujer), su cuerpo está diseñado para producir óvulos en lugar de espermatozoides. , engendra hijos en lugar de engendrarlos”, afirmó.

Rowling también aprovechó para abordar el tema de la disforia de género, destacando que es una condición "real y muy dolorosa" y que por muchas cirugías y hormonas que se someta una persona, nunca dejará de pertenecer al sexo con el que nació.

You’ve asked me several questions on this thread and accused me of avoiding answering, so here goes.



I believe a woman is a human being who belongs to the sex class that produces large gametes. It’s irrelevant whether or not her gametes have ever been fertilised, whether or not… pic.twitter.com/X6mbdJ0YVm