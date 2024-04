Cómo hacer el crujiente de manzana o ‘apple crumble’ perfecto: tradición y sabor

El crujiente de manzana, o "apple crumble", es un postre irresistible con manzanas, canela, azúcar moreno y una cobertura de avena horneada crujiente. Un manjar que cautiva.

El crujiente de manzana o 'apple crumble ', tiene una historia documentada que se remonta a 1924. Fue mencionado o por primera vez en un libro de cocina y también en un periódico de Wisconsin , lo que indica su creciente popularidad en Estados Unidos desde sus primeras etapas.

Historia del crujiente de manzana o 'apple crumble'

El crujiente de manzana , conocido en inglés como "apple crumble", es un delicioso postre que ha conquistado los paladares de muchas generaciones.

Este dulce no solo destaca por su sabor único, que combina la dulzura y acidez de las manzanas con la textura rústica de una cobertura horneada, sino también por su interesante historia de adaptación y evolución a lo largo del tiempo.

1924: Orígenes documentados

La primera mención i mpresa conocida del crujiente de manzana data del año 1924. Apareció en el libro "Everybody 's Cook Book: A Comprehensive Manual of Home Cookery " de Isabel Ely Lord, publicado en Nueva York por Harcourt Brace and Company.

Ese mismo año, el 9 de diciembre, el postre también fue mencionado en el periódico Appleton Post Crescent de Wisconsin, lo que indica su creciente popularidad en Estados Unidos desde sus primeras etapas.

El concepto detrás de este postre era sencillo pero innovador : mezclar harina, azúcar y mantequilla fría hasta obtener una consistencia que recordará al pan rallado, evitando así el uso excesivo de ingredientes que eran más difíciles de conseguir en ese tiempo.

1939-1945: Augé durante la Segunda Guerra Mundial

Durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial , el crujiente de manzana se popularizó aún más, y especialmente en el Reino Unido. La escasez de alimentos hizo que los ingredientes para preparar un pastel tradicional de manzana fueran un lujo inalcanzable. La gente buscaba alternativas más económicas y sencillas para seguir disfrutando de los postres.

En este contexto, el crujiente de manzana se convierte en una solución práctica y deliciosa. Los cocineros de la época encontraron en este postre una manera excelente de aprovechar cualquier tipo de frutas que tuvieran a mano , como ciruelas, peras o ruibarbo, adaptando la receta según la disponibilidad y las estaciones del año.

Diversificación y adaptaciones

Con el tiempo, el crujiente de manzana fue adoptando diferentes variaciones tanto en su cobertura como en su relleno. Se introdujeron especias como el jengibre , anís e hinojo para enriquecer los sabores y se experimentó con harina integral para hacer la cobertura más nutritiva.

Este postre también ha encontrado un lugar especial en las tradiciones culinarias de otros países como Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. En Estados Unidos, la versión con avena se conoce como "apple crisp", diferenciándose ligeramente del crumble británico en su textura y componentes.

Elección de manzanas para el crujiente

La selección de manzanas es crucial para lograr el equilibrio perfecto en este postre. Variedades como Red Delicious, Fuji, Ambrosia, Cortland y Gala son ideales por su dulzura y jugosidad. Para aquellos que prefieren una textura más firme y un sabor menos dulce, las manzanas Golden Delicious y Granny Smith son las recomendadas.

Calorias y nutrientes de las manzanas.

Hoy en día, disfrutamos de una impresionante variedad de más de 7.000 tipos de manzanas , fruto de la evolución y cruce entre especies como Malus sieversii y Malus sylvestris .

A través de los siglos, las manzanas se han cultivado en casi todos los lugares del planeta. Los abundantes cultivos de esta fruta han facilitado la creación de numerosos productos derivados, que van desde la tradicional sidra hasta licores como el Calvados, además de mermeladas, compotas y una amplia gama de dulces tentadores. Entre los nutrientes por porción de 100 g de las manzanas destacan:

Calorías: 53 por ración de 100 g

Agua: 85,7%

Fibra : 1,9g

Proteínas : 0,3 g

Hidratos de Carbono: 9 g

Grasa: 0,1 g

Calcio: 6 mg

Hierro: 0,3 mg

Potasio: 120 mg

Vitamina A: 56 µg

Vitamina B1 (Tiamina): 0,7 mg

Vitamina B2 (Riboflavina): 0,02 mg

Vitamina B9 (Ácido fólico): 5 µg

Vitamina C: 35 mg

Vitamina E: 0,02 mg

Magnesio: 5 mg

Fósforo: 8 mg

Sodio: 2 mg

Zinc: 0,4 mg

Estos valores son útiles para comprender los beneficios que las manzanas pueden aportar a nuestra salud y nutrición diaria.

Receta de crujiente de manzana, o crumble de manzana

Ingredientes

Para el relleno de manzana:

8 manzanas medianas o 10 manzanas pequeñas, peladas, descorazonadas y cortadas en rodajas.

1/4 de taza de azúcar granulada blanca.

2 cucharadas de azúcar moreno claro empacado.

1 cucharada de harina de trigo común.

3/4 cucharadita de canela molida.

1/4 de taza de agua.

Para la cobertura:

105 gramos de copos de avena.

137 gramos de harina de trigo común.

3/4 de taza o 150 gramos de azúcar moreno claro empacado.

1/4 de taza o 55 gramos de azúcar granulada blanca.

1 cucharadita de canela molida.

1/2 cucharadita de sal.

1/4 de cucharadita de polvo de hornear.

3/4 de taza o 180 gramos de mantequilla sin sal derretida.

preparación

Precaliente el horno a 180°C. Disponer las rodajas de manzana en una fuente para hornear de aproximadamente 22,8 x 33 cm. Un consejo útil: para obtener un relleno con un toque más crujiente, corte las manzanas en rodajas más gruesas. Espolvoree sobre las rodajas de manzana , el azúcar granulada, el azúcar moreno claro, la harina y la canela . Vierta el agua y mezcle bien hasta que las manzanas estén completamente cubiertas. En un recipiente, mezcle los copos de avena, la harina, los azúcares, la canela, la sal, el polvo de hornear y la mantequilla derretida. Trabaja la mezcla con una cuchara de metal o con los dedos hasta que la mantequilla haya integrado todos los ingredientes secos , esto debería tomar aproximadamente un minuto de mezclado o menos. Espolvorea esta mezcla uniformemente sobre el relleno de manzana. Hornea en el horno precalentado durante 40 a 45 minutos a 180º, o hasta que la cobertura esté dorada y crujiente, y las manzanas estén cocidas según su preferencia. ¡Listo para servir! S suele acompañar con una bola de helado de vainilla o rodajas de manzana. Esta exquisita receta no solo es fácil de preparar, sino que además puede ser elaborada con antelación. Después de completar el paso anterior y tener tanto el relleno como la cobertura lista,—previo a ser horneado—,colócalos en una fuente para horno. Cubre y a la nevera por hasta 2 días antes de hornear.

En resumen , el crujiente de manzana no solo es un postre fácil de preparar y adaptar, sino que también es un testimonio del ingenio culinario en tiempos de escasez. Su historia y evolución reflejan cómo una simple mezcla de ingredientes básicos puede transformarse en una tradición amada por muchos.

Con su irresistible mezcla de manzanas dulces y crujiente cobertura, este postre es fácil de preparar y siempre es un éxito. Además, su versatilidad permite adaptarse a diferentes gustos y preferencias, convirtiéndose en una opción ideal para satisfacer antojos dulces con un toque casero y reconfortante. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión