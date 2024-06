‘Venom 3: el último baile’, Tom Hardy termina la trilogía (1.er tráiler)

En el tráiler, Tom Hardy se enfrenta a un enorme simbionte extraterrestre originario del planeta natal de Venom, mientras es perseguido por agentes gubernamentales.

"Venom 3", o "Venom: The Last Dance" es la tercera y última entrega de la saga cinematográfica de Venom, protagonizada por Tom Hardy .

Esta saga ha enganchado a los fans desde su inicio , presentando una perspectiva única y oscura del universo Marvel.

Detalles del rodaje y producción de "Venom: The Last Dance"

Dirigida por Kelly Marce l, esta película promete cerrar con broche de oro las aventuras del antihéroe simbiótico. Sony presenta "The Last Dance" como "la conclusión de la trilogía" .

Según la sinopsis, "Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos tanto en el mundo humano como en el simbiótico, el dúo se enfrenta a una decisión devastadora que marcará el fin del último baile de Venom y Eddie".

La producción de "Venom: The Last Dance" ha sido un proyecto ambicioso, con localizaciones de rodaje internacionales y un equipo creativo liderado por Kelly Marcel en su debut como directora.

Marcel, conocido por su trabajo en los guiones de las dos primeras películas de Venom , ha colaborado estrechamente con Tom Hardy en el desarrollo de la historia.

De qué trata la película: sinopsis

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto, se sabe que "Venom: The Last Dance" continuará explorando la compleja relación entre Eddie Brock y el simbionte Venom .

La historia se centrará en las consecuencias de los eventos de "Venom: Let There Be Carnage" y el cruce de universos visto en "Spider-Man: No Way Home". Se espera que nuevos villanos y aliados sean introducidos, ampliando aún más el universo de Venom.

Personajes de la película

Eddie Brock / Veneno (Tom Hardy)

Tom Hardy vuelve a interpretar a Eddie Brock y Venom . Eddie, un periodista que se fusiona con el simbionte alienígena Venom, se enfrenta a amenazas tanto humanas como extraterrestres. La relación simbiótica de Eddie y Venom es compleja, con desafíos internos y externos que deben superar en esta última entrega​ ( IGN )

Det. Mulligan / Toxina (Stephen Graham)

Stephen Graham interpreta a Patrick Mulligan, quien se convierte en el huésped del simbionte Toxin. Después de su transformación insinuada en la película anterior , Toxin emerge como una fuerza poderosa, creando una dinámica de tres simbiontes en conflicto.

Frances Barrison / Grito (Naomie Harris)

Naomie Harris regresa como Shriek, una villana con habilidades sónicas. Aunque su destino fue incierto, su posible retorno presenta un peligro significativo para Eddie y Venom, y podría influir en nuevas alianzas o rivalidades.

Detective Michael Badilino (Chiwetel Ejiofor)

Chiwetel Ejiofor forma parte del elenco como el detective Michael Badilino, un agente del gobierno que persigue a Eddie y Venom. Su papel añade una amenaza humana crucial al enfrentamiento del dúo.

Anne Weying (Michelle Williams)

Michelle Williams , aunque no confirmada para esta entrega, ha interpretado a Anne Weying, exesposa de Eddie y ocasional huésped del simbionte. Su presencia o ausencia podría influir significativamente en la narrativa y las decisiones de Eddie.

Psylocke (Templo de Juno)

Juno Temple interpreta a Psylocke , un mutante con habilidades telepáticas y telequinéticas. Su inclusión sugiere posibles cruces de universos y expande la trama hacia nuevas direcciones dentro del universo Marvel de Sony .

"Venom: The Last Dance" promete ser un diseño épico, con un elenco diverso y lleno de talento enfrentando los mayores desafíos hasta la fecha. Con su estreno previsto para octubre de 2024, la anticipación sigue creciendo entre los fanáticos de la franquicia.

La trilogía de Venom: Las otras dos películas

Venom (2018)

La primera película, "Venom", presenta a Eddie Brock, un periodista de investigación que se convierte en el anfitrión del simbionte alienígena Venom. La película explora cómo Brock y Venom deben aprender a coexistir mientras se enfrentan a la corporación Life Foundation y su líder, Carlton Drake, quien también se convierte en el simbionte villano Riot.

La trama se centra en la lucha de Brock para controlar sus nuevos poderes y el deseo de Venom de proteger la Tierra de otros simbiontes malignos.

Venom: Que haya matanza (2021)

En la secuela, "Venom: Let There Be Carnage", Eddie Brock continúa su vida tratando de mantener bajo control a Venom. Sin embargo, la aparición de un nuevo simbionte, Carnage, hospedado en el asesino en la serie Cletus Kasady, eleva la amenaza a un nuevo nivel.

La película profundiza en la relación entre Brock y Venom, mientras se enfrenta a Carnage y su caótica destructividad. La dinámica entre los personajes principales y la intensa acción forman el núcleo de esta segunda entrega.

Estreno de "Venom 3"

La película, inicialmente programada para noviembre de 2024, adelantó su estreno a octubre, intensificando la anticipación entre los seguidores de la franquicia.

"Venom: The Last Dance" se estrenará en cines el 25 de octubre de 2024, adelantando su lanzamiento inicial previsto para noviembre. Este cambio estratégico coloca a la película en la temporada de Halloween, perfecto para atraer a una audiencia en busca de emociones fuertes y aventuras sobrenaturales.

Curiosidades sobre la película "Venom: El último baile"

Kelly Marcel , quien ha trabajado en los guiones de las entregas anteriores de Venom, hace su debut como directora en esta película.

La colaboración creativa entre Marcel y Tom Hardy ha sido un elemento central en la producción. El título, "The Last Dance", sugiere un tono final y más introspectivo para la saga, generando diversas teorías entre los aficionados sobre el desenlace de la historia de Venom.

En conclusión, "Venom: The Last Dance" promete ser un cierre espectacular para la trilogía de Venom, combinando acción intensa, desarrollo profundo de personajes y una narrativa cautivadora.

Con su estreno programado para octubre de 2024, los fans están ansiosos por ver cómo concluirán las aventuras de Eddie Brock y Venom en esta esperada última entrega. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.