¿Cuáles son los países con las personas más altas o más bajas del mundo?

Los Países Bajos logran el primer puesto en la clasificación de la altura promedio de la población, los hombres tienen una altura media de 183,78 cm, mientras que las mujeres de 170,36 cm.

Entre los países con menor altura encontramos a Timor Oriental, donde la estatura promedio de los hombres es de aproximadamente 160,13 cm, y Guatemala en mujeres con una altura promedio de 150,91 cm.

Aunque los genes desempeñan un papel en la altura, los cambios en el tiempo y las variaciones globales se atribuyen principalmente a factores ambientales, como la calidad de vida y otros indicadores socioeconómicos.

Sistemas para medir la altura en el mundo

La mayoría de las naciones emplean el sistema métrico para calcular la estatura. Sin embargo, tres países aún mantienen su apego al sistema imperial. Estos son Liberia, Myanmar y los Estados Unidos de América.

En el sistema Imperial, las unidades fundamentales son el pie, la libra y el segundo, mientras que en el sistema métrico, las unidades básicas consisten en el metro, el kilogramo y el segundo

A pesar de que el sistema métrico es el más extendido, proporcionaremos la altura promedio por país tanto en unidades métricas como en imperiales.

Para mayor claridad, el sistema imperial mide la estatura en pies y pulgadas, mientras que el métrico utiliza metros y centímetros. Cambiar entre estas unidades no es complicado, pero los países suelen optar por una u otra para mantener la consistencia.

La investigación, publicada en la revista eLife por NCD Risk Factor Collaboration, indica que en 1914 los suecos ostentaban el récord como las personas más altas del mundo. Desde entonces, los holandeses han escalado en la clasificación, ocupando el primer puesto con una altura promedio de alrededor de seis pies o 183,78 cm para los hombres y 170,36 cm para las mujeres, según datos publicados por worldpopulationreview.com.

Países con las personas más altas del mundo

Países Bajos

Hombres: 183,78 cm

Mujeres: 170,36 cm

Montenegro

Hombres: 183,30 cm

Mujeres: 169,96 cm

Estonia

Hombres: 182,79 cm

Mujeres: 168,66 cm

Bosnia y Herzegovina

Hombres: 182,47 cm

Mujeres: 167,47 cm

Islandia

Hombres: 182,10 cm

Mujeres: 168,91 cm

Dinamarca

Hombres: 181,89 cm

Mujeres: 169,47 cm

República Checa

Hombres: 181,19 cm

Mujeres: 167,96 cm

Letonia

Hombres: 181,17 cm

Mujeres; 168,81 cm

Eslovaquia

Hombres: 181,02 cm

Mujeres: 167,12 cm

Ucrania

Hombres: 180,98 cm

Mujeres: 166,82 cm

Países con las personas más bajas del mundo

En el otro extremo del espectro están los diez países con la altura promedio más baja. En este extremo, los hombres más pequeños del planeta se encuentran en Timor Oriental, con una media de 160,13 cm.

Las mujeres más pequeñas del mundo están en Guatemala, como lo estaban en 1914. La mujer guatemalteca promedio de 18 años mide 150,91 cm de altura.

Timor Oriental

Hombres: 160,13 cm

Mujeres: 152,71 cm

Laos

Hombres: 162,78 cm

Mujeres: 153,10 cm

Islas Salomón

Hombres: 163,07 cm

Mujeres: 156,79 cm

Papúa Nueva Guinea

Hombres: 163,10 cm

Mujeres: 156,89 cm

Mozambique

Hombres: 164,30 cm

Mujeres: 155,42 cm

Nepal

Hombres: 164,36 cm

Mujeres: 152,39 cm

Guatemala

Hombres: 164,36 cm

Mujeres: 150,91 cm

Yemen

Hombres: 164,42 cm

Mujeres: 154,76 cm

Bangladesh

Hombres: 165,08 cm

Mujeres: 152,38 cm

Madagascar

Hombres: 165,16 cm

Mujeres: 153,06 cm

¿Por qué hay países más altos y otros más bajos, y en qué afecta a la altura?

Factores determinantes de la altura

Aunque parte de la variación en la altura puede atribuirse a diferencias genéticas, no se considera que sea el factor dominante. El científico principal Majid Ezzati, del Imperial College de Londres, explicó a la BBC que aproximadamente un tercio de la explicación podría atribuirse a los genes, pero esto no explica los cambios en el tiempo, ya que los genes cambian lentamente y no varían significativamente en todo el mundo.

Por lo tanto, los cambios en el tiempo y las variaciones en todo el mundo se atribuyen en gran medida a factores ambientales.

Desde Frontiers.org, se defiende la tesis de que la altura está influenciada por las condiciones ambientales. La altura se considera un indicador de la salud y el bienestar tanto a nivel individual como de la población. La variación en la altura es el resultado de una compleja interacción de influencias genéticas, ambientales, socioeconómicas y culturales.

Resultados de los estudios

Los estudios de Frontiers.org muestran que la altura masculina y femenina se correlaciona fuertemente con varios indicadores ambientales. Se agrupan en factores de "Calidad de vida", que incluyen el índice de precios al consumo (IPC), el producto interno bruto (PIB), la contaminación del aire, la esperanza de vida (LE) y "Factores sociales", que abarcan la tasa de homicidios y el índice GINI.

La altura promedio por país se correlaciona fuertemente tanto con la calidad de vida como con los factores sociales.

Conclusiones y factores de influencia

La atenuación del crecimiento se ve como una respuesta adaptativa de compensación: una caloría utilizada para el crecimiento no puede usarse para combatir el estrés.

Se muestra que la altura adulta, como medida del crecimiento infantil, es un indicador de un ambiente estresante en el contexto del trasfondo genético y los factores espaciales. Los buenos estándares de atención médica, saneamiento y nutrición, junto con la salud y la nutrición materna durante el embarazo, se consideran factores clave.

Lo que sube puede bajar

Se cree que el papel de la nutrición es crucial para explicar por qué, a pesar del aumento general de la altura a lo largo del siglo, en algunos lugares la estatura ha vuelto a disminuir.

En conclusión, el análisis revela una marcada disparidad en la altura promedio entre distintas naciones. Se subraya la relevancia de los factores genéticos y ambientales en estas diferencias, así como la influencia significativa de la nutrición y el bienestar socioeconómico en el desarrollo humano.

Este estudio profundiza en la complejidad de los determinantes de la estatura y su importancia como indicador clave de la salud y el bienestar a escala global.