La Edad Media: 15 datos curiosos que te sorprenderán

¿Sabías que en la Edad Media existían prácticas como ‘La tortura de ratas’?, ¿o que el ideal de belleza era tener un rostro redondo y sin apenas pelo en cejas ni en las pestañas?

La Edad Media, también conocida como el Medievo, fue una época importante en la historia de Occidente que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Comenzó en el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, y terminó en 1492. Durante este tiempo, ocurrieron muchos eventos interesantes y cambios en la sociedad y la cultura europeas. En Esdiario te contamos más sobre esta fascinante época de la historia.

¿Por qué se le llama la Edad Media?

La expresión "Edad Media" nos dice más sobre un período de tiempo en la historia que ocurrió hace mucho tiempo. Comenzó después de que los antiguos romanos dejaron de gobernar y duró hasta que comenzó el Renacimiento en el siglo XV.

La gente en el Renacimiento, —una época después de la Edad Media—, miró hacia atrás y se dio cuenta de que no pensaban que la Edad Media fuera tan emocionante como los tiempos de los antiguos griegos y romanos.

Para ellos, la Edad Media fue como un tiempo "intermedio" o incluso un período "oscuro". Pensaron que en ese momento no se hicieron muchas cosas geniales en términos de ciencia, arte o líderes importantes. Algunas personas incluso llamaron a este período "bárbaro y religioso".

Pero hoy en día, los expertos nos dicen que la Edad Media no fue tan oscura como la pintaban en el Renacimiento. De hecho, fue un tiempo muy interesante y lleno de cambios.

Por ejemplo, algunas personas en la Edad Media hicieron avances en la ciencia. Por ejemplo, culturas, como la islámica, que a su vez habían tomado ideas de los antiguos griegos y romanos, así como de lugares lejanos como el Extremo Oriente.

En la Edad Media, también inventaron algunas cosas importantes. Por ejemplo, crearon el primer reloj mecánico, aunque no sabemos quién lo inventó exactamente. La razón por la que no sabemos el nombre del inventor es porque en ese tiempo no siempre se registraban los nombres de las personas que hacían estas cosas. Muchos artesanos del metal estaban ocupados mejorando los relojes con el tiempo.

Los alquimistas, que eran como científicos misteriosos, hicieron experimentos interesantes en la Edad Media. Descubrieron cómo destilar alcohol, hacer tintes, crear cosméticos, trabajar mejor el cuero y pintar con óleo.

Además, la gente en la Edad Media mejoró la forma en que fabricaban telas, como el lino, el cáñamo y la seda. Inventaron nuevos tipos de máquinas para hacer hilos y telares para tejer. También hubo avances increíbles en la industria de la lana, especialmente en un lugar llamado Flandes.

Entonces, aunque asociemos la Edad Media con con costumbres crueles, suciedad y fanatismo religiosos. También fue una época emocionante llena de cambios y descubrimientos en muchos campos diferentes.

15 Curiosidades sobre la Edad Media

Animales a Juicio

La vida durante la época medieval podía ser dura, no sólo para los humanos sino también para los animales. Al igual que sus dueños de dos patas, todo tipo de animales, desde ganado hasta insectos, fueron juzgados si se sospechaba que infringían la ley.

Hay registros de al menos 85 ensayos con animales que tuvieron lugar durante la Edad Media, y las historias van desde lo trágico hasta lo absurdo, como se describe en el libro "The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals" de EP Evans (EP Dutton and Company, 1906).

Curiosamente, los cerdos se encontraban entre los delincuentes más frecuentes, acusados ​​y condenados por masticar partes del cuerpo e incluso comerse a niños. La mayoría de ellos fueron declarados culpables y condenados a muerte en la horca o quemados en la hoguera. En 1386, un cerdo condenado fue vestido con chaleco, guantes, calzoncillos y una máscara humana para su ejecución.

Pan alucinógeno

El verano era una época difícil para los aldeanos, que a menudo se quedaban sin grano antes de poder recoger la nueva cosecha, por lo que tenían que recurrir al centeno viejo para hacer pan. Desafortunadamente, el centeno almacenado podría estar infectado con cornezuelo, un hongo que causaba alucinaciones, gangrena e incluso la muerte.

Predicciones de Roger Bacon

Roger Bacon fue un fraile franciscano del siglo XIII que, en su Epistola de Secretis Operibus Artis et Naturae, et de Nullitate Magiae (Carta sobre las obras secretas del arte y la naturaleza, y sobre la vanidad de la magia), escribió que en el futuro, "Habrá máquinas propulsadas sin esfuerzo humano, que se moverán con increíble rapidez" y "se construirán máquinas para navegar tanto bajo el agua como en el aire, tal como vuela un pájaro".

Otras predicciones de Bacon incluyeron submarinos, trajes de buceo, barcos de vapor y telescopios.

Rostros femeninos redondos y sin pelo

En la Edad Media, las mujeres tenían una perspectiva de la belleza diferente a la actual.

Según el libro de Margaret Schaus "Mujeres y género en la Europa medieval: una enciclopedia" (Routledge, 2006), debido a que la frente era vista como el punto central de sus rostros, las mujeres se depilaban las pestañas y las cejas para acentuarla. Algunos fueron tan dedicados que se quitaron la línea del cabello para lograr un rostro perfectamente ovalado y sin pelo.

Zapatos largos y puntiagudos como símbolo de estatus

La ropa era de gran importancia para la élite medieval, ya que era una forma de mostrar su riqueza y superioridad general sobre los pobres.

Debido a esto, varias tendencias de moda inusuales se extendieron por toda Europa, como los zapatos largos y puntiagudos para hombres, como se describe en el libro "Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World" de Pam Crabtree (Facts of File, 2008).

Cuanto más largos son los zapatos, mayor es la riqueza y el rango social del usuario. Algunos zapatos eran tan largos que necesitaban refuerzos con ballenas.

El rey Eduardo III prohibió el sacrificio de animales en Londres

Otro hecho interesante sobre la Edad Media es que el rey Eduardo III prohibió una vez la matanza de animales en Londres.

Esto se debía a que el hedor a sangre y entrañas de animales impregnaba toda la ciudad. Además, a menudo se arrojaba carne podrida al río Támesis. ¡Habla de asqueroso!

Tortura de ratas

Durante la época medieval, las personas sospechosas de haber cometido un delito podían sufrir diversos métodos de tortura espantosos.

Uno de los peores fue la tortura de ratas. En este método, un torturador colocaba una rata en una jaula sobre el abdomen de la víctima y luego calentaba la jaula desde arriba. La rata desesperada se abría camino a través del estómago de la víctima para escapar del calor.

Matrimonios forzados

Gran parte de lo que la gente supone sobre el matrimonio medieval de la clase alta es cierto: rara vez fue por amor sino más bien por un beneficio político y social, como se detalla en el libro de Conor McCarthy "El matrimonio en la Inglaterra medieval" (The Boydell Press, 2004).

Las mujeres, como en casi todos los aspectos de la vida medieval, no tenían voz ni elección. De hecho, se consideraba que tanto hombres como mujeres estaban listos para casarse tan pronto como sus cuerpos alcanzaban la pubertad, generalmente a los 12 años para las niñas y a los 14 para los niños.

Sin embargo, la ceremonia de matrimonio tal como la conocemos hoy era muy diferente. No hubo ceremonia formal hasta mucho más tarde y las parejas no necesitaban permiso para casarse. Podrían hacerlo en cuestión de momentos expresando su consentimiento, dando lugar a matrimonios en la calle, en el pub o incluso en la cama.

Esto hizo que fuera bastante difícil demostrar que las personas estaban realmente casadas, por lo que en el siglo XII se declaró un sacramento sagrado que debía observar la Iglesia.

Consumación del matrimonio entre la clase alta

Y no era sólo el matrimonio lo que había que respetar. La consumación, especialmente entre los recién casados ​​de la clase alta, estaba lejos de ser privada.

No era raro que sus familias acompañaran a la novia a la cama. El acto de "acostarse" no se consideraba un momento íntimo sino más bien una inversión en la unión, que justificaba ser presenciado por otros.

Algunas parejas evitaban la vergüenza usando camas con dosel o cortinas , pero no todos tenían esa opción, y los observadores esperaban en la habitación hasta que el acto estuviera "completado".

Divorcio por combate

Las parejas medievales alemanas no perdían el tiempo a la hora de resolver disputas. En lugar de simplemente discutir como cualquier pareja normal, subieron al ring.

El juicio por combate era una forma popular de resolver desacuerdos, y cuando un hombre y una mujer peleaban, había algunas restricciones extrañas. Por ejemplo, el marido tenía que permanecer en un pozo con una mano detrás de la espalda mientras su esposa corría con un saco lleno de piedras.

Aplastado por elefantes

En partes del sur y sudeste de Asia, especialmente en la India, los declarados culpables de un delito a menudo se enfrentaban a un destino aún más espantoso

Los elefantes a veces mataban personas. Incluso alguien condenado por un delito tan menor como la evasión fiscal podría morir aplastado por estos enormes animales.

“El fútbol medieval”

Si pensaba que los hooligans deportivos profesionales modernos eran un fenómeno reciente, piénselo de nuevo.

La Inglaterra medieval tenía violencia colectiva relacionada con los deportes incluso antes de que los deportes tuvieran nombre, según "Football History" de Montague Shearman (Longmans, Green, and Co., 1901).

Lo que ahora consideramos fútbol, fue violento, caótico e incluso mortal. Se trataba de un número ilimitado de jugadores, podían participar pueblos enteros y, a menudo, no era el balón el que se pateaba sino el equipo contrario.

Un libro de reglas para el "fútbol mafioso" establecía que se podía utilizar cualquier medio para anotar, excepto el asesinato real.

En 1314, el rey Eduardo II decidió que ya era suficiente y prohibió el juego, decretando que "bajo pena de prisión, tales juegos no se utilizarán en lo sucesivo dentro de la ciudad". Claramente, era más un entusiasta del golf.

El unicornio

Si había dos cosas que amaban los medievales, eran la mitología y la religión, y estas dos a menudo se fusionaban de maneras peculiares.

Debido a una mala traducción de lo que probablemente significaba un buey, la gente creía comúnmente que la Biblia comparaba a Jesús con un unicornio, según el "Libro de las Bestias: El Bestiario en el Mundo Medieval" editado por Elizabeth Morrison (J. Paul Getty). Museo, 2019).

Los pueblos medievales mantuvieron esta idea, y el unicornio, o lo que ellos creían que era un unicornio, apareció repetidamente en el arte religioso medieval. Dado que sólo a las doncellas inocentes se les permitía tocar los unicornios, la criatura también se usó como una alegoría extrañamente incómoda de Cristo entrando en el útero de su madre.

La fiesta de los locos

Mucha gente en la Europa medieval se reunía a principios de enero para celebrar la Fiesta de los Locos.

Este evento ecléctico, como la mayoría de los festivales cristianos, se inspiró en un festival pagano, Saturnalia, y puso patas arriba el orden social, como se describe en "Sacred Folly: A New History of the Feast of Fools" de Max Harris (Cornell University Press). , 2011).

Los funcionarios más respetados intercambiaron roles con los más bajos, las doncellas se convirtieron en amantes y se coronó a un Señor del Desgobierno.

Aunque originalmente estaba destinado a limitarse a los salones sagrados de las iglesias, la gente común se encargó de celebrarlo. Hubo desfiles, representaciones cómicas, disfraces, travestismo, canciones obscenas y, por supuesto, bebida excesiva.

La fiesta del Asno

Es una festividad cristiana de la Edad Media que se celebra el 14 de enero para conmemorar la Huida a Egipto.

Inicialmente, esta festividad era más común en Francia y se originó como una especie de extensión de la Fiesta de los Locos, que se centraba en las historias relacionadas con un burro mencionado en la Biblia. En particular, se honraba al burro que llevó a la Sagrada Familia a Egipto después del nacimiento de Jesús.

En esta festividad, solían llevarse a cabo un desfile por la ciudad donde un niño y una niña, montados en un burro, eran conducidos hasta la iglesia local. Una vez en la iglesia, el burro se detuvo cerca del altar mientras se llevaba a cabo el sermón. Esto era una forma especial de recordar y celebrar ese episodio importante en la historia cristiana.

No del todo relacionada pero igualmente desconcertante fue la Fiesta del Asno, durante la cual una niña cargando a un niño entró a una iglesia montada en un burro, y durante todo el servicio, la congregación reemplazó "amén" por "ji-ja".

Teniendo en cuenta que esta celebración tuvo lugar en la súper estricta Europa cristiana medieval, es sorprendente que haya sobrevivido durante tanto tiempo. Sin embargo, con el tiempo, las reglas se volvieron más estrictas, ciertos actos se prohibieron y el último clavo en el ataúd de la diversión llegó con la Reforma Protestante, que condenó todo placer excesivo.

La Edad Media fue un período fascinante en la historia, lleno de peculiaridades y costumbres únicas. Desde los juicios a animales hasta las festividades extravagantes, la gente de esa época tenía formas inusuales de abordar la justicia y la celebración. Sin embargo durante la Edad Media también hubo avances científicos como el reloj, o la brújula.

Estas curiosidades nos ofrecen una visión intrigante de la vida y la cultura de la Edad Media. Si te ha parecido interesante el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.