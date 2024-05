Cate Blanchett recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián 2024

Cate Blanchett es la única actriz entre los cinco actores nominados dos veces al Oscar por interpretar el mismo papel en dos películas distintas. Encarnó a la reina Isabel I en "Elizabeth" (1998) y en "Elizabeth: The Golden Age" (2007), compartiendo este logro con Bing Crosby, Paul Newman, Peter O'Toole y Al Pacino.

Cate Blanchett, la distinguida actriz reconocida por su destacada participación en la trilogía de "El señor de los anillos", será honrada con el prestigioso Premio Donostia en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo del 20 al 28 de septiembre de este año. Esta distinción se suma al Goya de Honor que recibió en 2022 por parte de la Academia del Cine en España.

El reconocimiento hacia Blanchett no solo se limita al ámbito español, sino que trasciende fronteras y llega al festival cinematográfico más prestigioso de San Sebastián. Su impecable trayectoria en el cine la ha catapultado como una de las actrices más destacadas de su generación, con participaciones memorables en películas como "Carol", "El aviador" y "El curioso caso de Benjamin Button", por mencionar solo algunas.

Galardonada con dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro, Blanchett ha dejado una marca indeleble en la industria del cine con su versatilidad y su habilidad para encarnar una amplia gama de personajes.

Desde dramas románticos hasta épicas de fantasía, su filmografía abarca una amplia variedad de géneros, lo que la ha llevado a trabajar con algunos de los cineastas más aclamados de las últimas décadas.

Aunque algunas de sus películas han sido presentadas en el Festival de San Sebastián en el pasado, esta será la primera vez que Blanchett visite la ciudad en persona para recibir el reconocimiento del Zinemaldia.

