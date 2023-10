¿Por qué se sobrecalienta el nuevo iPhone 15?

La compañía Apple ha admitido el problema y ha anunciado que se solucionará mediante una próxima actualización del sistema operativo iOS 17.

Es importante tener en cuenta que exponer un teléfono móvil a temperaturas elevadas puede tener un impacto negativo en la duración de la batería. Apple, está actualmente enfocada en desarrollar una corrección de software en respuesta a los informes que indican que ciertos modelos recientes de iPhone 15 están experimentando problemas de sobrecalentamiento.

Se han recibido numerosos informes de parte de usuarios afirmando que el iPhone 15 Pro, —que salió al mercado el 22 de septiembre—, presenta problemas de sobrecalentamiento.

En algunos casos, este calentamiento ha llegado a ser tan intenso que los usuarios sienten que el teléfono está emitiendo un calor excesivo, al punto de resultar incómodo sostenerlo. Además, parece que también ha habido quejas con respecto al iPhone 14 Pro, aunque no en la misma cantidad ni con la misma gravedad.

Apple reconoce que uno de los principales culpables detrás del sobrecalentamiento del iPhone 15 es un error en su sistema operativo, iOS 17. Este error ha afectado a algunos usuarios y está siendo abordado mediante una próxima actualización de software. Cuando el sistema funciona de manera ineficiente, puede causar un aumento en la temperatura del dispositivo.

El proceso de configurar un nuevo teléfono o restaurar un dispositivo suele requerir una mayor actividad en el segundo plano. Esta actividad adicional puede generar calor adicional en el iPhone 15, contribuyendo al problema del sobrecalentamiento.

Apple también identificó actualizaciones recientes de aplicaciones de terceros como un factor desencadenante del sobrecalentamiento. Algunas aplicaciones mal optimizadas pueden poner una carga excesiva en el sistema, provocando un aumento de la temperatura del dispositivo.

Usuarios en redes sociales y foros han compartido sus experiencias con el sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro. Algunos han notado que el teléfono se calienta notablemente durante la carga, mientras que otros han experimentado temperaturas elevadas al ejecutar aplicaciones intensivas como juegos o aplicaciones de navegación.

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd