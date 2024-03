Cine y sofá: dos indispensables para la Semana Santa, con o sin lluvia

Dos cintas que desarrollan temas religiosos: la primera muestra la entrega y sacrificio de Cristo en un polémico film; la otra, española, desarrolla una preciosa historia de sacrificio y fe

LA PASIÓN DE CRISTO (The Passion of the Christ, 2004)

Director: Mel Gibson / 126 min.

La pasión de Cristo es una película dirigida por Mel Gibson que se centra en las doce últimas horas de la vida de Jesús de Nazareth, desde el momento de la oración del Mesías en el Huerto de Getsemaní hasta sus momentos finales de la crucifixión. El director, Mel Gibson, da vida al tormento que infrigieron los legionarios romanos a Jesús (Jim Caviezel) y los agónicos momentos en la cruz hasta su muerte, como nunca antes se había visto.

La cinta de Gibson se distingue por su enfoque en la representación cruda y desgarradora del padecimiento descrito en los Evangelios. Las imágenes, expuestas en toda su crueldad, generaron controversias y numerosas críticas debido a la intensidad de la violencia, con una puesta en escena espectacular y mostrando la brutalidad del sufrimiento físico que experimentó Jesús durante su pasión. Su filmación en arameo, latín y hebreo, todo un acierto del realizador, dotó a la película de una mayor autenticidad histórica.

Jim Cazaviel, en el papel de Cristo, realiza su mejor trabajo con una poderosa interpretación que a nadie dejará indiferente. El impacto que causó la cinta entre los espectadores fue enorme y, al margen de las creencias particulares, nos adentra en el recuerdo de una historia de amor y sacrificio que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo durante siglos.

Fue candidata a tres premios Oscar: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía. Ganó veintidós premios cinematográficos, entre ellos el del Círculo de escritores cinematográficos, y fue nominada a otros trece.

Mel Gibson indicó sobre su trabajo: "No hay nada de violencia gratuita en esta película". "Tengo la esperanza de que esta película llena de coraje y sacrificio, inspire tolerancia, amor y perdón, que es lo que necesitamos en este mundo últimamente".



MARCELINOm PAN Y VINO (1954)

Director: Ladislao Vajda / 91 min.

Marcelino, pan y vino es una película española basada en la novela homónima de José María Sánchez Silva, dirigida por el director húngaro afincado en España, Ladislao Vajda en 1954, y que consiguió ser uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica en la historia de nuestro cine. Vajda, contó para el personaje principal de la película con el niño actor más popular en España, Pablito Calvo, con quien también trabajaría al año siguiente en la maravillosa Mi tío Jacinto y, por último, junto al gran Peter Ustinov, en la fábula Un ángel pasó por Brooklin de 1957.

Marcelino (Pablo Calvo) es un niño huérfano, que vive en un monasterio con unos monjes que le acogieron en un ambiente de humildad y devoción. Algo aburrido por la vida tranquila junto a los religiosos, descubre en un desván del monasterio una estatua de Jesucristo en la cruz. El niño, debido a su inocencia e ingenuidad, al ver la escultura con el semblante de sufrimiento, se compadece y la trata como si fuera un amigo vivo. Comparte con ella sus alegrias y tristezas y hasta su comida diaria, un pedazo de pan y un poco de vino, creyendo que la figura necesita alimentarse.

A medida que avanza la historia, se exploran temas como la compasión y la importancia del amor incondicional en momentos de dificultad, hasta tal punto que la bondad y la fe inquebrantable de Marcelino desencadenan una serie de eventos que despiertan la admiración de los monjes y el asombro de todos los presentes.

Esta adaptación tocó los corazones del público y fue aclamada por la crítica del momento. En 1991 realizaron un remake con el mismo título en Italia y en 2010 también en México, ambas con una calidad bastante por debajo de la original. La figura del Cristo que aparece en la cinta es una escultura del artista Antonio Simont y, en la actualidad, se encuentra en en Don Benito (Badajoz), en el altar de la Capilla de Santa Teresa del Convento de las Carmelitas.

Para aquellos espectadores que busquen pasar un rato muy entretenido, con una cinta entrañable, y más en estas fiestas religiosas, pueden disfrutarla en Movistar Plus, FlixOLé, FlixOlé Amazon channel y gratis en Tivify.