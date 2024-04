José Luis Ábalos reaparece en El Hormiguero con rasta: "qué te follen Sánchez"

“Ahora que estoy en el grupo mixto con los podemitas he probado el tofu y he adoptado un perro tullido”, indica el doble del ex ministro encarnado por Carlos Latre

El ex ministro socialista José Luis Ábalos, defenestrado en el Grupo Mixto del Congreso tras estallar el caso Koldo, hizo una reaparición estelar en El Hormiguero con rasta incluida. No era él exactamente, sino su doble encarnado por Carlos Latre, pero el parecido es indiscutible. Con su peculiar mirada, el Ábalos doble lanzó varios mensajes que dejaron muerto a Pablo Motos, entre ellos un “tenemos un grupo de whatsapp que se llama ‘qué te follen Pedro Sánchez’”.

El doble de José Luis Ábalos explicaba su cambio de personalidad tras “juntarse con los podemitas en el Grupo Mixto”: “me he dejado rasta, he probado el tofu y he adoptado un perro tullido como me dijo Dani Rovira, y ahora reciclo todo al amarillo”. El Ábalos de Latre también confesó ir al bar de Pablo Iglesias: “he ido del Grupo Mixto al sándwich mixto”.

.@Carlos_Latre se convierte en el doble de acción de José Luis Ábalos #EdurneEH pic.twitter.com/2gF8o9kUtq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 3, 2024

“Echamos buena tarde -con los podemitas-, bebemos calimocho, vemos cine esloveno en versión original, mañana tenemos batucada y pintamos mandalas”, señala el José Luis Ábalos de El Hormiguero, confesando que “yo prefiero las marisquerías, la de cabezas de gamba que hemos chupado Koldo García y yo”.

“A mí me daba la mano Koldo”, indica el doble de Ábalos, y defiende a su ex asesor, “deberías verle bailando e Benidorm Los pajaritos, al igual te baila que te vende un millón de mascarillas o te baja doce maletas del avión -en alusión al caso Delcy-”, ironizando que “las maletas no llevaban nada, vas al duty free y se te llenan de tabletas de Toblerone”.