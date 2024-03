Ábalos pasa al ataque contra Santos Cerdán y el PSOE: reclama acciones legales

José Luis Ábalos ha optado por una estrategia combativa hacia el que fue su partido, el PSOE, hasta que decidieron expulsarlo como cortafuegos por el estallido del 'caso Koldo'. Después de anunciar el miércoles pasado su intención de impugnar la suspensión de su militancia impuesta desde Ferraz, ahora ha tomado medidas adicionales solicitando al PSOE que inicie un expediente disciplinario contra Santos Cerdán, el actual secretario de Organización del partido. El que fuera su "amigo", según ambos reconocen.

Ábalos anuncia que se pasa al grupo mixto: "Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie atrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político de una parte y de otra y lo tengo que hacer solo".