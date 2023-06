El ego de Sánchez le lleva a presumir de un logro de 2043 con gráfico inventado

El presidente del Gobierno se congratula de que ha pasado “de vaciar la hucha de las pensiones a recuperarla y ampliarla” pero pone un gráfico con cifras a 20 años y que le desmiente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido con una publicación en redes sociales, después de la entrevista que ha hecho a su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá -y donde para variar ha lanzado sus peculiares promesas como la ampliación del permiso de paternidad-, en la que ha presumido de un logro que se alcanzará, si los datos que da son correctos, nada menos que en 2043.

No sabemos si es Pedro Sánchez pretende seguir siendo presidente del Gobierno dentro de 20 años, pero lo cierto es que se ha vanagloriado subiendo a sus redes un gráfico donde presume de que su acción de gobierno ha permitido pasar “de vaciar la hucha de las pensiones... a recuperarla y ampliarla”. Eso sí, objetivo que él marca para el 2043.

De vaciar la hucha de las pensiones... A RECUPERARLA y AMPLIARLA.#LaMejorEspaña pic.twitter.com/IYgu4mGfPa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 21, 2023

Ahí no queda la cosa, porque además de que nadie sabe de dónde saca Pedro Sánchez los datos y el propio presidente -que divide el gráfico en barras azules y rojas, no sabemos si intentando asociar el color al PP y al PSOE- pone en su gráfico que con él ha bajado la hucha de las pensiones si nos fijamos en las barras de los años a partir de 2018, justo lo contrario de lo que está predicando.

La publicación de Pedro Sánchez ha provocado entre la sorpresa y la risa con comentarios al estilo “eso se lo ha debido dibujar Tezanos”. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, subrayaba que “hay que tener mucho cuajo para inventarte un gráfico comparativo en el que el 99% de lo rojo es la predicción de Sánchez -sabiendo la fiabilidad de Sánchez-, hucha por cierto que creó el PP y que usó para atajar la crisis que nos dejó Zapatero”.

Algunos economistas son más directos y contestan al presidente del Gobierno que “cuando crees que Pedro Sánchez no puede superarse más, va y se supera. El muy jeta, se está colgando medallas por datos que no han ocurrido ni van a ocurrir. No sabe uno si reír o llorar”. Otros, que se lo toman con humor, señalan si el asesor de Pedro Sánchez “es Marty McFly que ha ido con el Delorean a ver el futuro”.