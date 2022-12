Feijóo destapa la "propaganda" con la que Sánchez tapa sus cesiones a ERC

El líder del PP no permitirá que el presidente se salga con la suya con un plan que es una "mala copia" de las medidas anti inflación del PP y que Ayuso tachaba directamente de "engañabobos"

Alberto Núñez Feijóo va a realizar en las próximas horas su primer balance del año como presidente del PP, donde incidirá en el que constituye el verdadero talón de alquiles de Pedro Sánchez y que no es otro que una sumisión a los independentistas que el presidente del Gobierno tratará de esconder en el año electoral que está a punto de comenzar.

Frente al reconocimiento del propio Sánchez del carácter propagandístico de su autodenominado plan anticrisis : "Yo no tengo ninguna duda de que van a dar su resultado electoral" -reconocía abiertamente tras la rueda de prensa del Consejo de ministros- Feijóo desmontaba una a una el alcance de las medidas, en una visita a los trabajadores de Mercamadrid.

Tras calificar de "correcta" la bajada del IVA de algunos alimentos, como venía reclamando desde hacía meses , Feijóo propone que se extienda al pescado o la carne, y que no se haga a costa de eliminar la rebaja de 20 céntimos en el combustible. En el PP cifran en 300 millones los que se habrían ahorrado los españoles si se hubieran aprobado a tiempo.

Feijóo quiere que el presidente del Gobierno se comprometa a no intentar formar gobierno si no gana las elecciones, con lo que se alejaría el fantasma de que se reedite el Gobierno Frankenstein

Unas críticas a las que se sumaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tachada directamente de "engañabobos" las medidas de Sánchez poniendo números al cheque de 200 euros: "17 euros al mes, o lo que es lo mismo 5 euros al mes por un voto".

Precisamente, que cuando los españoles depositen ese voto en las urnas no se olviden de como Sánchez ha ido satisfaciendo una a una- y después de negarlo- las exigencias de los independentistas, va a ser el gran objetivo de la última comparecencia del año de Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez, este martes, en su comparecencia de balance de 2022.

En el PP, visto los antecedentes de los indultos, la eliminación de la sedición o la rebaja de la malversación- que también negó Sanchez,- no dan ninguna credibilidad a la afirmación del presidente del Gobierno de que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña como le ha exige ERC.

Por eso Feijóo lanzará varios retos a Pedro Sánchez para que demuestre si esta vez tiene valor su palabra. Para empezar y ahora que se ha desbloqueado la renovación del Tribunal Constitucional, que retire los nombres de los candidatos que ha propuesto, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo o la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez para que el alto tribunal no sea "flexible cuando ERC ponga encima de la mesa algún tipo de referendum", advertía Esteban González Pons.

Lo populares están convencidos de que ese será el precio que ponga Esquerra y Oriol Junqueras a una nueva investidura de Sánchez, si le dieran los números y Feijóo quiere que el presidente del Gobierno se comprometa a no intentar formar gobierno si no gana las elecciones, con lo que se alejaría el fantasma de que se reedite el Gobierno Frankenstein