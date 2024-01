Éxito total: el PP exhibe músculo frente a Pedro Sánchez y sin el apoyo de Vox

Más de 70.000 personas, cifran desde el PP, han asistido a la concentración protagonizada por Feijóo, Ayuso y Almeida contra Sánchez. No contaron con el respaldo de los de Santiago Abascal.

Una cierta expectación por lo que pudiera llegar a pasar sobrevolaba los pensamientos de los moradores del número trece de la calle de Génova. En estos casos, nunca se sabe. Y una asistencia que se llegara a percibir como un pinchazo sería todo un balón de oxígeno para un Pedro Sánchez que, habiendo cruzado todas las "líneas rojas" -que él y los suyos así han definido- en forma de cesión a Junts y a ERC, verá como el próximo martes el Congreso da luz verde a una Ley de Amnistía edulcorada, ahora, con la extensión de la medida de gracia a terroristas buenos -"que no hayan violado derechos fundamentales"- incluso con sentencia condenatoria. Posteriormente, quedará la "agónica", describen desde el PP, travesía en un Senado en el que los de Feijóo poseen una imponente mayoría absoluta que harán notar.

Sea como fuere, "ha sido un rotundo éxito", celebran a ESdiario fuentes de la dirección nacional del PP. La concentración en la madrileña Plaza de España, protagonizada por Feijóo, Ayuso y Almeida, con el respaldo de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y la asistencia de la mayoría de los barones territoriales (concretamente: Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Jorge Azcón, Marga Prohens, María Guardiola, Fernando López Miras, Carlos Mazón y Gonzalo Capellán), ha congregado a más de 70.000 españoles, en cifras de la organización. En otras palabras, se ha llenado en su plenitud la prominente Plaza de España y, además, colapsado buena parte de la Gran Vía y el resto de alrededores. "Una concentración más grande que la que hicimos en la plaza de Felipe II", subrayan con notoria alegría solventes fuentes del PP.

EN DIRECTO | Miles de españoles se concentran en Plaza de España (Madrid) contra la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez.



Leer mas: https://t.co/NydoMVNUz1 pic.twitter.com/yJSZ7PXTvJ — ESdiario (@ESdiario_com) January 28, 2024

"Lo que la manifestación de hoy demuestra es que la gente ya no se calla ante todos los atropellos de Pedro Sánchez a nuestra Constitución", aseveran otras fuentes de Génova consultadas. "Esta es la cuarta convocatoria que hacemos desde el Partido Popular y cada una tiene más apoyo y seguimiento que la anterior", remarcan a este periódico, y sostienen que "el PP es la única alternativa constitucionalista a la demolición institucional que Pedro Sánchez ha puesto en marcha".

Un "éxito del PP" sin el apoyo de Vox

Bajo el paraguas de una férrea protesta contra las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes pero con un ambiente distendido, las decenas de miles de españoles asistentes acompañaron sus proclamas con la agitación de cientos de banderas de España y de la Unión Europea, además de la exposición de elaboradas pancartas y carteles. Al ritmo del simbólico tema People have the power (El pueblo tiene el poder) de Patti Smith, con "no es convivencia es conveniencia", "menos sanchismo y más europeísmo", "amnistía no", "Sánchez aléjate del Partido Comunista Chino", "en frente un Gobierno débil" se significaban al unísono -en audibles proclamas- y por escrito -en los carteles- los manifestantes.

Finaliza la concentración del PP contra la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez, con la Plaza de España y Gran Vía abarrotada, con el himno de España pic.twitter.com/OFvOpTGPfm — ESdiario (@ESdiario_com) January 28, 2024

No solo los que engrosaron los datos de asistencia, en esta ocasión, son la clave. Los de Santiago Abascal no solo no han secundado esta protesta contra Sánchez sino que, además, han cargado duramente contra ella: desde "mitin del PP" hasta "estrategia de confusión" o "engaño", son calificativos que han usado para desde Vox para justificar su falta de asistencia. A pesar de todo, sí se han visto simpatizantes de Vox -haciéndolo constar en sus banderas- que, en contra de lo promovido por su partido, han acudido a la concentración contra Sánchez.

Desde Génova, por su parte, destacan a ESdiario que el éxito de la movilización "es una consecución propia del PP" y que el que Vox no haya asistido, inciden, les parece "perfecto". "Más de 70.000 personas han asistido y sin el apoyo de Vox", incidían por doquier los populares consultados, celebrando, así, un "rotundo éxito" que nada tiene que ver con Vox.

Si algo se ha certificado este domingo es, por consiguiente, que el recurrido argumento de que el PP consigue tal nivel movilización gracias, en parte, a Vox, no refleja -en buena parte- la realidad. "Que Vox no secunde la manifestación es perfecto, es su decisión", sentencian solventes fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por ESdiario.

En conclusión, Feijóo ha logrado sacar un notable músculo, postulándose -tras haber ganado los pasados comicios del 23J-, como la sólida alternativa al proyecto de Pedro Sánchez. Un nuevo logro, en fin, que el PP ha cosechado en una semana clave en el planning de la aprobación de la Ley de Amnistía.