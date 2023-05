Ayuso alerta de que España no podría aguantar otros 4 años con Pedro Sánchez

“Ha sido capaz de pactar con Bildu que tiene condenados y asesinos de ETA que se presentan a las elecciones del País Vasco por los municipios donde viven sus víctimas”, sentencia Ayuso.

Con múltiples encuestas otorgándole ya la mayoría absoluta en el 28-M, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde sin titubear, y con la máxima naturalidad -como es ella-, a todas las preguntas que desde ESdiario le formulamos.

P. ¿Quién es su rival en estas elecciones? ¿Mónica García? ¿Lobato? ¿O Pedro Sánchez? Parece que los comicios se han planteado en clave nacional y no se habla tanto de los problemas de los madrileños.

R. Mi rival es la abstención y el conformismo. Y ver cómo Sánchez ha irrumpido en la campaña de las autonómicas y municipales sin ningún rubor. En cuatro Consejos de Ministros piensa presentar 19.000 millones de euros de todos los españoles que es casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid en un año. Y ha decidido, a marchas forzadas, transformar España a su gusto para perpetuarse.

P. Pero parece que el problema que tiene Madrid sea Sánchez.

R. El problema que tiene Madrid se llama Sánchez porque es el problema que tiene España, que somos lo mismo. Es algo sobre lo que nos tenemos que detener. Porque todo lo que afecta en política nacional le afecta a Madrid.

P. ¿A qué se refiere?

R. El impuesto a la carta de patrimonio espanta la inversión que llega especialmente a la comunidad que más atrae; el meter la mano en la vivienda, como si el Gobierno fuera una especie de okupa, en la vivienda de todos los ciudadanos, afecta especialmente aquí; cuando hay inseguridad jurídica, igual; cuando se hacen leyes desastrosas que permiten que abusadores sexuales, violadores, estén en la calle… están en Madrid también. La inmensa mayoría de los problemas nos vienen por el mismo sitio: las cercanías, los problemas de seguridad.

El problema que tiene Madrid se llama Sánchez porque es el problema que tiene España, que somos lo mismo.

P. Decía que Sánchez quiere transformar España a su gusto para perpetuarse, ¿por qué lo dice?

R. Aquí se juntan dos planes. Por un lado, el de aquellos que desde la Transición decidieron que España no podía ser un país unido y que eso de darnos un brazo entre hermanos, entre izquierda y derecha, para caminar juntos no podía funcionar y, desde entonces, han estado trabajando para desarmar el andamiaje constitucional a través de la educación, de la justicia y de los pilares básicos que dan sentido y unidad a la nación.

P. ¿Qué pilares básicos son esos?

R. La Constitución, la Corona, la Transición y Madrid, como capital. Ellos aprovechan, en paralelo, cuando hay gobiernos débiles, para acelerar ese proceso. Con Zapatero encontraron un jardín lleno de flores y ahora con Sánchez mucho más. Sánchez ha sido capaz de pactar con Bildu la reforma laboral, las viviendas de todos los españoles o ver, como estamos viendo estos días, como condenados y asesinos de ETA se presentan a las elecciones del País Vasco por los municipios donde viven sus víctimas.

P. ¿Qué reflexión hace sobre eso, que Bildu lleve en sus listas a condenados por terrorismo?

R. Habría que revisar en la historia y entender cómo ha podido pasar algo así: que personas que han cometido los más graves delitos como son los que atentan contra la libertad y la vida, hoy gobiernen en España y decidan por todos los españoles.

P. ¿Qué pretende, a su juicio, el Gobierno de Sánchez?

R. Promover la cultura del desincentivo, de la subvención, empobrecer a la sociedad para hacerla dependiente… y por eso cada decisión que toma atenta contra la empresa, las PYMES, la empresa familiar, la familia... Los pilares que le dan sentido, libertad y fuerza a la persona para hacerla profundamente dependiente. Y en eso no duda, además, en transformarla ideológicamente con señuelos.

P. Da la sensación de que estos comicios (autonómicas y municipales) los plantea usted como una primera vuelta de cara a las elecciones de final de año que serían la segunda vuelta. ¿En qué clave se votará en las elecciones generales viendo que la economía no va tan mal como en 2011 con Rajoy y ZP?

R. En estas primeras (municipales y autonómicas) sí creo que es un punto y seguido a un proyecto que nadie ha votado, que nadie ha pedido y que trata de crear la sensación de una España contra la otra. La mayoría de los ciudadanos, empezando por los más humildes, quienes menos oportunidades tienen, no olvidan los años que han pasado en manos de Sánchez, que somos el país que lidera el desempleo juvenil, el fracaso escolar, los incendios forestales, los que peor salimos de la pandemia… Estas cosas no se olvidan en el día a día.

P. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es el proyecto Sánchez?

R. No ha pisado la calle. No le ha importado absolutamente nada. Que ha vivido por encima del bien y del mal. No ha realizado un solo gesto de austeridad. Que está gastando más que ningún otro gobierno en la historia de la democracia: 50 millones de euros más anuales que el propio Rajoy. Y mientras tanto se permite que independentistas, que el nacionalismo, que Bildu se hagan fuertes en vez de frenarlos. Creo, sinceramente, que España no podría aguantar otros 4 años con Sánchez.

P. ¿Tiene algún tipo de comunicación con Sánchez?

R. Muy poca. Ahora mismo no hay comunicación. No la tiene con sus barones, con los del PSOE, imagínate con los del PP.

P. Pero usted es la presidenta de la Comunidad más rica de España, de la capital.

R. A mí me hablan a través de los Consejos de ministros y desde la tribuna del Congreso y del Senado. Ahí me atacan, dicen todo tipo de barbaridades y ahí ya me doy por enterada.

A mí me hablan a través de los Consejos de ministros y desde la tribuna del Congreso y del Senado.

Desde aquí puede ver la entrevista completa de ESdiario a Isabel Díaz Ayuso: