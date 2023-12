Clamoroso silencio del PSOE tras el mensaje del Rey: como quien oye llover

El partido socialista es el único del hemiciclo que no ha reaccionado al discurso en defensa de la Constitución y de la separación de poderes que trasladó el monarca en la Nochebuena

Silencio. Nada. Como si no hubiera existido. El PSOE se ha marcado un clamoroso silencio tras el mensaje navideño del Rey Felipe VI, en el que ha defendido la Constitución y al país, España. No es que no haya dado su opinión, como han hecho todas las fuerza políticas del hemiciclo, ningún miembro socialista del Gobierno. Es que no ha pestañeado siquiera el bedel de Ferraz.

Tanto tener que navegar entre dos aguas, haciéndose pasar por constitucionalistas pero a la vez bailándoles el agua a todos los partidos independentistas que ejercen de tornillo en el Frankenstein montado para esta legislatura, tiene estas cosas: que cuando habla el jefe de Estado se tienen que pone de perfil y hacer como el que no se ha enterado de que dijo algo.

Si encima el monarca, en su valiente y necesario discurso, lanza una andanada directa a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, reseñando que hay que respetar la Constitución y velar por la independencia de todos los poderes del Estado, el partido socialista corre a esconderse tras las cortinas del salón, como el niño travieso que juega al escondite. Han pasado casi quince horas a la hora de redactar esta noticia desde que Felipe VI se plantara en todas las televisiones y radios de España y el PSOE no está. Ni previsiblemente se le espera.