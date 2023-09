"España no se vende": lema de la movilización del domingo contra Sánchez

"Pásalo para decirle a Sánchez que no puede hacer lo que le dé la gana", dice la iniciativa que ha partido de las redes sociales

Las negociaciones que está manteniendo el Gobierno de la nación con los independentistas, que exigen, en primer lugar, la amnistía para que Pedro Sánchez siga en el sillón de La Moncloa, está causando un gran malestar no solo entre los suyos que han disparado ya fuego amigo y no tan amigo, en el caso de los socialistas históricos, sino entre la sociedad española. Por ello, en las redes sociales está corriendo como la pólvora una convocatoria para que los ciudadanos expresen su negativa a ese chantaje al que, según parece, el actual inquilino de La Moncloa, esta dispuesto a aceptar.

"España se vende a precio de saldo"

La cita es este domingo al mediodía en la puerta de todos los Ayuntamientos de España. El post, de Robustiano, dice: "Pásalo para decirle a Sánchez que no puede hacer lo que le dé la gana. España no se vende". Debajo de una foto, en mayúsculas, se lee: "Movilización para manifestarse contra la amnistía en los Ayuntamientos de España este domingo".

El Domingo a las 12 manifestación contra la Amnistía de @sanchezcastejon en todos los Ayuntamientos de España.



Pásalo para decirle a Sánchez que no puede hacer lo que le dé la gana.

España no se vende.

🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦 pic.twitter.com/LqFboUhbbX — Robustiano (@Robustiano21) September 6, 2023

Un tuit de quien dice ser La reina, agrega: "Para decirle a Sánchez... Enga ya! Se lo pasa todo por donde se lo pasa. Así no. Así no vale para nada". El cazador de ideas, comenta: "Por desgracia, mientras Sánchez siga en Moncloa, España se vende a precio de saldo y de múltiples formas diferentes, aunque la culpa no es sólo suya, sino en grandísima medida de los millones de españoles que le siguen votando". Algunos preguntan que quien convoca, y Robustiano, el autor del post que se está haciendo viral responde: "No lo he averiguado todavía".

En las redes surge el debate y las reflexiones. Por ejemplo, Avutardo, afirma: "Sí pero lo tienen que convocar oficialmente los partidos no las redes sociales… ". "Así empezó el 15M", indica Robustiano. "Estas manifestaciones son importantes para crear una conciencia de grupo y transmitir que no se está solo defendiendo la Democracia; pero no porque al Pelafustán y esa banda de mediocres le vaya a afectar lo más mínimo", asevera, por su parte, Juan Carlos Santos.

Puigdemont exige

👉COMPROMISO D REFERENDUM Y AMNISTIA ANTES D LA INVESTIDURA



Os recuerdo lo q dijo Sánchez⤵️



Al PP "Se les fugó Puigdemont y yo me compromero hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y q rinda cuentas ante la justicia" pic.twitter.com/AWyokexgQp — galdim 🇪🇦🌍 (@galdim67) September 5, 2023

"Se comprometió a traer a Puigdemont a España"

Los reproches al presidente en funciones, no pueden faltar. Como dice Galdim: "Os recuerdo lo q dijo Sánchez Al PP "Se les fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y q rinda cuentas ante la Justicia". Ya se ha visto como sus palabras se las lleva el viento y que, como dice el dicho: "Donde dije digo, digo Diego". No se sabe cuánta repercusión tendrá la iniciativa. Tal vez el propio presidente en funciones, enfermo de Covid, escuche sus ecos.