Los entresijos de la reunión entre Sánchez y Feijóo: "Descolocamos a Moncloa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, se reunirán este viernes en el Congreso de los Diputados con el orden del día propuesto por el PP.

"Hemos conseguido descolocar a Sánchez", celebra una persona de la máxima confianza del líder del PP. "Sánchez venía a dar su mensaje este miércoles y le hemos descolocado", reitera a ESdiario por los pasillos del Congreso el fiel escudero de Feijóo consultado. Se refiere al orden del día que el PP trasladó a primera hora de la mañana de este miércoles al gabinete de Pedro Sánchez, con Óscar López -el director de gabinete de Presidencia- como interlocutor, y del que posteriormente informaron a los periodistas que cubren la actividad del Partido Popular.

"Le hemos dado un tiempo inicial para que el gabinete de Sánchez nos mandara un orden del día pero como no lo mandó, por eso se lo mandamos nosotros por escrito", justifican solventes fuentes del PP consultadas por este periódico ante el giro argumental que han dado en las últimas horas . A pesar de ello, reconocen, que "este movimiento lo teníamos pensado desde la semana pasada". La estrategia era clara. "Queríamos darle poco margen de maniobra a Pedro Sánchez y pensamos que hoy [antes de este miércoles] era un día adecuado para mandar nuestro orden del día", explican desde el PP a ESdiario.

Me reuniré con Pedro Sánchez con un orden del día conocido por todos, sin mediador y en España.



Yo no le voy a pedir amnistías, ni referéndum, ni votos para quien incluye a asesinos en sus listas.



No consiento que nos siga faltando al respeto. pic.twitter.com/jyB9UY5sLw — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 20, 2023

El PSOE "quería una foto con Sánchez para tapar el anuncio de reunión con Puigdemont", aseveran desde la dirección nacional del PP, pero "nosotros no estábamos dispuesto a eso", justifican los populares. "Una foto con Sánchez únicamente no nos valía", esto es, "no queríamos una foto sin contenido", sentencian.

La euforia es máxima en el gabinete de Feijóo, no la esconden a este periódico. Entienden, pues, que con esta estrategia se han impuesto a un PSOE que quería marcar la agenda mediática e institucional. "Hemos conseguido el día, la temática y él [refiriéndose a Pedro Sánchez] ha ofrecido la escenografía", aseveran las mismas fuentes consultadas. "El PP no ha impuesto que la reunión sea en el Congreso de los Diputados, eso que quede claro", remarca el equipo de Feijóo. "Pedro Sánchez ha ofrecido a Feijóo el que eligiera el lugar de la reunión", subrayan a este periódico.

Feijóo tiene cierta "expectativa" de la reunión

En cuanto a si Sánchez tratará de tumbar algunos de los temas propuestos por Feijóo este miércoles, "no necesitamos más respuesta formal, ya nos contestó Sánchez", responden a ESdiario desde Génova. Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó, desde la tribuna del Congreso, que "diálogo cuándo, cómo y dónde quiera, pero no berrinche", en alusión a la reunión con Feijóo.

Ciertamente, el que Sánchez llegue a algún acuerdo con Feijóo se asemeja extremadamente complicado. Desde la dirección nacional de Génova, sin embargo, no tiran la toalla. "No digamos que no antes de tiempo", aseguran los de Feijóo. "No seamos escépticos" porque "si Sánchez se mantiene fiel a lo que él mismo decía hace no mucho tiempo, seguramente lleguemos a acuerdos", añaden con palmaria ironía los de la confianza de Feijóo consultados por ESdiario.

"Nosotros no tenemos prisa", concluyen desde el PP ante una reunión que, previsiblemente, ante la cantidad a tratar propuestos por Feijóo, será larga.