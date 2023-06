La izquierda rabia con María Guardiola y les recuerdan: “Sólo cambia de opinión”

Numerosos dirigentes del PSOE han salido a atacar el pacto con Vox en Extremadura y les contestan con las famosas palabras de Sánchez y Zapatero, que se les vuelve como un boomerang

El pacto entre el PP y Vox en Extremadura para hacer a María Guardiola presidenta, no por menos esperado, ha provocado el previsible guion en la izquierda, y los que hace una semana aplaudían a María Guardiola por sus palabras contundentes sobre Vox, hoy salen a tacharla de “mentirosa” y de faltar a su compromiso. Pero hay una frase que se le ha vuelto como un boomerang a la izquierda y en especial al PSOE: “no miente, sólo cambia de opinión”.

Y es que esta frase, convertida en uno de los principales argumentos de campaña de Pedro Sánchez para justificar sus bandazos constantes, y repetida en todas sus entrevistas, les estalla ahora a los socialistas cuando intentan atribuir contradicciones o cambios de postura en el PP, y se quedan sin argumentos.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los más activos en esta campaña, era de los primeros que salía a criticar públicamente a María Guardiola y le reprochaba “cómo va a explicar lo de Extremadura cuando dijo que no iba a gobernar con Vox”.

María Guardiola, y el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura.



Zapatero se contesta a sí mismo. pic.twitter.com/PGfrmutvda — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) June 30, 2023

Pero automáticamente le han respondido con su argumento de hace unos días cuando dijo que Pedro Sánchez “no mintió, cambió de opinión en asuntos como los indultos, mentir es un juicio moral y se usa de manera banal e injustificada”. Así que, según el propio Zapatero, esa teoría también valdría para María Guardiola.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, criticaba al PP sobre Extremadura que “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”, pero sólo lograba el efecto contrario mientras le sacan los argumentos sanchistas. “Pero Pilar, que perteneces al partido que no miente pero cambia de opinión” o “¿En este caso no son válidos los cambios de opinión? Ay ese doble rasero”.

El propio Pedro Sánchez calificaba de “retroceso” el pacto de Extremadura entre PP y Vox y que “ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir”, pero la gente le señala al presidente del Gobierno sus propias palabras: “sólo han rectificado, Pedro, como tú dices” o que “no te preocupes, es un cambio de opinión, como los tuyos”.