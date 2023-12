“De España no se ríe nadie”: minuto monumental de Dolors Montserrat ante Sánchez

“Cero en patriotismo, diez en oportunismo”, ha remarcado la portavoz del PP ante el presidente en la Eurocámara, acusándole de “vender la dignidad de España por siete votos”

“Voy a hablar con la mano en el corazón”, una de las intervenciones más aplaudidas y comentadas en la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Parlamento Europeo, más allá de la de Carles Puigdemont, es la de portavoz del PP, Dolors Montserrat, que en un minuto ha dejado en evidencia al presidente del Gobierno ante el resto de europarlamentarios.

Dolors Montserrat se ha dirigido de “una catalana española a un español” para remarcar a Pedro Sánchez su “no a una amnistía que usted negó en campaña y que crea españoles de primera y de segunda, no a una amnistía intolerable en palabras de Felipe González”.

La eurodiputada del PP ha asegurado además que “España dice no a atacar a los jueces y crear comisiones de lawfare y dice no a la infamia suprema de trasladar la soberanía nacional del parlamento a una mesa clandestina de la vergüenza fuera de la Unión Europea con un mediador entre el Gobierno de España y unos prófugos de la justicia”

“¿De verdad cree que unos meses más en Moncloa compensan romper la independencia judicial?”, ha preguntado Dolors Montserrat a la cara de Sánchez. “Cero en patriotismo, diez en oportunismo”, concluyendo que “España no se rinde y de España no se ríe nadie y seguiremos diciendo no en las calles y en los tribunales porque supone vender la dignidad de España por siete votos".