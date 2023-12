El encuentro de la vergüenza: Puigdemont colorea la cara a Sánchez ante Europa

El presidente del Gobierno y su socio el prófugo coinciden en la Eurocámara donde el líder de Junts aprovecha para leerle la cartilla sobre el catalán y advertirle si incumple el pacto

El Parlamento Europeo en Estrasburgo ha sido el escenario del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont tras el pacto entre ambos y la investidura. El prófugo catalán tomó la palabra en el pleno durante un minuto para dirigirse al presidente, con la amnistía de fondo, para lanzarle unas cuantas advertencias.

No ha habido ningún saludo o gesto entre Sánchez y Puigdemont, que desde la tribuna ha advertido que "el problema de Europa nunca han sido las promesas, sino el incumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento pone en juego la confianza".

Carles Puigdemont ha indicado a Sánchez que “las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”.

Carles Puigdemont también aprovechó para victimizarse e indicar que "hoy le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía", recriminando que el Gobierno no haya conseguido la oficialidad del catalán en la UE. Puigdemont se ha quejado de no poder ejercer sus "derechos fundamentales" de hablar en catalán porque "esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán”.