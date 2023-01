Yolanda Díaz celebra que IU quiera Sumar con el plan de Garzón

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado la propuesta de IU para la confluencia en Sumar, basada en una mesa de todas las formaciones que quieran participar de ese proyecto

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado la propuesta de IU para la confluencia en Sumar, basada en una mesa de todas las formaciones que quieran participar de ese proyecto y primarias proporcionales, y se muestra optimista de que esta iniciativa va a ser compartida por colectivos sociales, sindicatos y partidos.

"Estoy muy satisfecha porque IU quiere Sumar (...) Bienvenida la propuesta de IU", ha trasladado Díaz a los medios tras un acto con los ministros de Cultura e Inclusión con el sector artístico, de cara a las nuevas medidas de protección social para el colectivo previstas por el Ejecutivo.

Respecto al documento elaborado por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y aprobado por amplia mayoría en la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de esta formación, la vicepresidenta ha refrendado este planteamiento, que pone de manifiesto que todos aquellos que quieren seguir cambiando el país se necesitan.

Proyecto Sumar

Por tanto, se ha mostrado "segurísima" de que todos colectivos sociales, personas particulares, sindicatos y formaciones políticas van a compartir el proyecto de Sumar.

El pasado jueves y durante un acto de primer balance del proceso de escucha con la sociedad civil, donde puso de relieve algunas propuestas marco de esta plataforma, Díaz reivindicó que Sumar aspira a gobernar y ser la "llave" para garantizar una "nueva década progresista" desde un proyecto programático para la próxima década, dejando claro que un "cambio de época" para España no se consigue "desde una esquina del tablero" político" sino desde la "centralidad de lo social". En este sentido, hizo un llamamiento a las formaciones y entidades sociales a participar del proyecto.

Informe Garzón

Mientras, la Coordinadora Federal de IU respaldó el informe político de Garzón que plantea, para dar encaje a las formaciones que ahora no son protagonistas en esta fase de Sumar, la apuesta de una mesa de partidos con participación de todas las formaciones como mejor fórmula para confluir en Sumar.

Eso sí, argumenta que el proyecto de Díaz debe de seguir tendiendo puentes con colectivos sin adscripción partidista y proclama que su militancia debe incrementar el proceso participativo dentro de Sumar, del que parte importante de sus bases ya forma parte.

No obstante, el documento ve necesario mejorar la participación en esta plataforma de las formaciones políticas, de tal manera que "coexistan dos legitimidades": la de los partidos sin los cuales "no se puede construir un proyecto sólido" y la de la participación popular que no se "encorseta" en las organizaciones políticas.

Y para la designación de las listas para una candidatura de unidad bajo el paraguas de Sumar, el líder de IU marca su preferencia por unas primarias "proporcionales, con censo específico y por circunscripciones".