Ayuso retrata a Yolanda Díaz, la populista de ultraizquierda vestida de blanco

La presidenta madrileña afirma que el objetivo de Sánchez es quitarse de en medio a los incómodos de Podemos. Además ha anunciado que bajará otro medio punto del IRPF en todos los tramos.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El primer gran asalto del año y que puede dar una idea de como será el segundo, el de las elecciones generales que en principio se celebrarán antes de finalizar este 2023. Las encuestas son claras y dan un vencedor evidente: el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no lograría de momento la mayoría absoluta y seguiría dependiendo de pactos. En caso de darse este caso, todas las miradas apuntan a Vox.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los últimos sondeos acercan todavía más a esa mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso, que volvería a ser presidenta de la región capitalina aunque también con necesidad de coaliciones. La máxima dirigente madrileña y el líder popular han coincidido este lunes en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en un día en el que las encuestas han vuelto a poner al PP como el partido más votado.

Yolanda Díaz, la "populista vestida de blanco"

La dirigente popular también ha tenido palabras hacia la protagonista política del momento: Yolanda Díaz. Para Ayuso, se trata de "la vicepresidenta más ineficaz de la historia de España" y que lo único que está consiguiendo es crear pobreza. Y es que, para la máxima mandataria madrileña, "ni los autónomos ni las nuevas generaciones van a poder afrontar el billón y medio creado de deuda que la factoría Sánchez y Yolanda Díaz ha creado".

La líder de esa nueva izquierda pretende que se olvide de que la mitad del desastre de este ejecutivo es cosa suya.



Una ultraizquierda populista vestida de blanco que susurra con palabras infantiles a los pobres que ella misma provoca con sus decisiones.@IdiazAyuso pic.twitter.com/PchO384bvL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 10, 2023

Además, Ayuso tiene claro lo que quiere hacer Sánchez y cuál es su estrategia con Yolanda Díaz: quitarse a los incómodos de Podemos, a los que no puede controlar, y formar una coalición con la formación de la actual ministra de Trabajo que, en un principio, sería un socio más fácil de llevar. "Ella no deja el Falcon y el tren de vida en el que se ha instalado y él no desaparece después del hundimiento de Podemos".

Anuncio importante respecto al IRPF

Además de repasar los temas de actualidad, Ayuso ha anunciado que llevará en su programa electoral la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.

Llevaré en mi programa electoral la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.@IdiazAyuso pic.twitter.com/G5Q1s7CLyr — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 10, 2023

Además, no ha perdido la oportunidad de lanzar un mensaje claro a Pedro Sánchez: "Soy consciente de que utilizará todos los medios a su alcance para combatir la realidad de una Comunidad de Madrid que representa la España con ganas, la España fiel, la que no grita ni amenaza, pero que ya no puede más. Que tiene derecho a unos gobernantes a la altura de sus esfuerzos".

Ayuso y su llamamiento a los votantes de Vox

"No rompí nada con Vox porque no había nada que romper", esas han sido las primeras palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid al responder a las preguntas de los periodistas acerca de su relación con los de Santiago Abascal. De un tiempo a esta parte, Ayuso se ha mostrado contundente y ha cerrado la puerta a Vox, a los que seguramente necesitaría si no alcanza la mayoría absoluta. Una condición que por otra parte, según las encuestas, no estaría lejos de conseguir.

Por ello, para evitar esa posibilidad y sumar los votos de los partidarios de Vox a su causa, Ayuso ha hecho un llamamiento a todos ellos para que se sumen a su proyecto. Y es que, solo hay dos opciones: "Sánchez o España".