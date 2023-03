El duro discurso de Ayuso para romper del todo con Vox: un partido a la deriva

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que no se va a dejar arrastrar y acusa a Vox de perderse por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral.

Por si había alguna duda, Isabel Díaz Ayuso se ha encargado de despejarla este jueves durante la sesión en la Asamblea de Madrid y ha escenificado su ruptura total con Vox. La presidenta madrileña ha cargado duramente contra la formación que dirige Santiago Abascal y encabeza en la región capitalina Rocío Monasterio asegurando que son un partido a la deriva y que esa situación a ella no le va a arrastrar.

"Cada uno que siga su camino", son las palabras que se pueden extraer como conclusión del discurso de Ayuso dirigido en este caso a Rocío Monasterio pero que lógicamente va más allá de su persona.

"No he visto ni una sola propuesta de Vox que sea original, solo se han dedicado a esperar sentados a que el PP en alguna se equivocara o se quedara corto para ser 'Y nosotros más'. No han aportado nada hasta este momento pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo, por tanto lo paga Madrid, ahí ya les digo: cada uno mejor por su cuenta", ha manifestado a continuación.

El duro discurso de Ayuso @IdiazAyuso para romper con Vox @vox_es:



"Es muy difícil entenderse con ustedes, y cuando parten de la razón, la pierden con sus formas y su pretendida superioridad moral"



— ESdiario (@ESdiario_com) March 23, 2023

Ayuso ha sostenido que es muy difícil, "prácticamente imposible", entenderse con Vox porque no comprenden "que la vida son matices, contrastes, distintos puntos de vista" y porque, aunque a veces parten de la razón, "la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral" con un partido "que les ha enseñado todo".

"Yo tengo el máximo respeto a su formación política, y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, en los momentos más difíciles incluso cuando la hipocresía de la izquierda, y no digamos de la ultraizquierda, intentaba que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones", le ha espetado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

Monasterio y su decisión, motivos de las palabras de Ayuso

Ha sido después de que la líder de Vox confirmara que no votará a favor de la deducción fiscal para inversores extranjeros del Gobierno regional porque, según ella, beneficia "a los que vienen de fuera" y no a los que se han quedado en Madrid "aguantando al Gobierno de Sánchez".

Pese a esto, Monasterio ha insistido en la "buena disposición" que han tenido durante la presente legislatura. "Hemos aprobado 20 leyes que han traído ustedes a esta Cámara", se ha defendido, al tiempo que ha afeado al PP que ellos se hayan "unido a la izquierda" y hayan tumbado 34 de las iniciativas que ha traído Vox a la Cámara regional.

Ayuso quiere bonificar al que viene de fuera frente al que lleva aquí años abriendo la persiana y aguantando a Pedro Sánchez.

🚨@monasterioR lo tiene claro:

"Queremos igualdad de condiciones para prosperar" pic.twitter.com/nXBSScs2Ns — VOX Madrid (@madrid_vox) March 23, 2023

La opinión de Ayuso sobre la moción de censura

Después de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez parece que la distancia entre ambas formaciones, PP y Vox, se amplía. Así quedó también de manifiesto con otras declaraciones de la propia Ayuso tras finalizar esa moción de censura en el Congreso de los Diputados. Para la dirigente popular, los de Abascal han hecho un favor a Sánchez dándole un altavoz para defenderse en un momento en el que su Gobierno está en la cuerda floja.

Enhorabuena a Vox. Y a Sánchez. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 22, 2023

Todo ello en un momento clave, a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde en algunos territorios su unión podría ser necesaria.