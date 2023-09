La monumental bronca en el Congreso anticipa la encerrona a Feijóo el martes

La cartas ya están encima de la mesa. Más aún, después de que Pedro Sánchez haya insinuado este miércoles desde Nueva York que está dispuesto a cruzar la línea roja de la amnistía a los condenados por el procés.

Y ese paso adelante del presidente ha convertido 24 horas después el pleno del Congreso que ha aprobado el uso de las lenguas cooficiales en una caldera. Anticipo de la bronca que se espera este próximo martes, cuando Alberto Núñez Feijóo acceda a la tribuna de oradores para defender su investidura.

Debate a cara de perro y palabras gruesas en el primer debate parlamentario de envergadura de esta XV Legislatura nacida de las urnas del 23J. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado al PSOE de "poner España en venta" ante la "ambición" de Pedro Sánchez por seguir en el poder.

Lo ha hecho en un bronco debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el que el diputado socialista Marc Lamuá ha denunciado la soledad de Alberto Núñez Feijóo y el "paroxismo de la desorientación" tras sus pactos con Vox.

El diputado del PP, aplaudido esta vez sí por su bancada, ha centrado el foco de sus ataques en Sánchez y el PSOE, a los que ha acusado de pretender "falsear la realidad" ya que, según ha recordado, el 3 de junio de 2022 votaron en contra de una modificación legal "igual" que la que votarán hoy.

"Les pido que reflexionen sobre lo que van a hacer ustedes y sobre todo lo que les van a exigir que acepten mañana. ¿Justifica el poder el pago de cualquier precio de verdad? ¿Justifica alcanzar el poder elevar a Europa las exigencias de los independentistas de verdad?", ha preguntado.

"¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian. Si los independentistas exigen, ustedes conceden", para avisar que el uso de las lenguas cooficiales "no es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última".

A renglón seguido, Sémper ha preguntado al PSOE si creen, como afirma Pedro Sánchez, "que lo sucedido en el año 2017 en Cataluña fue una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial". "¿O creen ustedes, por el contrario, que la defensa del Estado de Derecho y la aplicación del artículo 155 fue un acto democrático en defensa de la ley y la libertad de los catalanes?. Esto, segundo, lo pensaban ustedes entonces. Lo primero, lo piensan hoy, salvo que Sánchez cambie de opinión", ha resaltado el dirigente popular.

El "espantajo" de Vox

En su turno, el diputado socialista catalán Marc Lamuá ha denunciado "el paroxismo de la desorientación" que considera que sufre el PP, que, por un lado, "favorece el pánico que tienen a Vox" y, por otro, evidencia la necesidad de los de Santiago Abascal "para poder acceder al poder, siempre que el señor Sémper siga hablando castellano como Dios manda".

"Están ustedes tan solos que nadie más que la extrema derecha quiere pactar con ustedes un Gobierno", ha insistido Lamuá, para contrastar la soledad de Feijóo con los pactos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "responsable con la Constitución", tiene previsto cerrar con fuerzas diversas para emprender "un proyecto para la mayoría de los españoles".

Tras escuchar el discurso de Lamuà, Sémper le ha preguntado en nombre de qué grupo había intervenido: "¿En nombre de quien ha hablado, del Partido Socialista o de Junts?", cosechando una ovación de la bancada del PP.".

Aprobada la reforma del reglamento

Finalmente, el Pleno ha aprobado la reforma de su Reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales tanto en los debates como en las iniciativas parlamentarias y lo ha hecho con el voto en contra del PP, Vox y UPN. El resto del hemiciclo ha respaldado el texto, que ha salido adelante con 180 votos, cuatro por encima de la mayoría absoluta que requería.

Además de los grupos proponentes -PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG- la han apoyado Junts y Coalición Canaria. También ha votado a favor una diputada del PP, Rosa Quintana Carballo, electa por Ourense, en su caso por error. No ha habido abstenciones.

Se trata de la primera iniciativa aprobada en esta XV Legislatura y ha seguido una tramitación exprés. Se calificó hace una semana, se tomó en consideración el pasado martes y este mismo jueves ha quedado definitivamente aprobada tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y la única parcial, firmada por el PNV. Todo se ha hecho de una tacada en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.