Vicente Vallés tritura a Sánchez ante la mirada de Pablo Motos: "Nada parecido"

El presentador de los informativos de Antena 3 no pudo escoger una noche más idónea para estar invitado a "El Hormiguero" y allí habló de la carta del presidente del Gobierno.

Estas son las cosas del directo. Estaba previsto que el invitado de este miércoles en El Hormiguero fuera el periodista Vicente Vallés, pero la entrevista saltó por las aires debido a que, solo una hora antes de su comienzo, Pedro Sánchez decidió contarle a los españoles que se está pensando si dimitir o no después de las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez.

Y, claro, Pablo Motos aprovechó la ocasión que la presencia de Vallés le ofrecía para consultar la opinión del presentador del informativo más visto de la televisión española. Y el periodista madrileño no decepcionó.

Vallés comenzó reconociendo su sorpresa por la actuación del presidente del Gobierno, que ni siquiera dimitió, como sí que hizo Adolfo Suárez en los primeros albores de la democracia en España, sino que se inventó un tiempo de reflexión para pensar si acaba, o no, dimitiendo.

"Yo creo que no hay un caso parecido. Esto es una novedad. Normalmente los presidentes que han entrado en una situación como esa, en la que tienen dudas sobre si se quiere seguir o no, te anuncian lo que han decidido sin haberte dicho previamente que estaban pensándolo. Simplemente llega el día, por ejemplo, Adolfo Suárez, que es el único presidente que dimitió estando en el medio de su mandato. Adolfo Suárez un día se puso delante de una cámara y anunció que presentaba su dimisión, pero cinco días antes no había dicho que estaba pensando en dimitir", aseguró el periodista de Atresmedia.

Pese a la incertidumbre del momento, Vallés reconoció "no saber en qué va a quedar esto", aunque apuntó su apuesta principal. "Seguramente, no pase nada una vez haya recibido el apoyo de sus compañeros de partido, que ya ha empezado ese apoyo, y decida quedarse". Sin embargo, el invitado de El Hormiguero tampoco descartó "una cuestión de confianza", sin descartar que pueda convocar elecciones. "Ya nos convocó un 23 de julio, que fue pintoresco".

Esto de Vicente Vallés, sobre la carta de Sánchez.



pic.twitter.com/fVfODsfEr7 — Sara Cortés (@saraccereza) April 25, 2024

"Hoy el presidente se ha centrado en los sentimientos. Sentimientos forzados por una situación difícil, el hecho de que haya habido una denuncia ante un juzgado y ese juzgado haya abierto diligencias previas. Hay que aclararlo, son diligencias previas que pueden acabar en nada", avisó Vicente Vallés.

Vallés, mejor dato de audiencia de "El Hormiguero"

Sea como fuere, la visita del líder de los informativos en televisión a Pablo Motos otorgó a El Hormiguero el mejor dato de audiencia de lo que va de año. El programa alcanzó un 18.2% de share y 2.411.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto del día en televisión. En esa misma franja, 'Supervivientes' fue segunda opción con un 10.3% y 1.365.000 en Telecinco.