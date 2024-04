Ayuso desencaja al ‘Gandhi’ Sánchez y le lanza una puya a cuenta de Broncano

“Tanto que les importa lo público, con el contrato de Broncano se podría atender a los 600 pacientes de ELA de Madrid”, señala, reprochando a Sánchez "vestido de Balay entre huesos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al nuevo papel de Gandhi del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intenta encabezar una iniciativa a favor del estado palestino y de la paz en la zona como si fuera a resolver un conflicto de 70 años mientras en España se dedica a revolver la guerra civil, y le ha dejado además al PSOE un recado a cuenta de la contratación de David Broncano en TVE.

Durante la sesión de control al gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña ha señalado que para Pedro Sánchez "mucha paz en Gaza donde nadie le ha pedido que hable, y mucha guerra aquí para hacerse una foto vestido de Balay, entre huesos, sin darse cuenta de que ni siquiera eran los suyos", sobre la visita del presidente al Valle de los Caídos y sus fotos entre restos humanos exhumados.

Isabel Díaz Ayuso ha indicado que “el PSOE está creando dos bandos para enfrentar a los españoles mientras se multiplican como los Gremlins en las instituciones". "El último ministro de Sanidad con 180.000 eurazos cuando no estuvo ni siete meses al cargo", ha puesto de ejemplo.

"Están utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político, dividiendo y atacando al discrepante", ha indicado la presidenta de Madrid, ironizando al portavoz socialista, Juan Lobato, que “en el Got Talent, un tres esta semana".

Ayuso también ha tenido dardos para el tema de la semana: el polémico fichaje de David Broncano por TVE con un contrato blindado de 28 millones. La presidenta madrileña ha recordado que “sólo con el contrato de Broncano en TVE se podría haber pagado el sueldo a 400 médicos durante un año o el tratamiento de 600 pacientes de ELA. Tanto hablar de lo público y luego contratan a las productoras privadas en la TV pública”.

Isabel Díaz Ayuso también ha dado estopa a Más Madrid, respondiendo a su portavoz Manuela Bergerot que “si el aire limpio es fomentar la marihuana y las drogas para destrozar a la juventud española” y que “me multiplican las propiedades cada semana, me recuerda a los gemelos de la televisión que van reformando pisos e interesándose por las obras. Siga así y no le contratará ni Broncano y no será porque ahora no tiene dinero”.