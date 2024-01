Rueda, Feijóo y Rajoy harán "tres campañas" en Galicia: Pedro Sánchez a 'examen'

Las elecciones del 18 de febrero en Galicia tendrán una clara lectura a nivel nacional: será el primer control a Sánchez tras su investidura y el PP pugna por una nueva absoluta sin Feijóo.

Treinta y cuatro días quedan para unos trascendentales comicios en Galicia. Unas elecciones que, aunadas a las vascas y, especialmente, a las europeas -en las que votan todo el censo electoral-, se convertirán, a modo de plebiscito, en el primer examen a Pedro Sánchez y su Gobierno de este año 2024. Si bien enmarcadas a nivel regional, infiriendo a lo estatal, los gallegos ratificarán -o no- una gestión del Ejecutivo que, hasta ahora, ha estado dominada por una polémica tras otra: desde la Ley de Amnistía hasta las recientes votaciones en el Congreso de los tres decretos de Sánchez que desembocaron in extremis en una retahíla de cesiones a Puigdemont.

"Algo tendrán que decir los gallegos sobre lo que está ocurriendo", asegura a ESdiario una solvente fuente del PP que, sin embargo, destaca, "será una campaña en la que, como siempre, prime los temas propios de Galicia". No serán ajenas, sin embargo, las ineludibles influencias de lo nacional: máxime cuando -históricamente-, saben los populares gallegos, si al PSOE le va bien a nivel nacional, esto tiene su reflejo positivo para los socialistas gallegos; cuando le va mal, en cambio, acaba el PSdG por sufrir cierto desgaste en las urnas autonómicas.

Los socios del PSOE no se cansarán de exprimir a España y el @ppopular no se cansará de defenderla.



Mi objetivo es superar las anomalías que vive nuestro país y volver a la normalidad democrática que la mayoría de ciudadanos nos reclama. pic.twitter.com/PTcdUCRDU2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 15, 2024

Además, tal y como reflejan los últimos sondeos, la apuesta personal de Pedro Sánchez, José Ramón Gómez Besteiro, todavía está afianzando no solo su liderazgo sino que, también, dándose a conocer a la sociedad gallega tras su reciente regreso a la primera línea de la política. Está comiendo distancia, en todo caso, a un BNG -hasta ahora- líder de la oposición en Galicia: el PSdG se podría hacer -aunque no le será nada fácil- con la segunda posición desbancando a Ana Pontón -la segunda líder gallega mejor valorada tras Alfonso Rueda, según los últimos sondeos-. Así, la pugna por un electorado, en parte, compartido entre el BNG y el PSdG estará servida en unos comicios en los que el PSOE -nacional- pretende optimizar resultados ante las conclusiones sobre el Ejecutivo de Sánchez que, sin duda, se extraerán de los resultados.

Alfonso Rueda, Núñez Feijóo y Mariano Rajoy: tres campañas "diferenciadas"

No solo Pedro Sánchez se someterá a un primer examen el próximo 18 de febrero, también un PP de Galicia que se juega la quinta mayoría absoluta pero sin el candidato que -muy plausiblemente- consiguió consecutivamente las cuatro anteriores. La etapa post-Feijóo en Galicia, sin embargo, remarcan ya tendencialmente los sondeos tendrá un final feliz para el PP, en general, y para Alfonso Rueda en particular: la quinta mayoría absoluta parece una realidad.

Tanto es así que todas las encuestas, desde la más optimista hasta la más negativa para el PPdG, le otorgan una nueva absoluta. La última que lo ha hecho, además enmarcada en plena campaña de desgaste de la oposición contra Rueda por los pélets -sin restar gravedad al accidente-, es el sondeo de la prestigiosa demoscópica Sigma Dos para El Mundo. Por tanto, aunque con cautela y conscientes de que "nada está ganado", aseveran fuentes populares gallegas, el ánimo y la fuerza no la ocultan los de Rueda.

"Habrá tres campañas diferentes: una de Rueda, otra de Feijóo y otra de Rajoy", explica a ESdiario una fuente muy solvente del PP. No es casualidad, sí una estrategia premeditada, que en el gran acto de Alfonso Rueda de este pasado fin de semana, estando el líder del PPdG acompañado de los barones territoriales del PP, no se dejara ver Alberto Núñez Feijóo. A pesar de todas las infundadas especulaciones surgidas, desde Génova, en suma coordinación con el PP de Galicia, destacan a este periódico que "no querían que nada y nadie le restara protagonismo a Alfonso Rueda".

Desde Galicia, hoy una gran mayoría de comunidades autónomas decimos alto y claro:



Sí al respeto a las instituciones, sí a la libertad frente a la imposición y sí a la igualdad entre todos los españoles#GaliciaNonPara pic.twitter.com/a2YaTiBX0k — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) January 14, 2024

En otras palabras, en estos momentos están inmersos en la campaña de Alfonso Rueda con la que tratan de fortalecer su liderazgo y convertirlo, por consiguiente, un todo un líder. Feijóo y Rajoy, desde luego, pero más adelante, tendrán -como gallegos- el necesario protagonismo en la campaña gallega. "Feijóo no resta porque es visto como un gallego más, no se nacionaliza la campaña con él", afirma un barón territorial del PP en conversación con este periódico.

"Partido a partido", como le gusta decir a Feijóo, se irá construyendo una campaña electoral, ya inmersos en la precampaña, en la que se juega mucho. "En una campaña regionalizada, el PP de Galicia es imbatible", afirma otro barón popular consultado. Y, ciertamente, el poderío de los de Alfonso Rueda no tiene parangón en la Comunidad: el PP se presenta hasta en los más recónditos lugares del fogar de Breogán. Su impregnación en el territorio es del todo indiscutible e incomparable.