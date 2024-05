El nuevo Sálvame descubre la verdadera cara de Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Kiko Matamoros vuelve dispuesto a todo y la semblanza que lanza sobre la hija y la hermana de Terelu Campos coincide con lo que ha venido diciendo ESdiario durante los últimos meses...



“Ni que fuéramos shhh” arrancaba este miércoles a las 16 horas en el canal Quickie. Víctor Sandoval, Lydia Lozano, Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño regresaban a los medios de comunicación después de 11 meses apartados de la información del corazón. El comienzo tuvo de plato principal al clan actual más mediático. Entre los tertulianos se halla un experto en la vida de Carmen Borrego, Alejandra Rubio y Terelu Campos.

Kiko Matamoros ha compartido, vivido y ahora sufrido cómo es realmente la hija menor de María Teresa Campos. Es más que una voz autorizada. La semblanza que realiza Matamoros coincide con lo que ha relatado ESdiario estos últimos meses.

Lydia Lozano se suma a la decepción que ha sentido por parte de la que durante unos años fue su compañera. Fue desaparecer el programa y la hermana de Terelu Campos se esfumó. Ni rastro. Ni amiga ni compañera. Es el modus operandi de la mujer cuyo mejor papel es el de tacañona gruñona. Carmen no deja compañeros en el camino. No crece la hierba. Su sobrina ha copiado la forma de su tía. En menor proporción la de su madre.

Ahora Borrego no podrá mirar a la mesa de dirección para intentar cambiar el contenido del programa donde colabora, Así es la Vida, presentado por César Muñoz. Ahora lo tiene más difícil. Y los tiene enfrente. Ya no deambula sola por su cortijo informativo. “Ni que fuéramos shhh” no lo dirigirá en la sombra. Matamoros no estaba muerto, era parranda. Y ha regresado para contar quiénes son realmente Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina ahora son amigas íntimas de Makoke. Y se han olvidado de lo que compartieron con otros.

Kiko Matamoros vs Alejandra Rubio

Kiko Matamoros asegura que cuenta con información y grabaciones de un nivel que podría destrozar a la hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio. De éste último tiene palabras de cariño. Separando a uno de las otras.

El colaborador se siente traicionado por Alejandra por el trato que ha dado a su hija Laura Matamoros. Un sentimiento muy racional. Kiko ha tenido que defender a la hija, a Alejandra, y a su madre, Terelu, en numeras ocasiones aún conocedor que no llevaban razón. La decepción es sobresaliente.

ESdiario esta convencido que Terelu, Carmen y Alejandra habrán llamando al colaborador tras sus palabras para intentar que pare con sus informaciones y comentarios. Se producirán todas las llamadas que no han sucedido en estos últimos meses. Incluso le desearan suerte con su nueva faceta profesional una vez estrenado el programa. Es la forma de actuar del clan Campos ante situaciones de adversidad o miedo.