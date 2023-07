Feijóo, sobre el debate de RTVE: "Yo quería un debate a 7 pero Sánchez no quiso"

El líder del PP subraya en RNE que el debate no "ofreció ninguna novedad" a los españoles y que fue un "debate de los perdedores" entre Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló por primera vez en RNE tras el debate en RTVE -entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal- vivido en la noche del miércoles. Era una intervención esperada. Y su análisis del debate es contundente.

El líder de los populares recordó que "era bueno hacer un debate de todas las fuerzas políticas que. al fin y al cabo, son necesarias para la investidura en este caso del candidato socialista, como lo son Bildu, Esquerra Republicana, PNV, el partido de Puigdemont" y añadió "de hecho ayer lo pidieron [desde el PP] e insistieron de que no y, por tanto, no me parecía razonable que solamente se escogiese algunos de ellos, no me parecía razonable que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno debatiesen entre sí y y sin que estuviese el resto de socios".

Y sentenció Feijóo: "Por tanto no creo que fuese un debate que ofreció a los españoles ninguna novedad ya anoche".

Responde a Pedro Sánchez

"A Feijóo le da vergüenza aparecer junto a Abascal", eso afirmó en el debate de RTVE el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para criticar la ausencia de Feijóo.

Ante ello, el presidente del PP usó los micrófonos de Radio Nacional de España para responder al todavía Presidente del Gobierno: "Yo no voy a entrar en ese tipo descalificaciones" pero "no sé si el señor Sánchez no quiere debatir con sus socios y, por tanto, no ha querido venir a debatir con los siete. Yo le he dicho que si quería debatir con esos siete e insisto en que no", manifestó Feijóo.

Feijóo, la persona más citada en el debate

El líder del PP reconoció que estuvo viendo el debate desde su habitación de hotel en Valencia. Y, aunque ausente, se convirtió en el protagonista del debate. Los tres candidatos le nombraron desde el primer segundo y hasta el final.

Con la sorna gallega que le caracteriza, Feijóo incidió en que "para no asistir a un debate creo que he sido la persona más citada". Y ello, según el favorito en las encuestas, "acredita que daba la sensación de que ayer estábamos viendo tres partidos políticos que su objetivo no es ganar las elecciones" e, insiste, "no quieren dejar gobernar al que las gane".

Con ello, Feijóo insistió en la idea que, desde ayer, vienen esgrimiendo desde fuentes del Partido Popular y es que el debate en RTVE fue uno "de perdedores" en el que "el PP ha salido ganando".