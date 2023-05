Getafe, que acogió calurosamente al PP, frío escenario para PSOE

Mientras que el pasado fin de semana fueron miles los seguidores de los líderes populares en el mitin de Getafe, solo unos pocos han acudio hoy a la convocatoria del PSOE

En el ecuador de la campaña electoral algunos escenarios se convierten en el termómetro de la misma y preludio de los resultados electorales en esa plaza. Eso es lo que ha ocurrido con el mitin de este sábado en Getafe. Las imágenes muestran la escasa acogida de la convocatoria realizada por el Partido Socialista en la que han participado Lobato, Isasura leal y Cristina González.

Una imagen muy distinta a la vivida el sábado pasado en el mismo lugar. Entonces los convocantes fueron los populares y la acogida, multitudinaria. Ayuso se dio un baño de masas, arropada por Alberto Núñez Feijóo y el candidato a la Alcaldía de Getafe, Antonio José Mesa.

Con el candidato a alcalde de #Getafe, @AJMesaGarrido, gran hombre y político para el que pido la confianza de sus vecinos.



Gracias a tantos por acompañarnos. pic.twitter.com/dSmGwd6qg8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 13, 2023

Desde luego, si el calor del pueblo en la calle significa algo, Ayuso tiene un gran respaldo por parte de los electores. Getafe es solo un ejemplo de los municipios que muestran su apoyo a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Reproches a su rival

En el mitin de este sábado, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha reprochado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que vaya a Bilbao a "hablar de ETA", algo que ve como una "falta de respeto" hacia las víctimas.

"La señora Ayuso se ha ido a Bilbao, parece que le preocupa poco Madrid, aunque esperemos que haya ido a Bilbao a aprender cómo se puede no tener 33.000 jóvenes sin FP como tenemos en Madrid, cómo se puede hacer una política de vivienda como están haciendo allí los consejeros socialistas (...) Pero no, ha ido a Bilbao a hablar de la banda terrorista ETA que se extinguió hace 12 años. Y frente a eso, yo he venido a Getafe a hablar de los próximos 12 años y de lo que se puede hacer en esta comunidad con esa política de vivienda para todos", ha defendido Lobato en declaraciones a los periodistas antes de celebrar un mitin en Getafe junto a la alcaldesa, Sara Hernández.