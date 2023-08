UPN ratifica su apoyo a Fejióo pero el PNV no cede: la investidura, más lejos

Los navarros apoyarían la investidura del popular y un sí del PNV lo haría presidente. Sin embargo, con las autonómicas en el horizonte y sus pactos con los socialistas, se antoja imposible.

Este lunes se ha producido una cadena de acontecimientos que han hecho activar las alarmas ante una posible vía para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Javier Esparza, líder de UPN (Unión del Pueblo Navarro), ha ratificado su apoyo al candidato popular para la investidura. Esto hacía que un sí por parte del PNV lo hiciera posible, una realidad. Sin embargo, poco han tardado los nacionalistas vascos en dar un paso al frente y también ratificar su postura hasta el momento que, en este caso, es en contra.

El 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad. Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria. 👇 https://t.co/exThyhqYAh — EAJ-PNV (@eajpnv) August 7, 2023

Y es que, el partido que dirige Andoni Ortuzar se juega mucho en los meses venideros. Principalmente, porque a la vuelta de la esquina están las elecciones autonómicas en el País Vasco y muchos de sus votantes no aceptarían que gracias a ellos Feijóo saliera elegido presidente. Sería ponerle clavos a su propio ataúd. Además, PNV y PSOE han revalidado no hace mucho su pacto en tierras vascas para gobernar las tres diputaciones forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y en numerosos ayuntamientos.

Por lo tanto, una traición a Sánchez de este calibre, ayudando a Feijóo a arrebatarle la Moncloa, sería imperdonable y traería consecuencias graves en todos estos territorios donde tienen acuerdos. Territorios donde realmente están los intereses del PNV.

El Partido Popular no pierde la esperanza

A pesar de que no parece que vayan a cambiar de opinión, desde el PP no pierden la esperanza y este mismo lunes su coordinador general, Elías Bendodo, ha insistido al PNV a replantearse esta negativa a apoyar la investidura de Feijóo. Su principal argumento es que consideran que "las circunstancias han cambiado" al Vox confirmar que no exigirían formar parte del Gobierno.

Sin embargo, eso no quita que Vox forme parte de ese apoyo, lo que supone una de las varias líneas rojas que los nacionalistas vascos ponen encima de la mesa. Ese es el principal problema, que no es sólo una, sino múltiples las condiciones que echan para atrás a los de Ortuzar. Todo parece indicar que es una maniobra de presión tanto para PNV, que tienen en su mano la llave para el desbloqueo, y para el PSOE y Sánchez, demostrando que existe una posibilidad para una investidura de Feijóo.