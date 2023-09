Las encuestas ponen a temblar al PNV: peligra su dominio en el País Vasco

Bildu superaría a día de hoy a los nacionalistas, que perderían por primera vez unas elecciones vascas. Un sorpaso que abriría también por primera vez el Gobierno vasco a la izquierda.

Por primera vez desde que arrancaron las elecciones en el País Vasco, allá por 1980, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ve amenazado seriamente su dominio en este territorio. La amenaza tiene nombre, EH Bildu, y apellidos, Otegi. Según una encuesta publicada por ‘El Mundo’, los abertzales superarían por primera vez en la historia a los nacionalistas en el parlamento vasco.

Este sondeo, elaborado por Sigma Dos para el periódico de Unidad Editorial entre el 12 y el 15 de septiembre, otorga el 32,5% de los votos a EH Bildu, que aumentaría en seis sus parlamentarios actuales (21) hasta los 27. Ese mismo número perdería el PNV, que lograría 25 (ahora tiene 31), con el 32% de los votos.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, charla en un pleno con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi

Como tercera fuerza política seguiría el PSOE, que incluso aumentaría de 10 a 13 los diputados en el Parlamento Vasco, con el 17% de los votos. Por otro lado, el Partido Popular se mantendría con seis escaños (7,9%) y Vox conservaría un diputado autonómico (2,8%). La formación más perjudicada, siguiendo la tendencia de los últimos meses, sería Podemos, perdería la mitad de sus diputados y se quedaría en 3 (5,1%).

En política, especialmente después de tantos años de dominio, es natural que este momento del cambio llegue, pero en esta ocasión estamos hablando de un partido dirigido por antiguos miembros de una banda terrorista que ha asesinado a cientos de personas en nuestro país. Peligroso particularmente para el PNV pero también para la política nacional.

PNV y PP se reúnen por la investidura

Mientras tanto, este lunes el Partido Popular cierra la ronda de contactos por la investidura de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana. Lo hace precisamente con el PNV, aunque serán sus secretarios, Cuca Gamarra y Aitor Esteban, los que protagonicen el encuentro. Todo ello después de que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se reuniera este viernes con Carles Puigdemont en Bruselas.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, y el fugado Carles Puigdemont

El líder del PP no ha logrado los cuatro votos que le separan de ser elegido presidente e inicia este lunes un diálogo con los empresarios y sindicatos. Los populares se han encontrado con el no del PNV durante estas semanas y la cosa no va a cambiar a pesar de que algunas voces históricas del PNV piden a la actual dirección que apoyen a Feijóo. A pesar de todo, el encuentro se producirá porque el diálogo, tal y como han defendido siempre desde Génova, es necesario.