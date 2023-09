Iglesias sale a defender a Montero por su polémica con Vox: la SER, su objetivo

La ministra de Igualdad ha protagonizado una tensa situación con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. Ambas se han negado el saludo en un momento realmente incómodo.

Como no podía ser de otra forma Pablo Iglesias ha salido a defender a Irene Montero después de una polémica. Desde luego tiene trabajo el fundador de Podemos, porque la ministra de Igualdad en funciones no ha salido de una y ya se está metiendo en otra. La de este jueves ha sido su tenso e incómodo saludo con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. La representante de Vox ha insultado gravemente a la de la formación morada en el pasado y por ello su encuentro no ha sido el más alegre del mundo.

🔴 Tenso encuentro entre Irene Montero y Marta Fernández en las Cortes de #Aragón



👉 La ministra de Igualdad ha acudido a la Aljafería para participar en una jornada sobre derechos sexuales y ambas han evitado estrechar sus manos para saludarse



▶️ @RadioZaragoza pic.twitter.com/59MDJOMeOn — Heraldo de Aragón (@heraldoes) September 28, 2023

Ha sido la imagen, o el vídeo más bien, de la mañana de este jueves post debate de investidura. Es por ello que todos los medios de comunicación nacionales se han hecho eco de los sucedido entre Irene Montero y Marta Fernández. También lo sucedido con Ángela Rodríguez ‘Pam’, que sí que ha estirado la mano para estrecharla pero la de Vox se ha limitado a ignorarla por completo.

La forma de tratar la noticia no ha gustado a Iglesias, que ha utilizado su cuenta de X (antiguo Twitter) para cargar duramente contra los que dicen que la situación ha sido provocada por las dos. Para el exvicepresidente, la culpa es de solo una persona y lógicamente no es de Irene Montero. Más allá de la nueva defensa de Iglesias a su pareja, llama la atención que el pantallazo que ha elegido para criticar todo el asunto ha sido de una información de la cadena SER, cadena amiga de Iglesias y en la que ha sido colaborador.

El enfoque se las trae: “Ambas protagonizan un episodio de tensión”. La presidenta ultra de las Cortes de Aragón dice que Irene Montero “sabe arrodillarse para medrar”, niega el saludo a las representantes del Gobierno, pero “ambas protagonizan un episodio tenso e incómodo” pic.twitter.com/EZNamBlutr — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 28, 2023

El vídeo del momento ha corrido como la pólvora también por las redes sociales, donde los usuarios han dado su opinión y juzgado quién no saluda a quien. Los detractores de la ministra apuntan a que, en uno de los vídeos, visto desde el ángulo más cercano y grabado por el ‘Heraldo’, se puede escuchar a Irene Montero como nada más llegar le suelta una “pullita” a Marta Fernández con el tema del aborto. Y es que, precisamente el acto de este jueves en Zaragoza, trataba sobre los derechos sexuales de las mujeres.

Los que la defienden, como Iglesias, además de recordar que Fernández dijo que Irene Montero “sabe arrodillarse para medrar”, apuntan a que la primera que ha recibido con mala actitud tanto a ella como a 'Pam' ha sido la presidenta de las Cortes aragonesas.