Podemos se sale con la suya con el cartel con la foto del hermano de Ayuso

La Junta Electoral Central permite que se mantenga la lona en la calle Goya atacando al hermano de la presidenta madrileña aunque con algunos cambios para que quede claro su autoría.

Finalmente Podemos se sale con la suya y podrán mantener la lona gigante en la calle Goya, en pleno centro de Madrid, con la foto del hermano de Isabel Díaz Ayuso y el tweet con las palabras de Pablo Casado sobre el ya cerrado ante la justicia caso de las mascarillas. La presidenta madrileña ha condenado la campaña de acoso y derribo contra su hermano pero decidió no tomar acciones legales.

Lo que sí que hizo el PP, como partido, fue enviar un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo que se retire el cartel pero el organismo lo ha rechazado, aunque sí obliga a hacer algunos cambios en el mismo pero ninguno tiene que ver con su contenido. Principalmente eran tres los puntos en los que discrepaban los populares y así lo expresaban en su denuncia a la JEC:

1- Que el mensaje difunde un supuesto tweet que ha sido manipulado porque dicho comentario, en los términos expresados en la lona, no se ajusta a la literalidad del mismo, introduciendo unos cambios en el original que desvirtúan la realidad de lo expresado en su día, creando confusión.

2-Puede parecer a simple vista, por ese encabezado con un tweet del Partido Popular, que es publicidad de campaña de esta formación.

3-El hecho de utilizar la imagen del hermano de Ayuso sin su autorización lo que consideran atenta contra el derecho constitucional a la propia imagen. Además del titular de "¡Hay que echarlos!", entendiendo que el objeto de la reprobación es una persona ajena a este proceso.

Resolución de la JEC: la mantienen pero obligando a ciertos cambios

Vaya, pues parece que la lona del hermano de Ayuso se queda donde está 😇



🎥 @RbSotomayor en #DebateTM pic.twitter.com/Ggo01n0gIN — Podemos (@PODEMOS) May 22, 2023

La resolución de la JEC, en lo referente al contenido de la lona, dicta que no es su competencia dirimir cuestiones relativas a ataques al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y que deben recurrir a los cauces procesales que correspondan.

Por lo tanto, ha estimado parcialmente el recurso del Partido Popular ya que sí que obligan a Podemos a hacer unos cambios referentes a la titularidad y procedencia del cartel. Consideran que el mensaje con el logo del PP arriba puede inducir a error a los electores. Por ello estiman que falta al principio de transparencia que debe regir las campañas electorales y en este caso creen que usando los símbolos, colores o tipografía habitualmente identificativos de otro partido se puede inducir a error a los votantes sobre el autor del mensaje electoral.

Un ciudadano saca una foto al cartel de Podemos atacando al hermano de Isabel Díaz Ayuso en la calle Goya de Madrid.

Con todo y con ello, la JEC sentencia que solamente es visible el emblema de Podemos "en los laterales y no en la parte frontal siendo ésta la parte más visible para la ciudadanía", por lo que les obliga a identificarlo mejor para que no genere dudas en alguien que no sepa de qué va el asunto. Los morados defienden que con los logos en los laterales y con el color corporativo del cartel era suficiente.

Además afirman que se trata de una instantánea tomada en un acto público, difundida en los medios de comunicación. También consideran que su identidad es de "indudable calado político" y por lo tanto tienen el derecho a la crítica política.