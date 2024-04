Feijóo descoloca a Patxi López por su pasado: "Tuviste un puesto gracias al PP"

El líder del PP, Núñez Feijóo, ha replicado, además, en una tensa sesión en el Congreso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se parece en nada a Felipe González".

En una tensa sesión en el Congreso de los Diputados, en el marco de una comparecencia de Pedro Sánchez reclamada por el PP, Núñez Feijóo no ha perdido oportunidad de replicar los ataques tanto del presidente del Gobierno como del portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López.

Así, en su turno, el también líder de la oposición ha aseverado que nota "más nervioso que otras veces" a Pedro Sánchez aunque, ha admitido Feijóo, que "entiende" su nerviosismo, y le ha aconsejado que dirija su irritación "en privado" porque solo le sirve para quedar en evidencia.

"Yo no sé en qué me parezco a Trump, lo que sí sé que usted a Felipe González no se parece en nada", le ha reprochado Feijóo a Pedro Sánchez. Además, le ha lanzado un sólido ataque al afirmar que "si le considera el peor líder de la oposición, debe de ser durísimo que le haya ganado las elecciones", ha reprochado el líder del PP.

#EnDirecto | Feijóo a Sánchez: "Yo no sé lo que me parezco a Trump, lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada. Si soy el peor líder de la oposición debe ser durísimo que le haya ganado las elecciones" pic.twitter.com/GxghZI7AmQ — Europa Press (@europapress) April 10, 2024

Un Estado Palestino pero "sin desorden"

El líder del PP ha tildado, además, a Pedro Sánchez de hipócrita por "darse golpes en el pecho por los palestinos", y no defender a los saharauis.

Dice Feijóo que defiende "la solución de los dos estados", como dice su programa electoral, pero no de la manera que quiere hacerlo Sánchez, unilateralmente, que puede llegar a "perjudicar a los palestinos". "Pero usted está cegado por ansias de protagonismo y, una vez más, pone el titular por delante de las personas que dice defender", ha aseverado el líder de la oposición.

Respuesta de Feijóo a Patxi López

No solo a Pedro Sánchez, el jefe de la oposición también ha contestado a las alusiones de Patxi López. Concretamente, ha finalizado su intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados pidiendo a Míriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara Baja, que borre de su intervención los nombres de los jueces a los que ha acusado de extralimitarse.

#EnDirecto | Sánchez pide a Feijóo que "recapacite" sobre su "deriva ultraderechista": "Mi puerta sigue abierta. Si algún día se cansa de competir con Ayuso y Abascal por quién imita mejor a Trump, aquí me tendrá con la mano tendida" pic.twitter.com/YntqerIFSu — Europa Press (@europapress) April 10, 2024

A Oskar Matute, de EH Bildu, le ha espetado que "con ningún voto del PP va a gobernar las instituciones vascas".

Y ha terminado tachando de "lamentable" a Patxi López por decir que el PP no pinta nada en Euskadi, cuando, le ha dicho, "el único puesto que López ha tenido allí es gracias al voto del PP".